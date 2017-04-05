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Производство

Машиностроительная компания «ВСТЕК» запустила в серию первый в мире автоматический фрезер импостов

Машиностроительная компания «ВСТЕК» — отечественный производитель оборудования и систем автоматизации для оконных компаний запустил в серию первый в мире автоматический двухголовый фрезер импостов (вертикальный элемент, разделяющий оконный или дверной проём или разделяющий два близко расположенных оконных проёма) с числовым программным управлением VSTEC F1.

Станок прошел испытания в полевых условиях на площадях оконного завода Лабрадор в Санкт-Петербурге и уже получил массу положительных отзывов как от рабочих, так и от специалистов отдела рекламаций, руководителей компании и технических представителей компаний VEKA RUS и REHAU.

Новое устройство представляет собой двухголовочный фрезер импостов, где одна из голов приводится в движение автоматикой. Запатентованная конструкция станка позволяет:

  1. фрезеровать импосты для окон точно в размер, независимо от длины напиленных заготовок — как результат: исключается изготовление окон «бочкой» или «восьмеркой»;
  2. регулировать припуски на сварку непосредственно на пульте управления;
  3. фрезеровать импост так, чтобы штапиковые пазы на импосте и раме/створке всегда совпадали — как результат: штапики в точке стыковки не смещены по глубине на готовом окне ;
  4. значительно ускорить фрезерование (1 импост за 12-15 секунд);
  5. производить авторизацию рабочего на станок и производить расчет сделки по факту выполненных операций;
  6. выгружать задания, контролировать прохождение изделий в цеху на посту фрезерования импоста;
  7. забыть про уборку стружки (станок снабжен собственной системой аспирации).
  8. F1 позволяет фрезеровать два торца импоста длиной до 2400 мм. одновременно двумя фрезами за счет центральной поддержки от провисания. Фрезерование одной фрезой возможно для любых размеров.

Станок оснащен быстросъемной системой для фрез, системой распознавания высоты и длины профиля и ethernet подключением к сети предприятия.

http://www.vstec.ru

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  • 2
    Нет аватара Tony
    06.04.1712:55:10

    Круто!

    Есть специалисты? Прокоментируйте, пожалуйста

    #900098
    • 1
      Роман Архипов Роман Архипов
      06.04.1717:56:57

      Конечно. Мне кажется описание достаточно полное, какая ифонормация вас интересует еще?

         

      #900236
      • 0
        Нет аватара Tony
        06.04.1718:59:07

        Мне интересно насчёт «не имеющий аналогов» — это так?

        Собственно, это всё

        #900251
        • Роман Архипов Роман Архипов
          07.04.1718:19:31

          Действительно это так, конструкция станка запатентована в федеральной службе по интеллектуальной собственности.

          Все аналоги не имеют привода второй головы и приводится в движение руками оператора. За базу берется широкая сторона импоста, станки не имеют аспирации и если импост напилен не в размер, то он таким остается и после фрезерования, в отличие от нашего станка.

          #900498
  • Влади75 Влади75
    08.04.1723:04:20

    Молодцы.Хорошая вещь.

    #900734
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