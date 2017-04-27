Клубника круглый год

Российская компания создала инновационную вертикальную агроферму

Продукт представила компания Fibonacci. Автоматизированная агроферма позволяет получать до 6 урожаев клубники в год, что примерно равно 15 тоннам. Для обслуживания не требуются большое количество работников и особые знания, достаточно пяти человек, которые будут выполнять простейшие действия. Контроль осуществляется удаленно. Примечательно, что для функционировании агрофермы не нужна теплица, достаточно обычного складского или технического помещения.

Компания-производитель отмечает, что от момента заказа до запуска фермы проходит всего два месяца. Инновационная разработка позволит полностью отказаться от покупки клубники за границей, при этом стоимость продукта не будет высокой, он станет доступным для всех.