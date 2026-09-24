Во Владивостоке открыли детский сад в здании, пустовавшем почти 20 лет

После сложного возвращения здания в муниципальную собственность и реконструкции бывшая частная школа стала детским садом на 130 мест с ясельной группой и новыми игровыми площадками.

С начала учебного года на Постышева работает новый детский сад. Его открыли после реконструкции: заброшенное здание привели в порядок и построили игровые площадки во дворе. В садике несколько групп для малышей и одна ясельная, он рассчитан на 130 детей в общей сложности.

Как сообщили в администрации Владивостока, в ходе капитального ремонта в здании полностью переложили инженерные сети, обновили полы, заменили окна и двери, смонтировали новый фасад. Прилегающую территорию озеленили и обустроили на ней игровые площадки с теневыми навесами.

Напомним, это здание приватизировали в 1990-е и открыли тут частную школу «Пасифик-Лайн», одну из лучших в городе на тот момент. Она проработала до 2006 года, после этого здание долго пустовало. В итоге мэрия его выкупила, чтобы открыть в нём детский сад. Планировали сделать это в 2014-м, но оформление из частной собственности в муниципальную затянулось .

Садик решили не просто отремонтировать, а сделать больше и вместительнее — для 350 детей. В 2018 году проект был готов и даже нашлись деньги на реконструкцию, но местные жители потребовали пересмотреть проект, так как в будущую территорию детского сада должна была попасть аллея.

Аллею сохранили , а садик перепроектировали — на 130 детей, или шесть групп, но это затянуло реконструкцию ещё на пять лет. Подрядчика выбрали, и он смог приступить к работам только в конце 2023 года. Летом 2024-го контракт с ним расторгли и нашли другого. ООО «Экспострой» должно было справиться до конца ноября 2025 года. Заработал же садик в сентябре 2026-го.

Реконструкция обошлась в 203 млн рублей.

https://www.vlc...nt/news/141931/

Максим Долбнин (фото)