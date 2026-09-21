В омской ОЭЗ «Авангард» заработал новый завод
В особой экономической зоне «Авангард» начал работу новый резидент — «Омский завод масел и СОЖ». Предприятие специализируется на выпуске смазочно-охлаждающих жидкостей.
Импортозамещающее производство создано в соответствии с современными техническими и экологическими стандартами. По информации ОЭЗ «Авангард», предприятие будет производить смазочно-охлаждающие жидкости, которые активно применяются в металлообрабатывающем производстве и используются для смазки и охлаждения инструментов и оборудования. После выхода на планируемую мощность, годовой объем производства СОЖ составит порядка 1,5 тыс. тонн.
«В течении расчетного периода реализации проекта будут созданы объекты капитального строительства производственного, административно-бытового и обеспечивающего назначения», — сообщается на сайте ОЭЗ «Авангард».
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