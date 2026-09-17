На «Полипласт-УралСиб» смонтировали 95% оборудования нового производства эпоксидных смол
Компания «Полипласт-УралСиб» завершает монтаж оборудования нового крупнотоннажного производства эпоксидных смол в Первоуральске Свердловской области.
По состоянию на 9 сентября 2026 года на площадке смонтировано 95% технологического оборудования. Сейчас специалисты выполняют технологическую обвязку установок и готовят производственные корпуса к эксплуатации.
Строительство производства эпоксидных смол «Полипласт-УралСиб». Фото: пресс-служба ГК «Полипласт»Крупный химический проект на Урале
Новое предприятие создается как полноценное химическое производство эпоксидных смол со своей технологической и логистической инфраструктурой.
На площадке сооружается технологическая эстакада протяженностью около 1,5 км. Общая масса ее металлоконструкций составляет 3,2 тыс. тонн. Она соединяет производственные корпуса и предназначена для подачи необходимых технологических ресурсов.
Одновременно развивается железнодорожная инфраструктура. На территории предприятия уже запущено движение по новой железнодорожной ветке для доставки сырья и отгрузки готовой продукции, строится эстакада для сливоналивных операций.
Инвестиции в проект ранее оценивались примерно в 12,5 млрд рублей. Масштаб вложений и создаваемой инфраструктуры показывает, что речь идет о серьезном промышленном объекте.
Технологическое оборудование нового производства. Фото: пресс-служба ГК «Полипласт»Мощность — до 60 тыс. тонн в год
Заявленная мощность нового производства — до 60 тыс. тонн эпоксидных смол в год. Продукция востребована в строительной, композитной, лакокрасочной, электротехнической и других отраслях промышленности.
Эпоксидные смолы используются как базовое сырье для конструкционных клеев, защитных покрытий, инъекционных материалов, промышленных полов, анкеровочных составов и полимерных связующих для композитов.
Для российской промышленности появление производства такого масштаба имеет значение прежде всего как развитие собственной сырьевой базы и расширение возможностей для выпуска конечных материалов внутри страны.Для строительной химии это хорошая новость
Особое значение эпоксидные материалы имеют в строительстве. Они применяются при ремонте и защите конструкций, инъектировании трещин, устройстве промышленных покрытий и в системах усиления строительных конструкций композитными материалами.
«Для российского рынка строительной химии это действительно хорошая новость. Эпоксидные материалы используются в самых разных специальных строительных системах — от ремонта и инъектирования до усиления конструкций композитами. Развитие собственного производства базового сырья дает отрасли больше устойчивости и создает дополнительные возможности для разработки российских материалов и технологий».
Арслан Кинзябулатов, инженер-строитель, директор ООО «МПКМ»
Для производителей конечной продукции важен не только объем доступного сырья, но и стабильность его характеристик. В специализированной строительной химии свойства исходных компонентов влияют на вязкость готового состава, время работы, адгезию, прочность и температурную стойкость.Важное сырье для композитной отрасли
Эпоксидные смолы широко используются в качестве полимерной основы композиционных материалов. Матрица объединяет армирующие волокна в единый материал, защищает их и обеспечивает передачу нагрузки внутри композита.
В строительстве этот принцип используется при производстве углепластиковых и стеклопластиковых материалов, а также в системах внешнего армирования конструкций.
Оборудование производственного комплекса «Полипласт-УралСиб». Фото: пресс-служба ГК «Полипласт»
При этом базовая эпоксидная смола является только исходным компонентом будущего материала. Для получения готового клея, инъекционного состава или связующего необходимо разработать рецептуру, подобрать отвердители и модифицирующие компоненты и обеспечить требуемые характеристики готовой системы.
Поэтому появление крупного российского производства эпоксидных смол расширяет сырьевую базу, на которой предприятия смогут разрабатывать и выпускать конечные строительные и композитные материалы.Проект вышел на завершающую стадию
До запуска основного производства предприятие отрабатывало технологии на опытно-промышленных установках. Сейчас проект перешел к завершающему этапу монтажа оборудования и подготовке инфраструктуры к промышленной эксплуатации.
Следующим этапом станет ввод основных мощностей и переход к стабильному серийному выпуску продукции.
Для строительной и композитной отраслей особенно интересным станет практическое применение нового российского сырья производителями клеевых, ремонтных и инъекционных материалов, защитных покрытий и композитных систем.
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