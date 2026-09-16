«Калашников» показал установку для отражения массовых налётов БЛА

Автоматизированная установка «Калитка-КА» вошла в систему противодействия массовым налётам дронов. Её разработал концерн «Калашников».Комплекс, уже проверенный в зоне СВО, создан для круглосуточного прикрытия стратегических и критически важных объектов от разведывательных и ударных беспилотников на малых и предельно малых высотах.

Задача — вовремя засечь и сбить на нужном рубеже трудноразличимые воздушные цели: разведчиков и ретрансляторов самолётного и мультироторного типов, дронов-камикадзе самолётного типа, в том числе реактивных, а также FPV-аппаратов. Конструкция включает металлическую поворотную станину под 7,62-мм пулемёт Калашникова ПКТ, оптико-электронный модуль с двумя дневными камерами, дальномером и опциональным тепловизором, электронный блок наведения турели, а также пульт для дистанционного управления и настройки.

Есть две версии: стационарная и мобильная — на базе серийного пикапа.Сегодня «Калитка-КА» активно работает в зоне СВО, прикрывая артиллерийские позиции, пункты управления, пути выдвижения штурмовых групп и подвоза материальных средств. По оценкам военнослужащих, эффективность установки по вражеским ударным дронам составляет от 70% до 100% в зависимости от типа цели. На одном из направлений спецоперации всего за три месяца эти комплексы сбили более 200 вражеских беспилотников самолётного и мультироторного типов.

«Калашников» активно развивает новейшую комплексную защиту для критически важных объектов, которые находятся как в зоне специальной военной операции, на исторических территориях, так и в субъектах Российской Федерации. В их перечень входят транспортная и критическая инфраструктуры, объекты ведомственные, образования и здравоохранения, промышленные площадки предприятий. «Калитку-КА» уже второй год успешно применяют в СВО. Производственные мощности и компетенции нашего концерна позволяют выпускать комплексы защиты критически важных объектов в необходимом стране количестве", — заверил генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

Впервые публично «Калитку-КА» представили на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве.