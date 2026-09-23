В Ростове-на-Дону открылся первый Центр медицины здорового долголетия
22 сентябряоткрылся первый в Ростовской области Центр медицины здорового долголетия, созданный на базе клинико-диагностического центра «Здоровье». Специалисты называют открытие центра важным шагом в развитии профилактической медицины. Это часть большой работы, которая ведётся в нашей стране.
В центре дончане старше 18 лет смогут пройти комплексную диагностику биологического возраста, выявить предрасположенность к возрастным заболеваниям и получить индивидуальную программу коррекции здоровья. Записаться на обследование можно как по направлению из поликлиники по месту жительства, так и самостоятельно — при наличии полиса ОМС.
Здесь представлен комплекс исследований, который позволяет оценить биологический возраст и принять решение, как продлить активную и здоровую жизнь. Центр оснащён современным и уникальным оборудованием. Соляная пещера, например, сделана из природных сильвинитовых солей, богатых микроэлементами и привезённых специально для центра с Урала.
По результатам обследования формируется паспорт здоровья. После персональных рекомендаций определяется траектория наблюдения с дальнейшей маршрутизацией.
Подобные учреждения будут открыты в десяти муниципальных образованиях до конца года. Диагностика предрисков будет доступна для всех жителей донского региона.
Символично, что старт проекту дан 22 сентября — в День долгожителей. Центр станет частью большой системы — вместе с социальными, спортивными и культурными программами, которые работают на активное долголетие жителей региона.
Автор: Фото пресс-службы Губернатора Ростовской области
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