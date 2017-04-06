Русские специалисты строят гидроэлектростанцию в Сальвадоре

Строительство ГЭС «Чапараль» мощностью 67,5 МВт ведется в Республике Сальвадор в бассейне реки Торола.

Новая электростанция обеспечит необходимой энергией прилегающие промышленные и жилищные районы Сальвадора и Гондураса. Воду из водохранилища станции планируется использовать для орошения почвы и развития местного рыбного промысла.

Весь объем работ будет выполняться компаниями, входящими в группу «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», на условиях договора с АО «Тяжмаш», заключившему контракт с государственной энергетической компанией Сальвадора «CEL» (La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa) на проектирование, поставку и ввод в эксплуатацию электромеханического оборудования для функционирования ГЭС «Чапарраль» «под ключ».