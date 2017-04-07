«Адмирал Григорович» идёт в Средиземное море

Сегодня утром фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прошёл пролив Босфор, возвращаясь в Средиземное море после недельного отсутствия.

С 3 по 5 апреля фрегат выполнял роль корабля-хозяина во время визита кораблей ВМС Турции в Новороссийск, после чего принял участие в совместных военно-морских учениях «PASSEX».

Фото Yörük Işık и barmacode1.livejournal.com