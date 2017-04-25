Строительство пассажирского судна проекта А145 на Зеленодольском ССЗ
Опубликованный вчера пост дополнен фото патрульного корабля «Василий Быков» пр. 22160!
Скоростное пассажирское глиссирующее судно проекта А145 (заводской № 216), строящееся на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького». Три судна этого проекта были построены в Зеленодольске, ещё три строятся на судостроительном заводе «Залив» в Крыму.
Проект судна разработан ООО «Агат Дизайн Бюро» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 83 т.
Главные размерения: длина — 35 м, ширина — 6.8 м, осадка — 0.95/0.7 м.
Максимальная скорость хода: 40 узлов
Дальность плавания: 200 миль
Экипаж: 6 человек
Пассажировместимость: 150 человек
Пассажирское судно «Рем Вяхирев» (заводской № 211), построено в 2011 году:
Пассажирское судно «Виктор Черномырдин» (заводской № 212), построено в 2011 году:
Пассажирское судно «Ак Барс» (заводской № 215), построено в 2016 году:
Фото Михаила Фролова с сайта prav.tatarstan.ru, Тура-Тобол, diesel600 и Ивана Плеханова с сайта fleetphoto.ru
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