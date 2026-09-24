ВКС России получили Су-57 в новом техническом облике
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам России партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике, сообщили в пресс-службе «Ростеха».
Отмечается, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования.
«Для реализации целевых задач по поставкам в войска особо востребованных образцов вооружения и военной техники экипажами Воздушно-космических сил выполнена приемка самолетов Су-57 в новом техническом облике. Благодарю представителей завода и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, кто участвовал в создании, сборке и подготовке авиационной техники, за их профессионализм. Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения», — отметил летчик Су-57 Воздушно-космических сил России.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке.
Машины, которые сегодня выходят из заводских цехов, отличаются от самолетов времен начала спецоперации. За этот период Су-57 прошел огромную эволюцию. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях.
«Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 — лучший самолет в своем классе. Безусловное выполнение заданий государственного оборонного заказа по поставке этих и других самолетов оперативно-тактической авиации — наша первоочередная задача. Наши специалисты в кооперации с другими компаниями Ростеха постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить необходимые темпы изготовления самолетов», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
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