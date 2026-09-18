В Луганске за сезон дорожных работ отремонтировали 21 улицу
Более 90 тысяч квадратных метров нового асфальтобетона уложено на 21 улице Луганска. Об этом на брифинге в Администрации города сообщил начальник муниципального предприятия «Луганское эксплуатационно-линейное управление автодорог» Андрей Бабенко.
Он отметил, что участки улиц получили новое дорожное покрытие в рамках текущего ремонта. Специалисты предприятия улучшили проездные качества дорог на улицах Звейнека, Лутугинской, Коцюбинского, в районе разворотного кольца общественного транспорта по Черноморской, Советской, Артема, 1-й Керамической, Андрея Линева, 30-летия Победы, Годуванцева, Объездной дороге, Красноармейской, Комиссара Санюка (центральный вход в Парк Горького), Нечуй-Левицкого, Лепсе и других улицах Луганска.
— Кроме того, ямочный ремонт прошёл ещё на 20 улицах муниципалитета. На 58 улицах проезжая часть подсыпана асфальтобетонной крошкой, — отметил Андрей Бабенко.
центральный вход в Парк Горького весной
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