Детское отделение Дорогобужской ЦРБ открыто после капремонта
Ремонт детского отделения стартовал в начале 2026 года при финансовой поддержке ПАО «Дорогобуж». Первый этап уже полностью завершён: обновлена половина отделения, рассчитанного на 25 коек. Для маленьких пациентов создали комфортные и современные условия — заменены инженерные сети, помещения стали светлыми, установлена новая мебель, рассказали в пресс-службе Минздрава России.
Вскоре начнётся второй этап, который планируют закончить до декабря 2026 года. Предстоит обновить оставшуюся часть отделения, а также аптеку, склад и кабинет автоклава — аппарата для стерилизации медицинских инструментов.
Продолжается капремонт и в поликлиническом отделении: там обновляют системы водоотведения и отопления, впереди закупка новой мебели. Кроме того, в рамках обновления Дорогобужской ЦРБ уже завершён ремонт рентгенкабинета и идут работы по модернизации пищеблока.
Пополнился и коллектив учреждения: три специалиста трудоустроены по программе целевого обучения при поддержке ПАО «Дорогобуж», ещё трое пришли по региональной программе Правительства Смоленской области.
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