Губкинский университет и «Роснефть» открыли новый учебный центр морского бурения

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина и «Роснефть» открыли новый учебный центр морского бурения для шельфовых и арктических проектов.

В Центре морского бурения полностью воссоздана организационная и информационная инфраструктура промышленного ситуационного центра поддержки принятия решений для реализации сложных проектов по разведке и добыче нефти и газа на шельфе в Арктике. Особое внимание уделено организации совместной работы междисциплинарной команды инженеров — буровиков, экономистов, экологов и многих других. На общей площади 857 квадратных метров создано семь учебных аудиторий, включая блок геолого-технологического сопровождения строительства морских скважин, блок ситуационного принятия решений, лекционный зал на 98 мест. Одновременно в центре может проходить обучение 200 человек.

В Центре морского бурения будет осуществляться образовательная деятельность в области подготовки бакалавров, магистров и дополнительного профессионального образования специалистов нефтегазовых компаний по направлениям «Морское бурение», «Морской буровой супервайзинг», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Геонавигация и проводка скважин в процессе бурения» и др.