«Ростех» ввел в эксплуатацию 1-й в РФ сборочно-испытательный комплекс корабельных агрегатов



предъявительские испытания агрегата М35Р-1

Ростех ввел в эксплуатацию первый в России сборочно-испытательный комплекс газотурбинных агрегатов (ГТА) для морских программ на базе рыбинского предприятия НПО «Сатурн», входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.

Развитие российской базы морского газотурбостроения реализуется в рамках программы импортозамещения. Одна из важнейших задач проекта — создать испытательную базу для проведения всех видов тестирования корабельных агрегатов с имитацией реальных условий эксплуатации. Кроме этого сборочно-испытательный комплекс будет служить реализации опытно-конструкторских работ, технологического перевооружения и подготовки производства корабельных ГТА. Сметная стоимость строительства — более 6,7 млрд рублей.

Основу сборочно-испытательного комплекса составляют два стенда: первый — мощностью до 15 МВт, второй — до 40 МВт. При этом возможно проводить испытания как всей энергетической установки, так и ее составных частей. К примеру, дизель-газотурбинный агрегат включает в себя дизельный двигатель, газотурбинный двигатель, корабельный редуктор, локальные системы управления. Одной из особенностей уникального комплекса является максимальная автоматизация рабочих процессов, в частности, система сбора измерительной информации.

В данный момент на новом объекте стартовали предъявительские испытания агрегата М35Р-1, который применяется в составе крупнейшего в мире корабля на воздушной подушке в качестве привода ходового воздушного винта. Агрегат включает в себя двигатель М70ФРУ-2, редуктор, соединяющие их трансмиссии, систему управления). Особенность М70ФРУ-2 — увеличенные показатели эффективности и межремонтного ресурса по сравнению с применяемыми ранее аналогами. И агрегат, и двигатель являются разработкой НПО «Сатурн».

"Сегодня предприятия Ростеха обладают всеми компетенциями по разработке судовых двигателей и имеют в линейке перспективных изделий опытные образцы по этому направлению. Открытие комплекса позволит наладить производство и обслуживание силовых установок для Военно-морского флота Российской Федерации к 2018 году. Технологические решения, заложенные при проектировании объекта, позволяют испытывать корабельные агрегаты более чем 20 различных конфигураций", — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Реализация программы импортозамещения, которая в большей или меньшей степени затронула все продуктовые направления ОДК, является серьезной задачей для нашего холдинга, — отметил генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов. — Выполняя комплекс работ по морской тематике, мы освоили новую важную компетенцию в части проведения всего комплекса испытаний судовых двигателей и агрегатов на их основе, которая обеспечит потребности Военно-морского флота России в корабельных силовых установках».

В рамках создания российской базы морского газотурбостроения выполняются опытно-конструкторские работы, которые позволят с 2018 года перейти на серийное производство двигателей М70ФРУ, М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р, М90ФР, агрегатов М35Р и М70, а также агрегатов на основе перспективных изделий с модернизированными редукторными комплексами и системами управления.

Совместно с НПО «Сатурн» в реализации морских программ принимают участие НПЦ газотурбостроения «Салют» и «ОДК-СТАР», входящие в состав ОДК, а также ряд других предприятий и отраслевых институтов — ЦИАМ, Завод «Фиолент», УНПП «Молния» и другие.