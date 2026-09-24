вчера 524 — оцените публикацию — Е. Середа Российские проекты за рубежом На блоке № 4 АЭС «Аккую» готово перекрытие машинного зала Завершённое перекрытие создаёт жёсткую основу машинного зала для обслуживания турбины и генератора и открывает следующий этап строительства четвёртого энергоблока АЭС «Аккую». Фото: пресс-служба Росатом © t.me На энергоблоке № 4 АЭС «Аккую» в Турции закончили укладку бетона в плиту перекрытий машинного зала. Бетонирование плиты перекрытия — это создание жёсткой горизонтальной основы, придающей конструкции прочность и способность выдерживать значительные динамические нагрузки от работающего оборудования, как того требует проект. Плита будет служить полом машинного зала. Именно с этого перекрытия станут обслуживать ключевое оборудование: турбину, валоповоротное устройство и генератор. Завершив эти работы, специалисты АЭС «Аккую» приступили к следующему этапу — подготовке фундамента под турбоагрегат, рассказали в Росатом.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