Линия по производству кондитерских изделий запущена на Ишимском хлебозаводе

Инвестиционный проект реализует индивидуальный предприниматель Владимир Лукошин. Ишимский хлебозавод некогда был одним из ведущих в отрасли, с 1960-х годов кормил хлебом весь город. В 2000-е завод пришёл в упадок. Несколько лет назад началось восстановление завода. Теперь мне хочется поделиться результатами", На базе хлебозавода реализовала инвестиционный проект «Ишимская кондитерская фабрика „Сибирское лукошко“». Объём инвестиций составляет — 25 млн рублей. Компания производит четыре вида пряников — «Невский», «Имбирный», «Воронежский» и «Мятный». Планируется производство девяти видов пряников и тортов в ассортименте..