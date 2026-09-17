От 490 до 620 комплектов: «Коммаш» расширил производство при поддержке ФРП

Завод коммунального машиностроения во Мценске перестал зависеть от иностранных поставщиков по важным комплектующим.Чтобы нарастить выпуск собственных узлов, предприятие вложило в модернизацию больше 135 млн рублей. Основную часть — 81 млн — дал федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа, еще 9 млн добавил областной ФРП. Деньги прошли по программе «Комплектующие изделия», которую курирует ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга.

На эти средства завод купил два фрезерных обрабатывающих центра с ЧПУ — вертикальный и горизонтальный — и установку оптоволоконной лазерной резки. По словам Сасина, новое оборудование обрабатывает детали точнее и в разы быстрее, что позволяет закрывать заказы в срок и поставлять продукцию не только в России, но и за рубеж.

«Сегодня наше предприятие на 100% локализовало серийное производство вакуумных насосов, применяемых в составе готовой продукции, и полностью отказалось от приобретения импортных аналогов. Новое оборудование, приобретенное при помощи ФРП, обрабатывает детали с большей точностью и в разы быстрее. Это позволяет своевременно и качественно выполнять заказы, направляя продукцию не только отечественным, но и зарубежным партнерам», — рассказал генеральный директор АО «Мценский завод «Коммаш» Виктор Сасин.

Результат уже виден: производство комплектующих выросло на 25%. Когда техника выйдет на полную загрузку, завод будет выпускать 620 комплектов в год вместо нынешних 490. Доля компании на рынке при этом поднимется с 11% до 15%.

Речь идет о вакуумных насосах, которые создают вакуум или избыточное давление в цистернах илососных и вакуумных машин, коробках отбора мощности и раздаточных редукторах для передачи крутящего момента, а также центробежных насосах для мойки и полива. Все это идет на сборку техники для содержания дорог, водно-коммунального хозяйства и вывоза отходов. Оборудование для установки на шасси получают КАМАЗ, «Минский автомобильный завод» и «Русбизнес Авто».

Готовая продукция завода работает в разных регионах страны — в том числе у «Мосводоканала» и операторов по обращению с отходами в Москве, Орле, Ижевске, Ейске и других городах. Спецтехника также уходит на экспорт: в Беларусь, Казахстан, Армению, Азербайджан, Туркменистан, Афганистан, Кыргызстан, Египет и другие страны.