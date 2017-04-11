Российский 6-ядерный процессор 1892ВМ14Я + ЗОСРВ Нейтрино

Микропроцессор «Мультиком-02» (МСom-02, 1892ВМ14Я) впервые был показан в 2016 году. Это 6-ядерный сигнальный микропроцессор нового поколения с пониженным энергопотреблением для связных, навигационных, мультимедийных встраиваемых мобильных приложений, например: планшетов, интеллектуальных видеокамер, телефонов. Микросхема изготовлена по КМОП-технологии с минимальными топологическими размерами элементов 40 нм. Как сообщают разработчики, «наиболее близкими зарубежными архитектурными аналогами процессора 1892ВМ14Я являются системы на кристалле компаний NXP, Texas Instruments, Allwinner, Rockchip и MediaTek».

НПЦ «Элвис» (Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы») не имеет собственных производственных мощностей и использует контрактное производство микросхем, в том числе с привлечением иностранных компаний, в частности и компании TSMC, которая собственно и производит новый ЦСП 1892ВМ14Я по технологии 40 нм. Представители разработчика отмечают, что «такая бесфабричная организация работы (fabless) стала следствием жесткой конкуренции в данном сегменте рынка». Также стоит отметить, что наша страна на данный момент обладает возможностью производить микроэлектронику по технологии не менее 65 нм. Причем пока стратегическая задача перехода на более компактные решения и развертывания производства внутри РФ не ставится — по данным «Техносферы» в России ведутся разработки своей оригинальной технологии 28-30 нм.

Процессор 1892ВМ14Я имеет в своем составе различные контроллеры памяти и поддерживает DDR3/ SRAM/ PSRAM/ ROM/ NOR FLASH/ NAND FLASH/ SD/ MMC. На борту у микропроцессора присутствует богатый набор стандартных коммуникационных интерфейсов: Ethernet MAC 10/100/1000, UART, USB 2.0 (HOST+DEVICE+PHY), I2C, SPI, I2S. Кроме того, он снабжен видеовыходом MIPI DSI и видеовходом MIPI CSI. В наличии 2 порта Space Wire (телекоммуникационный сетевой стандарт для космического оборудования).

Как отмечают представители НПЦ «Элвис», их продукт не является конкурентом начавшим появляться в последние годы российским процессорам других компаний — МЦСТ и Байкал Электроникс. Они видят нишевое использованием 1892ВМ14Я. Например, в системах машинного зрения, в том числе и интеллектуальных видеокамерах. Для этой области сейчас используются преимущественно процессоры общего назначения с избыточной или, наоборот, недостаточной функциональностью. Новый ЦСП оказывается одним из первых специализированных решений, «заточенным» именно на этот сегмент рынка, и должен успеть его закрепить за собой. Впрочем, 1892ВМ14Я можно использовать и в других мультимедийных приложениях: навигаторы, планшеты, смартфоны и т. д. Естественно процессор применим в оборудовании связи, железнодорожных системах, в военной и космической электронике.

Что же касается защищенной операционной системы реального времени(ЗОСРВ) «Нейтрино», то она развивается ООО «СВД Встраиваемые Системы» с 2011 года и построена на платформе QNX Neutrino, известной так же как ОСРВ QNX6. Система разработана для использования предприятиями, «предъявляющими особые требования к информационной безопасности и технологической независимости». «Нейтрино» предназначена для отказоустойчивого и предсказуемого управления ресурсами многопроцессорных и многомашинных вычислительных комплексов в режиме реального времени.