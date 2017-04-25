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Фотофакты

Строительство пассажирского судна проекта А145 на Зеленодольском ССЗ

Опубликованный вчера пост дополнен фото патрульного корабля «Василий Быков» пр. 22160!

Скоростное пассажирское глиссирующее судно проекта А145 (заводской № 216), строящееся на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького». Три судна этого проекта были построены в Зеленодольске, ещё три строятся на судостроительном заводе «Залив» в Крыму.

Проект судна разработан ООО «Агат Дизайн Бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 83 т.

Главные размерения: длина — 35 м, ширина — 6.8 м, осадка — 0.95/0.7 м.

Максимальная скорость хода: 40 узлов

Дальность плавания: 200 миль

Экипаж: 6 человек

Пассажировместимость: 150 человек

Пассажирское судно «Рем Вяхирев» (заводской № 211), построено в 2011 году:

Пассажирское судно «Виктор Черномырдин» (заводской № 212), построено в 2011 году:

Пассажирское судно «Ак Барс» (заводской № 215), построено в 2016 году:

Фото Михаила Фролова с сайта prav.tatarstan.ru, Тура-Тобол, diesel600 и Ивана Плеханова с сайта fleetphoto.ru


Зеленодольский судостроительный завод, пассажирское судно, А145
  • Нет аватара zspe
    25.04.1719:40:34

    Это для круизов или речной автобус?

    #905803
    • A_SEVER A_SEVER
      25.04.1719:45:27

      Это для круизов или речной автобус?
      Это на смену «Метеорам».

      #905805
      • Нет аватара gik
        25.04.1721:17:20

        Так они на подводных крыльях, почему называются глиссирующее?

        #905848
        • A_SEVER A_SEVER
          25.04.1721:34:53

          Так они на подводных крыльях
          Нет.
          почему называются глиссирующее?
          Глиссер — плоскодонное мелкосидящее судно, которое на большой скорости скользит днищем по поверхности воды, что значительно уменьшает её сопротивление.

          #905850
  • cu6upckuu_KPE4ET cu6upckuu_KPE4ET
    25.04.1720:30:23

    Красивые посудины, но названия трындец…   

    #905821
    • A_SEVER A_SEVER
      25.04.1720:38:32

      но названия трындец…
      В ЯНАО, ХМАО и Татарстане эти названия воспринимаются вполне нормально.

      #905828
  • Адольф Моторкрафт Адольф Моторкрафт
    25.04.1720:51:00

    Еще Бандерасом назвали-бы

    #905832
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