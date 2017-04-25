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Судостроение и судоходство

«Ростех» ввел в эксплуатацию 1-й в РФ сборочно-испытательный комплекс корабельных агрегатов

  • предъявительские испытания агрегата М35Р-1
  • предъявительские испытания агрегата М35Р-1

Ростех ввел в эксплуатацию первый в России сборочно-испытательный комплекс газотурбинных агрегатов (ГТА) для морских программ на базе рыбинского предприятия НПО «Сатурн», входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.

Развитие российской базы морского газотурбостроения реализуется в рамках программы импортозамещения. Одна из важнейших задач проекта — создать испытательную базу для проведения всех видов тестирования корабельных агрегатов с имитацией реальных условий эксплуатации. Кроме этого сборочно-испытательный комплекс будет служить реализации опытно-конструкторских работ, технологического перевооружения и подготовки производства корабельных ГТА. Сметная стоимость строительства — более 6,7 млрд рублей.

Основу сборочно-испытательного комплекса составляют два стенда: первый — мощностью до 15 МВт, второй — до 40 МВт. При этом возможно проводить испытания как всей энергетической установки, так и ее составных частей. К примеру, дизель-газотурбинный агрегат включает в себя дизельный двигатель, газотурбинный двигатель, корабельный редуктор, локальные системы управления. Одной из особенностей уникального комплекса является максимальная автоматизация рабочих процессов, в частности, система сбора измерительной информации.

В данный момент на новом объекте стартовали предъявительские испытания агрегата М35Р-1, который применяется в составе крупнейшего в мире корабля на воздушной подушке в качестве привода ходового воздушного винта. Агрегат включает в себя двигатель М70ФРУ-2, редуктор, соединяющие их трансмиссии, систему управления). Особенность М70ФРУ-2 — увеличенные показатели эффективности и межремонтного ресурса по сравнению с применяемыми ранее аналогами. И агрегат, и двигатель являются разработкой НПО «Сатурн».

"Сегодня предприятия Ростеха обладают всеми компетенциями по разработке судовых двигателей и имеют в линейке перспективных изделий опытные образцы по этому направлению. Открытие комплекса позволит наладить производство и обслуживание силовых установок для Военно-морского флота Российской Федерации к 2018 году. Технологические решения, заложенные при проектировании объекта, позволяют испытывать корабельные агрегаты более чем 20 различных конфигураций", — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

«Реализация программы импортозамещения, которая в большей или меньшей степени затронула все продуктовые направления ОДК, является серьезной задачей для нашего холдинга, — отметил генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов. — Выполняя комплекс работ по морской тематике, мы освоили новую важную компетенцию в части проведения всего комплекса испытаний судовых двигателей и агрегатов на их основе, которая обеспечит потребности Военно-морского флота России в корабельных силовых установках».

В рамках создания российской базы морского газотурбостроения выполняются опытно-конструкторские работы, которые позволят с 2018 года перейти на серийное производство двигателей М70ФРУ, М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р, М90ФР, агрегатов М35Р и М70, а также агрегатов на основе перспективных изделий с модернизированными редукторными комплексами и системами управления.

Совместно с НПО «Сатурн» в реализации морских программ принимают участие НПЦ газотурбостроения «Салют» и «ОДК-СТАР», входящие в состав ОДК, а также ряд других предприятий и отраслевых институтов — ЦИАМ, Завод «Фиолент», УНПП «Молния» и другие.

http://rostec.ru/news/4520246

Ростех, НПО Сатурн, ГТА, импортозамещение, кораблестроение
  • aleks west aleks west
    25.04.1715:56:40

          

    #905740
    • Нет аватара Ил-2
      25.04.1716:17:39

         

      П.С. ну и можно пожелать украинской компании ГП НПКГ"Зоря"-«Машпроект» освоить выпуск новой продукции — кастрюль и веников))

      #905744
  • Комментарий удален
  • Нет аватара AbrValg
    25.04.1716:15:10

    Как кучно пошло сегодня. Сначала установка лучевой сварки титана, теперь турбины для ВМФ.

    #905743
  • Human RS Human RS
    25.04.1716:18:19

    По моему это новость для бога Новые заводы и цеха, ведь это новый производственно-испытательный корпус Сатурна.

    А вообще новость крутая — серийное производство турбин для фрегатов и БПК все ближе    

    #905746
    • Евгений Образцов Евгений Образцов
      25.04.1717:18:13

      действительно без БОГА новых заводов и цехов и предположу такой то матери тут не обошлось !      

      #905766
  • megajob megajob
    25.04.1716:56:17

    Какие же западные вороги ТУПЫЕ (по Задорнову)!     Развалили СССР, в России пиндец и раздрай из-за парадов самостийнсти республик, рвутся пром связи в общем — западнюкам нужно было только «махать и улыбаться» и делать НИЧЕГО! Нет, чесалось им — устроили майданы на Укрии, баламутят в средней Азии, прибалтика — совсем ворогы. Результирующая - России у СЕБЯ создает все то что было «потеряно» в бывших союзных республиках!     И порты (прибалтика — сосать) и двигатели, и ракетостроение, и Илы восстанавливаем (Ташкент сам виноват), и сх — «МЫ кормим ленивых москалей» © Укрия многое многое многое.          

    Ах да, еще и санкции нам ввели, одни мисрали чего стоят.     Даже своя платежная система создается. Осталось — чубайсину повесить на Красной Площади (можно и в подарок ветеранам 9 Мая) и его прихвостней и вообще заживем. )

           Одни плюсы.

    #905758
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