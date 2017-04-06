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Русские специалисты строят гидроэлектростанцию в Сальвадоре

Строительство ГЭС «Чапараль» мощностью 67,5 МВт ведется в Республике Сальвадор в бассейне реки Торола.

Новая электростанция обеспечит необходимой энергией прилегающие промышленные и жилищные районы Сальвадора и Гондураса. Воду из водохранилища станции планируется использовать для орошения почвы и развития местного рыбного промысла.

Весь объем работ будет выполняться компаниями, входящими в группу «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», на условиях договора с АО «Тяжмаш», заключившему контракт с государственной энергетической компанией Сальвадора «CEL» (La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa) на проектирование, поставку и ввод в эксплуатацию электромеханического оборудования для функционирования ГЭС «Чапарраль» «под ключ».

http://www.tyazhmash.com/

энергетика, строительство, Сальвадор
  • SergeySeverny SergeySeverny
    07.04.1704:23:27

    и где только мы не строим! молодцы!

    #900371
  • Комментарий удален
  • Витя Климаск Витя Климаск
    08.04.1713:10:15

    в мире все немного не так обстоит это не мы напрашиваемся это нас упрашивают чтобы мы строили станции

    #900596
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