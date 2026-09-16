Спорткомплекс «Лозовый» заработал в Партизанском округе Приморья
В Партизанском городском округе Приморского края начал работу спортивный объект под названием «Лозовый». Его построили в рамках национального проекта «Семья».
Внутри оборудован многофункциональный игровой зал с местами для зрителей на две сотни человек — там можно проводить игры по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Кроме того, для тренирующихся доступны помещения для занятий единоборствами и боксом, зал с силовыми тренажёрами, душевые и раздевалки, а также точка питания. Пропускная способность объекта позволяет одновременно принимать порядка ста человек.
Появление такого центра даёт возможность заметно расширить круг детей и подростков в округе, которые смогут тренироваться в течение всего года. Объект возвели там, где прежде располагалась обветшавшая гребная база. Теперь эта территория не только служит для занятий физкультурой, но и становится импульсом для развития всего юга, уточнили в пресс-службе администрации Приморского края
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