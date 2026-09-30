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Труконф Информационные технологии

Приморский краевой МИАЦ заменил Cisco на Труконф

Приморский краевой МИАЦ провёл модернизацию системы корпоративных коммуникаций. Чтобы обеспечить более чем 700 сотрудников единой цифровой средой, вместо старых аппаратных ВКС-решений Cisco центр внедрил платформу Труконф, которая объединяет видеосвязь, корпоративный мессенджер, телефонию и телемедицинские сервисы.

Приморский краевой МИАЦ заменил Cisco на Труконф © trueconf.ru

Раньше рабочие места сотрудников, телефония, устройства и переговорные комнаты работали как отдельные, не связанные друг с другом системы. Центр объединил их в единый рабочий сервис и наладил защищённую связь Министерства здравоохранения региона с главными врачами и подведомственными медицинскими учреждениями. Проект прошёл под эгидой цифровизации здравоохранения Приморского края.

Одним из главных преимуществ при переходе стала возможность перевести всех на корпоративный мессенджер, к которому подключили более 700 пользователей. Ежедневно сотрудники общаются в личных и групповых чатах, обмениваются файлами, проводят видеозвонки и совместно работают с материалами.

На этапе цифровизации было принято решение сохранить установленное в переговорных комнатах оборудование и интегрировать его в новую систему. Поддержка стандартных протоколов позволила подключить уже имеющиеся терминалы к Труконф без дополнительных закупок.

Таким образом, одна платформа объединила разные способы коммуникации — от обычных рабочих чатов и звонков до закрытых совещаний с участием большого числа врачей и представителей региональных ведомств.

Интеграция с МИС и развитие телемедицины

Отдельным этапом проекта стал запуск телемедицинского сервиса для снижения нагрузки на больницы в регионе. МИАЦ подключил платформу коммуникаций на базе TrueConf Server к медицинской информационной системе (МИС) региона, что позволило использовать технологии ВКС в рамках оказания телемедицинских консультаций.

Теперь специалисты могут проводить дистанционные консультации в форматах «врач — врач» и «врач — пациент». При этом такие коммуникации проходят внутри собственной ИТ-инфраструктуры центра, а данные не передаются сторонним сервисам.

Система поддерживает видео до 4К, что полезно для онлайн-совещаний и консилиумов: врачам проще принять решение, когда все демонстрируемые материалы можно рассмотреть в деталях, не покидая своего рабочего места.

Платформа также позволяет проводить онлайн-мероприятия с предварительной регистрацией участников, записывать конференции и анализировать посещаемость.

В результате Приморский краевой МИАЦ создал единую платформу для рабочих коммуникаций, видеоконференций и телемедицины, которая используется как в административной работе, так и непосредственно в медицинских процессах.

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Источник: trueconf.ru

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