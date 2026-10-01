Металлоконструкции Рогачёвского моста в Дмитрове смонтированы полностью
Строители филиала «ДиМ» НПС Мостоотряд-90 завершили монтаж всех металлоконструкций пролетного строения моста через канал имени Москвы, установив 1446 тонн стали — 100% от проектного количества. Начата подготовка к устройству дорожных одежд — укладывается слой гидроизоляции и краски. В работах сейчас заняты 223 человека и 49 единиц строительной техники. В рамках проекта по реконструкции мостового перехода также будут расширены дороги на подходах к искусственному сооружению, построен новый путепровод через железнодорожное полотно и мост через ручей. Техническая готовность моста превысила 70%, проекта реконструкции в целом — достигла 46%. После открытия движения по новому мосту строителям предстоит демонтировать аварийное искусственное сооружение постройки середины XX века. Часть металла старого Рогачёвского моста станет памятником строителям канала имени Москвы.
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