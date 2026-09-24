На блоке № 4 АЭС «Аккую» готово перекрытие машинного зала
На энергоблоке № 4 АЭС «Аккую» в Турции закончили укладку бетона в плиту перекрытий машинного зала.
Бетонирование плиты перекрытия — это создание жёсткой горизонтальной основы, придающей конструкции прочность и способность выдерживать значительные динамические нагрузки от работающего оборудования, как того требует проект.
Плита будет служить полом машинного зала. Именно с этого перекрытия станут обслуживать ключевое оборудование: турбину, валоповоротное устройство и генератор.
Завершив эти работы, специалисты АЭС «Аккую» приступили к следующему этапу — подготовке фундамента под турбоагрегат, рассказали в Росатом.
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