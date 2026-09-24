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ВКС России получили Су-57 в новом техническом облике

Новый технический облик Су-57 учитывает опыт боевого применения: самолёты прошли полный цикл заводских испытаний и проверку военными лётчиками в разных режимах.
© cdn.iz.ru

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам России партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 в новом облике, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Отмечается, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования.

«Для реализации целевых задач по поставкам в войска особо востребованных образцов вооружения и военной техники экипажами Воздушно-космических сил выполнена приемка самолетов Су-57 в новом техническом облике. Благодарю представителей завода и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха, кто участвовал в создании, сборке и подготовке авиационной техники, за их профессионализм. Самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения специальной военной операции. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы авиационных средств поражения», — отметил летчик Су-57 Воздушно-космических сил России.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке.

Машины, которые сегодня выходят из заводских цехов, отличаются от самолетов времен начала спецоперации. За этот период Су-57 прошел огромную эволюцию. Истребитель развивается и модернизируется, в том числе с учетом богатого опыта его применения в боевых действиях.

«Авиационный комплекс пятого поколения Су-57 — лучший самолет в своем классе. Безусловное выполнение заданий государственного оборонного заказа по поставке этих и других самолетов оперативно-тактической авиации — наша первоочередная задача. Наши специалисты в кооперации с другими компаниями Ростеха постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить необходимые темпы изготовления самолетов», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

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Источник: ria.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm25.09.26 11:24:56

    Это как минимум вторая партия Су-57, переданная российским военным лётчикам, о которой официально сообщалось пресс-службой ОАК. Предыдущая поставка Су-57 в обновлённом облике состоялась в феврале.
    Новый облик- это не раскраска!!!
    Под новым обликом, предположительно, подразумевается результат опытно-конструкторской работы «Мегаполис» по улучшению боевых возможностей Су-57.
    и интересно:
    Истребитель получил обновлённую кабину с передовой авионикой. На машинах предусмотрена возможность установки турбовентиляторного двигателя второго этапа АЛ-51Ф1 («изделие 30»).
    В декабре 2024 года о разработке и возможностях бортовой системы с поддержкой искусственного интеллекта говорилось в фильме «Властелины неба», показанном на Первом канале. Обновление системы необходимо для обработки большего количества информации, поступающей лётчику от оборудования машины и внешних источников, в том числе беспилотников.
    Арсенал Су-57 пополнился новейшими авиационными боеприпасами — ударными беспилотниками С-71К и С-71М.

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