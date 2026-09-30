В Москве запустили производство медицинских текстильных сосудов
Столичная компания «Медтехнопроект» совместно с РГУ им. Косыгина создала лабораторию для выпуска биополимерных сосудистых протезов. На новой площадке налажен полный цикл производства — от разработки до выпуска изделий методом текстильных технологий.
Сосудистый протез представляет собой трубку со специальным переплетением из особых нитей. Благодаря такой структуре стенка будущего импланта одновременно тонкая, гибкая и минимально растяжимая. Протез способен функционировать в теле человека на протяжении всей жизни и существенно продлить её при соблюдении рекомендаций врачей.
Трубчатые изделия такого профиля широко востребованы в здравоохранении, особенно в кардиохирургии. Ежегодно в России проводится 30 тыс. операций с применением зарубежных аналогов. Столичное производство позволит полностью обеспечить потребность российских клиник в этих протезах и наладить экспорт продукции, уточнили в пресс-службе Правительства Москвы.
Компания является участником Московского инновационного кластера. Город оказывает активную поддержку и способствует реализации нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Центром разработки высокотехнологичных решений для фармацевтики и медицины выступает особая экономическая зона «Технополис Москва».
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