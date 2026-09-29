Российское судостроение переходит на унифицированную платформу для грузовых судов

В отечественном гражданском судостроении начался переход от отдельных серий к массовому выпуску грузовых судов типа «река-море». Основой этого перехода должна стать «Платформа № 1» — унифицированное решение, разработанное блоком инжиниринга ОСК совместно с ведущими конструкторскими бюро корпорации. Практическая реализация платформы стартовала 28 сентября 2026 года на заводе «Красное Сормово», где прошла резка металла для головного сухогруза проекта KSD1.

«Платформа № 1» — первая в России унифицированная база для целого семейства грузовых судов. На её основе ОСК собирается выпускать сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда, опираясь на общую конструктивную и технологическую основу. Унификация между платформенным танкером и сухогрузом доходит до 60%.

Платформенный подход позволяет распространить эффект серийности не на один проект, а на всё семейство. Едиными делают носовую и кормовую оконечности, жилую надстройку, рулевую рубку, значительную часть общесудовых систем и оборудования. Грузовая зона и отдельные элементы комплектации при этом подстраиваются под задачи заказчика.

При выборе решений оценивали не только стоимость постройки, но и дальнейшую эксплуатацию: расход топлива, ремонтопригодность, доступность запчастей и стоимость обслуживания. Одна из задач платформы — сделать стоимость владения судном предсказуемой на всём жизненном цикле.

Отдельная особенность проекта — тесная работа конструкторов и технологов «Красного Сормова». Конструктивные решения изначально увязываются с технологией серийного производства, возможностями оборудования предприятия, крупноблочной сборкой и максимальным насыщением блоков до вывода из цеха.

«Платформенный подход является частью трансформации гражданского судостроения, основанной на специализации верфей, серийном строительстве, унификации судового комплектующего оборудования и цифровизации производственных процессов. Так государственная стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2036 года предусматривает увеличение доли серийных судов с 30 до 50 процентов к 2036 году. Реализация проекта Платформа№ 1 — вклад ОСК в достижение этих целей. Российское судостроение умеет строить крупные серии — это подтверждает и советская история отрасли, и опыт современного „Красного Сормова“. Сегодня мы переносим этот опыт в платформенную модель, в которой единые технические и производственные решения могут использоваться для целого семейства судов. Платформа № 1 должна стать первым практическим примером такого подхода в гражданском судостроении и основой для дальнейшего развития линейки унифицированных судов», — подчеркнул генеральный директор ОСК Андрей Пучков

Запуск платформы идёт рука об руку с модернизацией верфи. На предприятии внедряют потоковое крупноблочное строительство, роботизированную сварку и автоматизированную обработку металла, обновляют окрасочные и достроечные мощности, осваивают цифровое управление производством. Итог модернизации — возможность выпускать до 20 грузовых судов в год.

По расчётам ОСК, платформенный подход способен снизить стоимость постройки судна более чем на 20%, уменьшить число уникальных компонентов на 20% и сократить сроки строительства до 30%.

Головным судном платформы стал сухогруз проекта KSD1. Его длина — около 141 метра, ширина — 16,9 метра. Судно рассчитано на эффективную работу как на внутренних водных путях, так и на морских участках маршрутов. При осадке 3,6 метра дедвейт в реке составляет 5 500 тонн, в море при осадке 4,6 метра — около 8 000 тонн. Вместимость двух грузовых трюмов — порядка 11 000 кубометров. Скорость хода — 10,3 узла, экипаж — 12 человек с предусмотренными 14 местами. Автономность в реке — 12 суток, в море — 20. Главная энергетическая установка включает два двигателя по 950 кВт, плюс подруливающее устройство на 250 кВт. Класс судна — Ice1, R2-RSN (4,5), РМРС.

Платформенный подход — часть трансформации гражданского судостроения, основанной на специализации верфей, серийном строительстве, унификации судового комплектующего оборудования и цифровизации производственных процессов. Государственная стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2036 года предусматривает увеличение доли серийных судов с 30 до 50 процентов. Реализация «Платформы № 1» — вклад ОСК в достижение этих целей.