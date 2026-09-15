В Воронеже заработало предприятие по производству алюминиевой банки

11 сентября состоялось торжественное открытие нового высокотехнологичного завода по производству алюминиевой банки для предприятий пищевой промышленности. Предприятие «Альба Воронеж» заработало на площадке особой экономической зоны «Центр».

Завод построили за рекордные 11 месяцев при объеме инвестиций около 12 млрд рублей.

Ввод нового завода укрепит внутрироссийскую цепочку поставок алюминиевой упаковки, позволит сократить зависимость отрасли от импорта и обеспечит производителей напитков современной отечественной тарой. Используемый в производстве алюминий пригоден для многократной переработки без существенной потери своих свойств.

«Альба Воронеж» будет производить тару, крайне востребованную в пивобезалкогольной отрасли. Завод позволит российским производителям напитков приобретать алюминиевую банку не в Китае или Казахстане, а в России — и таким образом усилить их сырьевую безопасность.

Предприятие сможет покрыть не менее 25% потребности алюминиевой упаковки.

Ожидается, что в течение десяти лет налоговые поступления в бюджет Воронежской области составят около 3 млрд рублей, а отчисления во внебюджетные фонды превысят 1 млрд рублей.