В Сочи проводятся первые тестовые рейсы отечественных беспилотных автобусов «MatrЁshka»

Проект беспилотного автобуса «MatrЁshka» получил поддержку межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России минувшей зимой. Это универсальная платформа, которую можно укомплектовать практически любой надстройкой, начиная от пассажирского салона и заканчивая спецтехникой для коммунальных работ.

В настоящий момент прототипы платформы «MatrЁshka» проходят тестирования на испытательных полигонах «Сколково» и образовательного центра «Сириус» в Сочи. Однако на дорогах общего пользования новинка отечественного автопрома ещё не появлялась — для этого в России не разработаны соответствующие регламенты.

По словам Земцова, вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Дальнего Востока, уже поручил Минтрансу и нескольким ведомствам проработать нормативно-правовую базу, которая регламентировала бы использование «беспилотников».

"Разработка регламентов — это сейчас главный вызов вопросу «беспилотников». Мы надеемся к осени добиться внесения необходимых изменений в правила дорожного движения, которые позволят на острове Русском впервые в стране вывести на дороги беспилотные автобусы", — пояснил проректор ДВФУ.

Земцов также отметил, что если регламенты не успеют принять в срок, университет и власти города будут вынуждены выделить для электробусов участок трассы, который будет считаться испытательным полигоном, как это сделано в «Сколково».

Напомним, ранее представители Volgabus заявляли, что поспособствуют разработке и утверждению регламентов для беспилотных пассажирских перевозок на дорогах общего пользования в 2018 году.

В сентябре 2017 года на дороги общего пользования во Владивостоке пустят беспилотные автобусы «MatrЁshka». Новинка отечественного автопрома будет курсировать возле кампуса Дальневосточного федерального университета, где пройдёт третий Восточный экономический форум. Об этом заявил проректор ДВФУ Дмитрий Земцов.

Он рассказал, что испытания системы будут проведены в мае-июне. Специалисты хотят завершить их к началу ВЭФ, чтобы беспилотные автобусы могли развозить иностранных гостей. Земцов уверен, что грядущий форум — это «хороший повод активизировать работу по внедрению в России „беспилотников“ и показать уровень развития робототехники в нашей стране».

«Для компании-производителя, ГК Volgabus, которая предоставит автобусы для проекта бесплатно, это возможность выйти на кооперацию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», — пояснил он.