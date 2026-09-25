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Олег Кузнецов Транспорт, спецтехника и логистика

ГСЭ расширили сеть на юге России: утвержден запуск поезда Москва — Минеральные Воды

© train-tavriya.ru

«Гранд Сервис Экспресс» увеличил сеть железнодорожных перевозок на юг России. Компания утвердила запуск ежедневного поезда «Таврия» по направлению Москва — Минеральные Воды. Новое сообщение станет еще одним элементом южной сети перевозчика и свяжет столицу с Кавказскими Минеральными Водами прямым железнодорожным сообщением.

Новое направление дополнит географию «Таврии», которая уже работает на нескольких маршрутах между центральными регионами страны и югом России. Поезда компании связывают Москву и Санкт-Петербург с Крымом, Адлером, Анапой, Новороссийском и Ростовом-на-Дону. Теперь сеть получает выход и к одному из крупнейших курортных регионов Северного Кавказа.

Южная сеть ГСЭ выходит к Кавказским Минеральным Водам

Расширение направления на Кавказ продолжает развитие сети «Гранд Сервис Экспресс» на юге России. При этом новое сообщение отличается от поездов к морским курортам: Минеральные Воды становятся для перевозчика отдельной точкой притяжения с возможностью дальнейших поездок по региону.

В целом сеть южных направлений ГСЭ сегодня охватывает несколько типов поездок:

Крым остается одним из основных направлений поездов «Таврия» из Москвы и Санкт-Петербурга.

Адлер, Анапа и Новороссийск обеспечивают железнодорожное сообщение с популярными курортами Краснодарского края.

Ростов-на-Дону представлен в сети как крупный южный город и самостоятельное направление для поездок.

Минеральные Воды добавляют к этой географии Кавказские Минеральные Воды и другие районы Северного Кавказа.

Для пассажиров Минеральные Воды могут быть как конечной точкой путешествия, так и началом дальнейшей поездки. Из города можно продолжить путь в Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и другие населенные пункты региона.

Поезд «Таврия» Москва — Минеральные Воды — Москва: время отправления и прибытия

Новый поезд получил номера № 170Щ/169Э.

Основные параметры движения следующие:

№ 170Щ отправляется с Казанского вокзала Москвы в 14:30 и прибывает в Минеральные Воды в 13:35 следующего дня.

Время в пути из Москвы составляет 23 часа 5 минут.

№ 169Э отправляется из Минеральных Вод в 19:20 и прибывает в Москву в 20:40 следующего дня.

Время в пути в обратном направлении составляет 25 часов 20 минут.

Движение нового поезда начнется 1 октября 2026 года. Указанный график рассчитан до конца ноября, после чего расписание может измениться. Дневное прибытие в Минеральные Воды удобно для пассажиров, которые направляются на отдых или лечение: после приезда можно сразу отправиться в гостиницу или санаторий в пункте назначения или продолжить путь на другой курорт КавМинВод.

Маршрут поезда «Таврия» до Минеральных Вод

Новый поезд не только свяжет Москву с Минеральными Водами прямым сообщением, но и даст возможность пользоваться промежуточными остановками. На южном участке состав пройдет через несколько крупных железнодорожных узлов.

В перечень остановок входят:

✅ Рязань.

✅ Мичуринск.

✅ Воронеж.

✅ Лиски.

✅ Россошь.

✅ Ростов-на-Дону.

✅ Тихорецкая.

✅ Кавказская.

✅ Армавир.

✅ Невинномысск.

Минеральные Воды станут конечной точкой нового поезда, однако поездка может продолжиться уже по другим направлениям.

Зимой Минеральные Воды и другие города региона востребованы для поездок на горные курорты Северного Кавказа. При соблюдении установленных условий в поездах ГСЭ пассажиры могут бесплатно перевозить лыжи и сноуборды.

Невинномысск подходит для дальнейшего путешествия в сторону Домбая и Архыза, а через Минеральные Воды можно планировать поездку к Эльбрусу.

Одноэтажные вагоны и несколько классов обслуживания

Для нового направления сформирован состав из современных одноэтажных вагонов Тверского вагоностроительного завода. Пассажиры смогут выбрать между купейными местами и СВ.

Основные варианты размещения выглядят так:

Купейные вагоны с местами классов обслуживания 2К, 2Э.

Вагоны СВ с местами класса 1Э.

Штабной вагон с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающих лиц.

В вагонах оборудованы кондиционеры, розетки для зарядки устройств и экологически чистые туалетные комплексы. В отдельных вагонах имеются душевые кабины.

Классы обслуживания отличаются набором включенных услуг: на местах 2Э в купе и 1Э в СВ в стоимость жд билета входят питание и дорожный набор.

В составе поезда «Таврия» в Минеральные Воды и обратно и обратно также имеется вагон-ресторан.

Дополнительные услуги в поезде

Помимо качественного оснащения вагонов, пассажирам доступны удобные цифровые решения для отдыха и покупок:

ИРС «Таврия.Медиатрейн» — разделы с фильмами, играми, музыкой, электронными книгами и другими услугами для организации досуга в пути.

Каталог «Таврия.Маркет» — онлайн-магазин для покупок в поезде.

Цифровые сервисы помогают сделать поездку комфортнее и разнообразнее.

Билеты на поезд Москва — Минеральные Воды

Продажа билетов на поезд «Таврия» в КавМинВоды и обратно уже открыта онлайн. При оформлении поездки пассажиру нужно выбрать дату, вагон и класс обслуживания, указать необходимые данные и оплатить проезд.

«Таврия» продолжает успешно развивать южные направления

Расширение географии «Гранд Сервис Экспресса» за счет Минеральных Вод открывает пассажирам поездов «Таврия» прямой железнодорожный путь к Кавказским Минеральным Водам. При этом новый поезд вписывается в уже сложившуюся сеть перевозчика, которая объединяет Москву и другие города с ключевыми направлениями юга России.

Для пассажиров это означает больше возможностей при выборе железнодорожного транспорта для поездок на юг России. Новое направление ГСЭ делает южную сеть «Таврии» еще более разнообразной!

© train-tavriya.ru

Как вам новое направление «Таврии» Москва — Минеральные Воды? Рассматриваете такой поезд для поездки на Северный Кавказ?

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Источник: train-tavriya.ru

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