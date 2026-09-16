Трёхэтажный детский сад на 280 мест открылся в Сергиевом Посаде

В микрорайоне Зубачево поле под Сергиевым Посадом заработал детский сад на 280 воспитанников. О появлении объекта сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства строительного комплекса.

Учреждение возвели по государственной программе за счёт бюджета. Трёхэтажное здание вместило 11 групп, которые примут детей от полутора до семи лет.

Как рассказали в Правительстве МО, для полноценной работы внутри предусмотрено всё необходимое: пищеблок с приготовлением еды с нуля, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, место для колясок и комната охраны.

Площадь постройки — свыше 4,7 тыс. кв. метров. На территории обустроены игровые площадки с навесами от жары, а также спортивная и хозяйственная зоны.

Для родителей из Зубачево поля устроить ребёнка в садик теперь станет проще. Новый объект сократит очередь и повысит комфорт жизни в районе.