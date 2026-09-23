В Нижнем Новгороде спущена на воду баржа проекта RBD2808
На площадке судостроительного комплекса ГК «Р‑Флот» спущена на воду баржа проекта RBD2808, сообщает пресс-служба предприятия.
Перед спуском специалисты полностью подготовили судно: очистили металл, нанесли грунтовку и финишное покрытие, установили и проверили ключевые элементы.ф
Напомним, закладка баржи проекта RBD2808 состоялась 10 июля 2026 года, в день 20-летия ГК «Р Флот». Судно строится для АО «Транснефть — Прикамье».
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