В Ленинске-Кузнецком после капремонта открыли детскую поликлинику на 3600 пациентов

В Ленинске-Кузнецком возобновил работу второй корпус детской поликлиники № 2 Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров. Учреждение рассчитано на обслуживание 3,6 тыс. юных жителей города. Масштабное обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

В ходе ремонта в здании заменили системы отопления и канализации, а деревянные окна по всему периметру поменяли на пластиковые. Стены и полы выровняли и обновили, смонтировали потолочные системы. Для безопасности установили современную пожарную сигнализацию. Благодаря перепланировке появились новые функциональные зоны: туалет для маломобильных пациентов, а для сотрудников — отдельный санузел, гардероб и комната приёма пищи. Также в каждом кабинете теперь есть раковина для умывания.

В обновлённом корпусе будут вести приём узкие специалисты: эндокринолог, кардиолог и невролог. Также открыли кабинет ультразвуковой диагностики, уточнили в администрации Правительства Кузбасса.