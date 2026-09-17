В Подмосковье запустили производство железобетонных префабов

Компания «ПРЕФАБРИКА», резидент особой экономической зоны «Кашира», запустила завод по производству железобетонных префаб-элементов.

Новое предприятие специализируется на выпуске железобетонных префаб-элементов для строительства жилых, коммерческих, промышленных и социальных объектов. Использование префаб-элементов обеспечивает высокую скорость и качество строительства, снижение себестоимости и трудозатрат.

В рамках инвестпроекта на территории ОЭЗ «Кашира» построен промышленный комплекс площадью порядка 25 тыс. кв.м. Инвестиции в проект компании «ПРЕФАБРИКА» составили 5 млрд рублей. На предприятии будет создано порядка 300 рабочих мест для жителей Подмосковья. Продукция компании «ПРЕФАБРИКА» будет востребована при создании промышленной недвижимости, в том числе индустриальных парков и помещений в формате «Лайт индастриал». Уже сегодня компания реализует несколько проектов в сфере промышленности

Производственная мощность первой очереди завода «ПРЕФАБРИКА» составит до 240 тыс. кв. м продукции в год. После выхода на полную мощность предприятие сможет производить около 400 кв.м. продукции в год. Выход на полную мощность запланирован на IV квартал 2028 года.

На заводе установлено более 1 тыс. единиц современного оборудования, которое обеспечивает полный производственный цикл. Так, на предприятии используется роботизированное оборудование для обработки арматуры и беспилотные грузоподъемные механизмы.

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