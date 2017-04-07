«Адмирал Григорович» идёт в Средиземное море
Сегодня утром фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прошёл пролив Босфор, возвращаясь в Средиземное море после недельного отсутствия.
С 3 по 5 апреля фрегат выполнял роль корабля-хозяина во время визита кораблей ВМС Турции в Новороссийск, после чего принял участие в совместных военно-морских учениях «PASSEX».
07.04.1715:28:41
07.04.1716:40:00
07.04.1717:05:26
08.04.1717:56:12
07.04.1715:36:20
07.04.1716:44:21
07.04.1717:57:01
07.04.1718:03:02 У крейсера водоизмещение в 4.3 раза больше.
07.04.1721:26:05
07.04.1718:21:49
07.04.1719:10:05 Музей с 2002 года, просто корабли ВМФ часто швартуются к его борту.
07.04.1718:26:55
07.04.1719:39:27
08.04.1709:46:17 В этом нет никакой необходимости — регулярно пополняемые запасы в Тартусе позволяют нести боевую службу в Средиземном море месяцами.
07.04.1721:33:01
07.04.1723:03:40
08.04.1700:30:06
08.04.1706:35:12
08.04.1701:03:56
08.04.1710:26:26
08.04.1711:07:46
08.04.1711:37:32 Например для того, чтобы усилить ПВО наших баз в Хмеймиме и Тартусе.
08.04.1718:55:20
08.04.1719:01:51 Где, над нейтральными водами? Или в небе над Ливаном?
08.04.1719:03:31
08.04.1719:17:33 Предлагаешь первыми напасть на американцев?
08.04.1719:19:27
08.04.1719:38:55 Понятия не имею, как это трактовать с точки зрения международного права.
08.04.1719:50:29
08.04.1720:02:32 Фактически так и есть, только по нашей официальной версии все противники законной сирийской власти террористы.
08.04.1720:04:13
08.04.1720:43:16 Фактически так и есть. Но есть одно, но — и у США, и у нас есть ЯО, поэтому мы должны избегать прямого конфликта.
08.04.1719:20:27
08.04.1719:26:10 Наши комплексы ПВО с одной стороны горного хребта, а ракеты уже были с другой.
08.04.1720:36:21
08.04.1711:27:23
08.04.1712:17:25
08.04.1713:22:03
08.04.1713:28:33 Может, если нет угрозы со стороны авиации противника или рядом есть другие корабли с комплексами ПВО.
08.04.1717:59:46
08.04.1714:47:08
08.04.1715:20:55
08.04.1712:54:27
08.04.1713:28:41
08.04.1714:58:21