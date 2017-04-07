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Фотофакты

«Адмирал Григорович» идёт в Средиземное море

Сегодня утром фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прошёл пролив Босфор, возвращаясь в Средиземное море после недельного отсутствия.

С 3 по 5 апреля фрегат выполнял роль корабля-хозяина во время визита кораблей ВМС Турции в Новороссийск, после чего принял участие в совместных военно-морских учениях «PASSEX».

Фото Yörük Işık и barmacode1.livejournal.com


ВМФ, боевая служба, фрегат, 11356, Адмирал Григорович, Черноморский флот
  • Юрген Юрген
    07.04.1715:28:41

    Срочно усиливают.

    #900473
    • Нет аватара g1v2
      07.04.1716:40:00

      Ну Григорович то, вряд ли один защитить побережье сможет. Скорее уж это обозначение намерений. Ну, а если реально защищать побережье, то придется создавать эскадру по типу той, что прикрывала Сирию во время штурма Алеппо — пара крейсеров, пара бпк и немного мелочи. Пока этого не наблюдается .

      Кстати можно Эссена перебросить в пару к Григоровичу. Ремонт закончен давно — порабы и на юга.

      #900481
      • Юрген Юрген
        07.04.1717:05:26

        Ну Григорович то, вряд ли один защитить побережье сможет. Скорее уж это обозначение намерений. Ну, а если реально защищать побережье, то придется создавать эскадру по типу той, что прикрывала Сирию во время штурма Алеппо — пара крейсеров, пара бпк и немного мелочи. Пока этого не наблюдается .

        Он просто ближе всех — буквально на днях со службы через Босфор шел. Остальные все дома или очень далеко, выдвинуть их требует времени.

        #900490
      • Нет аватара rs
        08.04.1717:56:12

        Ему не надо защищать побережье для этого там береговых ракетных комплексов херова гора как сирийских так и наших. Задача «Григоровича» накидать «ониксов» удирающим «беркам», чтоб другим медом не казалось.

        #900656
  • Katamaran Katamaran
    07.04.1715:36:20

    ждем салют к приезду гос.сека.

    #900474
  • Нет аватара монархист
    07.04.1716:44:21

    Мощная однако посудина. Должна остудить горячие и пустые головы «хозяев мира»

    #900483
  • Алексей Ларин Алексей Ларин
    07.04.1717:57:01

    как сразу видно разницу .на фоне крейсера Григорович смотрится как катер

    Отредактировано: Алексей Ларин~19:19 07.04.17
    #900493
    • A_SEVER A_SEVER
      07.04.1718:03:02

      на фоне крейсера Григорович смотрится как катер
      У крейсера водоизмещение в 4.3 раза больше.    

      #900494
      • Нет аватара Pavel73
        07.04.1721:26:05

        А ударная мощь просто несопоставима.

        #900537
  • Dm. M. Dm. M.
    07.04.1718:21:49

    Из Кутузова (105) еще музей не сделали? Вроде собирались. В списке корабельного состава на 2017 не числится.

    #900500
    • A_SEVER A_SEVER
      07.04.1719:10:05

      Из Кутузова (105) еще музей не сделали?
      Музей с 2002 года, просто корабли ВМФ часто швартуются к его борту.

      #900508
  • Алексей Петров Алексей Петров
    07.04.1718:26:55

    к чему новость что он идет в средиземку на сайте «сделано у нас»?построили его вот новость напечатали…а так что он идет или возвращается…на этом сайте к чему такие новости?

    #900503
    • Aleks . Aleks .
      07.04.1719:39:27

      новость ни о чем…пришел пополнил запас и ушел обратно…обычная флотская рутина… а вот отсутствие СКР Эссен и трех новых подлодок ЧФ удивляет, с точки зрения обывателя… давно пора бы быть на югах…хотя ВМФ виднее

      #900509
      • A_SEVER A_SEVER
        08.04.1709:46:17

        пришел пополнил запас
        В этом нет никакой необходимости — регулярно пополняемые запасы в Тартусе позволяют нести боевую службу в Средиземном море месяцами.

        #900577
  • Нет аватара ivania
    07.04.1721:33:01

    Если ГРКР «Москва» готовится к ремонту, почему ее не меняет «Маршал Устинов»? Или он еще не готов к дальним плаваниям? Он бы сейчас очень пригодился у берегов Сирии

    #900539
  • Serg My Star Serg My Star
    07.04.1723:03:40

    Работа такая. Который раз ходит во внеземелье. Означает — нужен здесь. 400 — е поддержат если чего. ИМХО.А кстати насчет ПЛ — никто не знает.    

