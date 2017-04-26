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Энергетика и ТЭК

На «Приразломной» пробурили скважину по технологии «рыбья кость»

На платформе «Приразломная», единственном проекте на российском арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча нефти, пробурили и ввели в эксплуатацию первую многозабойную скважину с множественными горизонтальными ответвлениями «рыбья кость» (англ. fishbone).

Выбранная траектория стволов позволяет существенно увеличить охват нефтенасыщенных участков пласта. Новая скважина стала четвертой нагнетательной на «Приразломной», в настоящее время на платформе введены в эксплуатацию одиннадцать скважин: шесть добывающих, четыре нагнетательных и одна поглощающая.

Тип многозабойной скважины с траекторией «рыбья кость» не требует строительства отдельной скважины на каждый горизонтальный ствол, тем самым уменьшая объем производственных работ и расходов на бурение. Каждое горизонтальное ответвление, направленное в отдельный нефтяной участок, увеличивает приемистость скважины и площадь дренирования.

http://sudostroenie.info/novosti/19094.html

Арктика, Газпром
  • SergeySeverny SergeySeverny
    26.04.1704:56:31

    с одного «куста» несколько скважин в разных направлениях мы бурили ещё в 80-е годы, но там несколько отдельных скважин, у каждой своё устье и т. д. здесь надо понимать, что с одной скважину разбуриваются в разные стороны…

    #905917
    • Нет аватара burovik
      26.04.1720:25:29

      Не знаю как они бурили на Приразломной, но можно делать следующим образом, бурится скважина с горизонтальным окончанием, потом из горизонтального участка происходит срезка, прямо из открытого ствола и бурится еще один ствол, потом еще ниже опять срезка и ствол и т. д., основной ствол обсаживаеться хвостовиком, а можно и в уже обсаженном стволе установить пакер, клин, вырезать окно и пробурить боковой ствол, стволы.

      #906231
  • Vladimir fon-Leof Vladimir fon-Leof
    26.04.1714:38:27

    Как я понимаю, эта технология — альтернатива использованию гидравлического разрыва пласта. «Рыбья кость» позволяет повысить продуктивность скважины в случае нагнетательных скважин, за счет лучшего подсоединения резервуара к стволу скважины.

    Использование гораздо меньшего количества технологической жидкости (водный раствор HCl) значительно снижает риск загрязнения грунтовых вод и уменьшает объем работ по ее утилизации. При этом опыт показывает увеличение добычи до 8,3 раз.

    #906085
  • Нет аватара Инженер2015
    26.04.1720:03:40

    нахожусь сейчас в Австрии

    здесь greenpeace вовсю развернул кампанию по очернению деятельности русских в арктике. повсюду весят баннеры на которых изображен белый медведь, который завяз в нефтянной луже

    стараются европейцы, не дремлят

    #906224
    • Нет аватара burovik
      26.04.1720:31:45

      стараются европейцы, не дремлят

      А сколько у них танковых дивизий?    

      #906234
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