Более 90 тысяч квадратных метров нового асфальтобетона уложено на 21 улице Луганска. Об этом на брифинге в Администрации города сообщил начальник муниципального предприятия «Луганское эксплуатационно-линейное управление автодорог» Андрей Бабенко.

Он отметил, что участки улиц получили новое дорожное покрытие в рамках текущего ремонта. Специалисты предприятия улучшили проездные качества дорог на улицах Звейнека, Лутугинской, Коцюбинского, в районе разворотного кольца общественного транспорта по Черноморской, Советской, Артема, 1-й Керамической, Андрея Линева, 30-летия Победы, Годуванцева, Объездной дороге, Красноармейской, Комиссара Санюка (центральный вход в Парк Горького), Нечуй-Левицкого, Лепсе и других улицах Луганска. © mos.ru

— Кроме того, ямочный ремонт прошёл ещё на 20 улицах муниципалитета. На 58 улицах проезжая часть подсыпана асфальтобетонной крошкой, — отметил Андрей Бабенко. © i2023.otzovik.com

центральный вход в Парк Горького весной