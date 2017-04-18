В Ленинградской области началось строительство радиотелескопа нового поколения

Первый камень в фундамент радиотелескопa проекта РТ-13 заложен на территории обсерватории «Светлое» в Приозерском районе. Систему, которая по ряду характеристик значительно превосходит зарубежные аналоги, планируется построить к 2018 году. Инвестиции в строительство оцениваются в 600 млн рублей.

Радиотелескоп в Ленинградской области будет работать в единой системе с оборудованием, установленным в Карачаево-Черкесии и Бурятии, что существенно снизит погрешности при определении наземных координат системой ГЛОНАСС, а также послужит целям фундаментальной науки.

Справка

Радиоастрономическая обсерватория «Светлое» основана Институтом прикладной астрономии РАН в 1996 году. Основной инструмент обсерватории — радиотелескоп РТФ-32. Оборудование используется для организации национальных и международных астрономических наблюдений.

С 2011 года в «Светлом» работает квантово-оптическая система «Сажень-ТМ-БИС», благодаря которой ученые определяют точные координаты космических аппаратов ГЛОНАСС.