Строительство пассажирского судна проекта А145 на Зеленодольском ССЗ

Опубликованный вчера пост дополнен фото патрульного корабля «Василий Быков» пр. 22160!

Скоростное пассажирское глиссирующее судно проекта А145 (заводской № 216), строящееся на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького». Три судна этого проекта были построены в Зеленодольске, ещё три строятся на судостроительном заводе «Залив» в Крыму.

Проект судна разработан ООО «Агат Дизайн Бюро» (Санкт-Петербург).

Технические характеристики:

Водоизмещение: 83 т.

Главные размерения: длина — 35 м, ширина — 6.8 м, осадка — 0.95/0.7 м.

Максимальная скорость хода: 40 узлов

Дальность плавания: 200 миль

Экипаж: 6 человек

Пассажировместимость: 150 человек

Пассажирское судно «Рем Вяхирев» (заводской № 211), построено в 2011 году:

Пассажирское судно «Виктор Черномырдин» (заводской № 212), построено в 2011 году:

Пассажирское судно «Ак Барс» (заводской № 215), построено в 2016 году:

Фото Михаила Фролова с сайта prav.tatarstan.ru , Тура-Тобол , diesel600 и Ивана Плеханова с сайта fleetphoto.ru