    Отредактировано: Serg My Star~00:05 08.04.17
    #900546
  • Нет аватара Baltiec
    08.04.1700:30:06

    А в чем новость то? Почему не в личном блоге или фотофактах? Если уж обладаете информацией о задачах или каких либо изменениях, не включая военную тайну, то пишите. А то давайте еще писать, что комбайн села Кузькино поехал помогать селу Савкино или дворник Федор вместо двора 21 подмел двор 24. Событию место в личном блоге. И да, я патриот, но это бред, вы баните пользователей, НО создаете двойные стандарты!

    #900554
    • Нет аватара valera
      08.04.1706:35:12

      Почему не в личном блоге или фотофактах

      В фотофактах и опубликовано?

      #900572
  • Денис Субботин Денис Субботин
    08.04.1701:03:56

    кому не нравится — нехай не читает…

    #900559
  • Нет аватара altman66
    08.04.1710:26:26

    Как же не хватает «Эссена». Чтобы одному «Григоровичу» не скучно было.

    #900579
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    • A_SEVER A_SEVER
      08.04.1711:37:32

      для чего он туда плывет?
      Например для того, чтобы усилить ПВО наших баз в Хмеймиме и Тартусе.
      наши ПВО в Сирии показали свою бесполезность

      Открываем карту — между Хмеймимом (который прикрывает наше ПВО) и атакованным Шайратом 130 км, американские ракеты шли вначале над нейтральными водами, потом над территорией Ливана, и лишь последние 30-40 км над территорией Сирии.

      Учитывая, что вдоль побережья Средиземного моря идут горы, после входа Томагавков в воздушное пространство Сирии рассчитывать можно было только на ПВО самой Сирии.

      #900585
      • plus.google.comu0106453677095466849316 plus.google.comu0106453677095466849316
        08.04.1718:55:20

        если учесть, что скорость томагавков 800-900 км/ч, а с-400 3000-4000 км/ч, то вполне могли бы их сбить, если они вообще способны сбивать крылатые ракеты. теперь с трудом в это верится…

        #900667
        • A_SEVER A_SEVER
          08.04.1719:01:51

          вполне могли бы их сбить
          Где, над нейтральными водами? Или в небе над Ливаном?

          #900668
          • Юрген Юрген
            08.04.1719:03:31

            А почему бы и нет?

            #900669
            • A_SEVER A_SEVER
              08.04.1719:17:33

              А почему бы и нет?
              Предлагаешь первыми напасть на американцев?

              #900670
              • Юрген Юрген
                08.04.1719:19:27

                Не понял.

                Сбить крылатую ракету = напасть?

                #900672
                • A_SEVER A_SEVER
                  08.04.1719:38:55

                  Сбить крылатую ракету = напасть?
                  Понятия не имею, как это трактовать с точки зрения международного права.

                  О стрельбе американцы нас предупредили, в сторону наших баз ракеты не летят — на каком основании сбивать?

                  На сколько я помню, наш верховный главнокомандующий называл целью размещения наших войск на территории Сирии помощь ей в борьбе с международным терроризмом, а не с любым агрессором.

                  В противном случае нам надо сбивать все иностранные самолёты в сирийском небе и уничтожать всех иностранных солдат на территории Сирии.

                  #900677
                  • Юрген Юрген
                    08.04.1719:50:29

                    Понятия не имею, как это трактовать с точки зрения международного права.

                    О стрельбе американцы нас предупредили, в сторону наших баз ракеты не летят — на каком основании сбивать?

                    Агрессия в отношении союзника? Мы же не только боремся с терроризмом, но и помогаем лояльному правительству в гражданской войне.

                    А как ему помогать, если его начнет бомбить кто попало?

                    На сколько я помню, наш верховный главнокомандующий называл целью размещения наших войск на территории Сирии помощь ей в борьбе с международным терроризмом, а не с любым агрессором.

                    Не вижу препятствий. Ведь наши войска используются, как известно, не только для борьбы с международно признанными террористическими организациями (ИГИЛ, «Ан-Нусра»), но и мятежниками, которые не признаны ООН террористами (ССА или допустим НСА или «Армия ислама»). Поэтому жестких рамок для применения наших ВС нет.

                    В противном случае нам надо сбивать все иностранные самолёты в сирийском небе и уничтожать всех иностранных солдат на территории Сирии.

                    Нет. Если иностранный самолет участвует в борьбе с терроризмом в рамках меморандума о безопасности полетов по Сирии, то зачем его сбивать?

                    Хотя вчера Россия из данного меморандума вышла, и, следовательно, сняла с себя какие-либо обязательства касательно безопасности пребывания иностранных военных самолетов в сирийском небе…

                    Отредактировано: Юрген~19:51 08.04.17
                    #900681
                    • A_SEVER A_SEVER
                      08.04.1720:02:32

                      помогаем лояльному правительству в гражданской войне
                      Фактически так и есть, только по нашей официальной версии все противники законной сирийской власти террористы.

