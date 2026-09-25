«Гранд Сервис Экспресс» увеличил сеть железнодорожных перевозок на юг России. Компания утвердила запуск ежедневного поезда «Таврия» по направлению Москва — Минеральные Воды. Новое сообщение станет еще одним элементом южной сети перевозчика и свяжет столицу с Кавказскими Минеральными Водами прямым железнодорожным сообщением.

Новое направление дополнит географию «Таврии », которая уже работает на нескольких маршрутах между центральными регионами страны и югом России. Поезда компании связывают Москву и Санкт-Петербург с Крымом, Адлером, Анапой, Новороссийском и Ростовом-на-Дону. Теперь сеть получает выход и к одному из крупнейших курортных регионов Северного Кавказа.

Южная сеть ГСЭ выходит к Кавказским Минеральным Водам

Расширение направления на Кавказ продолжает развитие сети «Гранд Сервис Экспресс » на юге России. При этом новое сообщение отличается от поездов к морским курортам: Минеральные Воды становятся для перевозчика отдельной точкой притяжения с возможностью дальнейших поездок по региону.

В целом сеть южных направлений ГСЭ сегодня охватывает несколько типов поездок:

✅ Крым остается одним из основных направлений поездов «Таврия» из Москвы и Санкт-Петербурга.

✅ Адлер, Анапа и Новороссийск обеспечивают железнодорожное сообщение с популярными курортами Краснодарского края.

✅ Ростов-на-Дону представлен в сети как крупный южный город и самостоятельное направление для поездок.

✅ Минеральные Воды добавляют к этой географии Кавказские Минеральные Воды и другие районы Северного Кавказа.

Для пассажиров Минеральные Воды могут быть как конечной точкой путешествия, так и началом дальнейшей поездки. Из города можно продолжить путь в Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и другие населенные пункты региона.

Поезд «Таврия» Москва — Минеральные Воды — Москва: время отправления и прибытия

Новый поезд получил номера № 170Щ/169Э.

Основные параметры движения следующие:

✅ № 170Щ отправляется с Казанского вокзала Москвы в 14:30 и прибывает в Минеральные Воды в 13:35 следующего дня.

✅ Время в пути из Москвы составляет 23 часа 5 минут.

✅ № 169Э отправляется из Минеральных Вод в 19:20 и прибывает в Москву в 20:40 следующего дня.

✅Время в пути в обратном направлении составляет 25 часов 20 минут.

Движение нового поезда начнется 1 октября 2026 года. Указанный график рассчитан до конца ноября, после чего расписание может измениться. Дневное прибытие в Минеральные Воды удобно для пассажиров, которые направляются на отдых или лечение: после приезда можно сразу отправиться в гостиницу или санаторий в пункте назначения или продолжить путь на другой курорт КавМинВод.

Маршрут поезда «Таврия» до Минеральных Вод

Новый поезд не только свяжет Москву с Минеральными Водами прямым сообщением, но и даст возможность пользоваться промежуточными остановками. На южном участке состав пройдет через несколько крупных железнодорожных узлов.

В перечень остановок входят:

✅ Рязань.

✅ Мичуринск.

✅ Воронеж.

✅ Лиски.

✅ Россошь.

✅ Ростов-на-Дону.

✅ Тихорецкая.

✅ Кавказская.

✅ Армавир.

✅ Невинномысск.

Минеральные Воды станут конечной точкой нового поезда, однако поездка может продолжиться уже по другим направлениям.

Зимой Минеральные Воды и другие города региона востребованы для поездок на горные курорты Северного Кавказа. При соблюдении установленных условий в поездах ГСЭ пассажиры могут бесплатно перевозить лыжи и сноуборды.

Невинномысск подходит для дальнейшего путешествия в сторону Домбая и Архыза, а через Минеральные Воды можно планировать поездку к Эльбрусу.

Одноэтажные вагоны и несколько классов обслуживания

Для нового направления сформирован состав из современных одноэтажных вагонов Тверского вагоностроительного завода. Пассажиры смогут выбрать между купейными местами и СВ.

Основные варианты размещения выглядят так:

✅ Купейные вагоны с местами классов обслуживания 2К, 2Э.

✅ Вагоны СВ с местами класса 1Э.

✅ Штабной вагон с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающих лиц.

В вагонах оборудованы кондиционеры, розетки для зарядки устройств и экологически чистые туалетные комплексы. В отдельных вагонах имеются душевые кабины.

Классы обслуживания отличаются набором включенных услуг: на местах 2Э в купе и 1Э в СВ в стоимость жд билета входят питание и дорожный набор.

В составе поезда «Таврия» в Минеральные Воды и обратно и обратно также имеется вагон-ресторан.

Дополнительные услуги в поезде

Помимо качественного оснащения вагонов, пассажирам доступны удобные цифровые решения для отдыха и покупок:

✅ИРС «Таврия.Медиатрейн » — разделы с фильмами, играми, музыкой, электронными книгами и другими услугами для организации досуга в пути.

✅Каталог «Таврия.Маркет » — онлайн-магазин для покупок в поезде.

Цифровые сервисы помогают сделать поездку комфортнее и разнообразнее.

Билеты на поезд Москва — Минеральные Воды

Продажа билетов на поезд «Таврия» в КавМинВоды и обратно уже открыта онлайн. При оформлении поездки пассажиру нужно выбрать дату, вагон и класс обслуживания, указать необходимые данные и оплатить проезд.

«Таврия» продолжает успешно развивать южные направления

Расширение географии «Гранд Сервис Экспресса» за счет Минеральных Вод открывает пассажирам поездов «Таврия» прямой железнодорожный путь к Кавказским Минеральным Водам. При этом новый поезд вписывается в уже сложившуюся сеть перевозчика, которая объединяет Москву и другие города с ключевыми направлениями юга России.

Для пассажиров это означает больше возможностей при выборе железнодорожного транспорта для поездок на юг России. Новое направление ГСЭ делает южную сеть «Таврии» еще более разнообразной!

Как вам новое направление «Таврии» Москва — Минеральные Воды? Рассматриваете такой поезд для поездки на Северный Кавказ?