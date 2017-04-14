В Кирове открылась новая детская поликлиника

Новое подразделение поликлиники № 3 КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр» появилось в микрорайоне Чистые Пруды города Киров. На 166-ти квадратных метрах созданы все условия для детей и их родителей. В помещениях светло и комфортно, стены коридоров и кабинетов врачей украшают изображения сказочных героев, в холлах на стенах нарисованы яркие красочные панно, поставлены детские столы и стулья для рисования.

Для удобства пациентов в новой поликлинике установлены система «Электронная очередь», а также телевизоры для трансляции мультфильмов и социальных роликов.

В подразделении работают два кабинета приёма участковых врачей-педиатров, процедурный кабинет, кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики. По графику здесь будут вести приём и «узкие» специалисты.

Важной особенностью новой поликлиники стало то, что её пациенты будут иметь доступ ко всем диагностическим и лечебным возможностям КОГБУЗ «Детский клинический консультативно-диагностический центр» на Красноармейской, 43. Запишет на приём к специалисту сам педиатр непосредственно на рабочем месте — маме с ребёнком нужно будет просто прийти в конкретное время в соответствующий кабинет.

Следующая поликлиника откроется в микрорайоне Солнечный Берег. Программа строительства поликлиник будет продолжена не только в Кирове, но и в районах области.