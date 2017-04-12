Российский алгоритм распознавания эмоций признан лучшим в мире

Российская компания NtechLab, разработчик алгоритма FindFace, стала победителем первого в мире чемпионата по распознаванию эмоций людей при помощи компьютерных алгоритмов EmotionNet Challenge,организованном Университетом штата Огайо.На чемпионат заявились около 40 команд, но большинство из них отсеялись на предварительном этапе.В итоге алгоритм NtechLab оказался точнее, чем у конкурентов из Университета Джонса Хопкинса.

В основу сервиса положена технология распознавания лиц, созданная компанией NTechLab, специализирующейся на решениях в области нейронных сетей.

Участникам предстояло проанализировать эмоции на миллионе изображений, полученных в естественных условиях. 950 тысяч из них использовались для «обучения» программы, 25 тысяч — для проверки точности алгоритма, а еще 25 тысяч — для сравнения эффективности алгоритмов. Основная трудность с определением эмоций по выражению лица в естественных условиях была связана с тем, что лица не всегда были повернуты прямо к камере. Кроме того, люди на снимках по-разному выражали одни и те же эмоции, а освещение на фотографиях также варьировалось. Речь шла не только о простых эмоциях («счастливый», «печальный», рассерженный"), но и о составных («рассержен и удивлен»).

Участникам чемпионата было необходимо распознать 16 основных эмоций, которые определялись по уникальной вариации сокращения лицевых мышц. При этом организаторы умышленно снижали качество изображения, уменьшая четкость и закрывая небольшую часть фотографии.