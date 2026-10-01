В сентябре продажи автомобилей LADA выросли на 9,4% год к году
«По итогам сентября 2026 года продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей LADA в РФ составили 32 310 единиц, что является лучшим результатом года», — сообщила пресс-служба АВТОВАЗа.
«Продажи сентября превышают итоги августа 2026 года на 10,6%, а итоги сентября 2025 года — на 9,4%", — уточняется в сообщении.
Лидером по объему продаж остается LADA Granta: по итогам сентября реализовано 11 798 автомобилей (+ 5,4% к августу 2026 года).
LADA Iskra реализована в объеме 3 711 автомобилей (+ 12,7% к августу 2026 года).
LADA Vesta в сентябре показала результат в 5 530 автомобилей.
Внедорожник LADA NIVA Travel разошелся тиражом в 3 832 автомобиля (+ 25,8% к августу 2026 года). Продажи LADA NIVA Legend в сентябре составили 4 148 автомобиля (+ 79,3% к августу 2026 года).
В сентябре продано 2 428 пассажирских автомобилей и 585 фургонов LADA Largus.
В целом за 9 месяцев реализовано 244 626 LADA, что на 0,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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