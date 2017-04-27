Артемовское РМУ осваивает выпуск оборудования для угольных портов

В 2016 году в АРМУ приступили к производству и на данный момент продолжают изготовление и поставки дробильно-фрезерных машин. Артемовское РМУ АО «Приморскуголь» успешно расширяет ассортимент предлагаемых сервисным предприятием услуг. Если еще несколько лет назад артемовцы занимались ремонтными работами, преимущественно для профильной — угольной — отрасли, то уже в настоящее время эффективно налаживают выпуск оборудования для смежных отраслей.В Артемовском РМУ по-прежнему ремонтируют и обслуживают технику, задействованную в процессе добычи угля, и, в то же время, активно наращивают объемы производства за счет привлечения заказов сторонних организаций. В 2016 году в АРМУ приступили к производству и на данный момент продолжают изготовление и поставки дробильно-фрезерных машин (ДФМ). Они предназначены для дробления смерзшегося угля в условиях низких температур, а также других полезных ископаемых и материалов повышенной прочности на решетках бункеров в помещениях вагоноопрокидывателей, угольных погрузочно-разгрузочных комплексов морских и речных портов, тепловых станций топливно-энергетического комплекса. Сейчас на предприятии изготовлено восемь таких машин для строящегося угольно-погрузочного терминала «Восточного порта» в поселке Врангель. Преимущество дробильно-фрезерной машины (ДФМ-6000) — отсутствие теневых зон по всему рабочему периметру, возможность использования по углям с повышенной прочностью и увеличенный срок эксплуатации режущих механизмов. Помимо этого, специалисты АРМУ имеют возможность адаптировать машины к техническим условиям эксплуатации заказчиков.