Во Владивостоке открыли детский сад в здании, пустовавшем почти 20 лет
С начала учебного года на Постышева работает новый детский сад. Его открыли после реконструкции: заброшенное здание привели в порядок и построили игровые площадки во дворе. В садике несколько групп для малышей и одна ясельная, он рассчитан на 130 детей в общей сложности.
Как сообщили в администрации Владивостока, в ходе капитального ремонта в здании полностью переложили инженерные сети, обновили полы, заменили окна и двери, смонтировали новый фасад. Прилегающую территорию озеленили и обустроили на ней игровые площадки с теневыми навесами.
Напомним, это здание приватизировали в 1990-е и открыли тут частную школу «Пасифик-Лайн», одну из лучших в городе на тот момент. Она проработала до 2006 года, после этого здание долго пустовало. В итоге мэрия его выкупила, чтобы открыть в нём детский сад. Планировали сделать это в 2014-м, но оформление из частной собственности в муниципальную затянулось.
Садик решили не просто отремонтировать, а сделать больше и вместительнее — для 350 детей. В 2018 году проект был готов и даже нашлись деньги на реконструкцию, но местные жители потребовали пересмотреть проект, так как в будущую территорию детского сада должна была попасть аллея.
Аллею сохранили, а садик перепроектировали — на 130 детей, или шесть групп, но это затянуло реконструкцию ещё на пять лет. Подрядчика выбрали, и он смог приступить к работам только в конце 2023 года. Летом 2024-го контракт с ним расторгли и нашли другого. ООО «Экспострой» должно было справиться до конца ноября 2025 года. Заработал же садик в сентябре 2026-го.
Реконструкция обошлась в 203 млн рублей.
https://www.vlc...nt/news/141931/
Максим Долбнин (фото)
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- «Восточная верфь» завершает строительство краболовного судна &l...приятии присутствовали специалисты ДВФ Андрей Архипов и Илья Житников.
- Тридцать современных автобусов МАЗ различной вместимости пополнили автопарк...е информационные панели и системы контроля бдительности за рулём.
- На предприятии ОСК «Восточная верфь» (управляющая компания... «Восточная верфь» Виталий Клюев, работники верфи и гости.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0