                      #900684
                      • Юрген Юрген
                        08.04.1720:04:13

                        Ну получается американцы — террористы)))

                        #900685
                        • A_SEVER A_SEVER
                          08.04.1720:43:16

                          американцы — террористы
                          Фактически так и есть. Но есть одно, но — и у США, и у нас есть ЯО, поэтому мы должны избегать прямого конфликта.

                          Хм, после слова «одно» запятая ставится автоматически.    

                          Отредактировано: A_SEVER~20:47 08.04.17
                          #900689
          • plus.google.comu0106453677095466849316 plus.google.comu0106453677095466849316
            08.04.1719:20:27

            при такой разнице в скорости, могли бы и над Сирией достать, в крайнем случае над Ливаном, в чем проблема.

            #900674
            • A_SEVER A_SEVER
              08.04.1719:26:10

              могли бы и над Сирией достать
              Наши комплексы ПВО с одной стороны горного хребта, а ракеты уже были с другой.

              #900675
      • shigorin shigorin
        08.04.1720:36:21

        Кстати, Аш-Шайрат уже работает:

        #900687
  • Нет аватара getrag
    08.04.1711:27:23

    А можете обьяснить не сведущему такое положение дел — почему, к примеру на эсминце типа Арли Берк несколько десятков КР типа томогавк, а у нашего фрегата 8 Калибров. Я понимаю, что размеры кораблей различаются, но всегда интересовала откуда такая разница в кол-ве? Не сталкивался с разьяснениями или плохо искал может.

    буду признателен.

    Спасибо за ответы всем!!!

    Отредактировано: getrag~15:29 08.04.17
    #900583
    • Юрген Юрген
      08.04.1712:17:25

      Потому что у них универсальная установка под крылатые ракеты, ПЛУР и зенитные ракеты. Всего 96 ячеек, хочешь забивай их до упора крылатыми ракетами, если противнику ответить нечем, хочешь наоборот — ставь только зенитные ракеты, тогда у тебя будет эсминец ПВО.

      У нас так не получится, «Калибры» устанавливаются в свои УВП,зенитные ракеты идут в своих ячейках. Поэтому у нашего фрегата 11356 боекомплект всегда одинаковый: 8 КР/ПКР/ПЛУР и 36 зенитных ракет.

      А так если общее количество ракет сравнить — 96 у «Берка» и 44 у «Григоровича», с учетом разницы в размерах вполне сравнимо.

      #900590
      • Нет аватара Lyudov
        08.04.1713:22:03

        томагавками берк до упора не может. вроде как максимально 56 штук

        #900597
        • A_SEVER A_SEVER
          08.04.1713:28:33

          томагавками берк до упора не может
          Может, если нет угрозы со стороны авиации противника или рядом есть другие корабли с комплексами ПВО.

          #900598
          • Нет аватара rs
            08.04.1717:59:46

            Не может, ячейки не все универсальные. Часть короткие только под ЗУР, топор в них не лызе. Так что максимум 56.

            #900658
      • Андрей Валухин
        08.04.1714:47:08

        Ну в этом смысле никогда не понимал «унифицированности» ударного, и зенитного вооружения. ПВО- всегда ПВО. Вот ударным можно играть по предназначению. Но даже здесь нужно понимать, что корабли, особенно американские, в море вне баз подолгу. А ракеты можно менять только в базе. По этому такая унифицированность тоже относительна. Те же два эсминца, кидавшие Томагавки по Сирии, приняли их на борт давным- давно и к нынешнему развитию ситуации это не имело никакого отношения (или планировалось все очень заранее).

        Отредактировано: Андрей Валухин~14:49 08.04.17
        #900608
        • Юрген Юрген
          08.04.1715:20:55

          А ракеты можно менять только в базе. По этому такая унифицированность тоже относительна.

          У них базы по всему миру понатыканы, им проще

          Те же два эсминца, кидавшие Томагавки по Сирии, приняли их на борт давным- давно и к нынешнему развитию ситуации это не имело никакого отношения (или планировалось все очень заранее).

          Да, у них был стандартный боекомплект — 30КР/60ЗУР (у эсминцев первых 2 серий ячейки не на 96 ракет, а на 90).

          Отредактировано: Юрген~15:21 08.04.17
          #900615
  • Витя Климаск Витя Климаск
    08.04.1712:54:27

    не в тему конечно, но в связи с последними событиями стало интересно сколько стоит 1 ракета С-300? нигде адекватной информации не нашел

    #900593
    • Нет аватара Пехота
      08.04.1713:28:41

      Смотря какая ракета, какого комплекса.

      С-300 это целое семейство, и целый «букет» из разных ракет с разной дальностью, скоростью, размерами и массой. Ракеты стОят дорого, десятки миллионов рублей, а «топовые» варианты — может и за сотню.

      #900599
  • Нет аватара suntrue
    08.04.1714:58:21

    Вот служба у моряков. Наморячатся. Но это и правильно, ибо основная подготовка и учеба в море. Семь футов под килем.

    #900612
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