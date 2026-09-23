3 дня назад 1363 35 d-tatarinov Судостроение и судоходство В Нижнем Новгороде спущена на воду баржа проекта RBD2808 Спуск баржи продолжил строительство судна для «Транснефть — Прикамье»: корпус уже получил защитное покрытие, а ключевые элементы прошли проверку перед выходом на воду. На площадке судостроительного комплекса ГК «Р‑Флот» спущена на воду баржа проекта RBD2808, сообщает пресс-служба предприятия. Перед спуском специалисты полностью подготовили судно: очистили металл, нанесли грунтовку и финишное покрытие, установили и проверили ключевые элементы.ф Напомним, закладка баржи проекта RBD2808 состоялась 10 июля 2026 года, в день 20-летия ГК «Р Флот». Судно строится для АО «Транснефть — Прикамье».

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