Обзор новых предприятий ТЭК в современной России (часть 3)

Вся информация взята с сайта СУН из ежемесячных обзоров новых крупных производств.

В обзор включены предприятия введенные в эксплуатацию с марта 2014-го по июнь 2015-го гг.

1. В Татарстане, ОАО «ТАНЕКО» запустило в промышленную эксплуатацию новую комбинированную установку гидрокрекинга по сырьевой смеси.

Ежегодно на установке планируют производить до 1,2 млн. тонн дизельного топлива класса Евро-5, а также авиационный керосин марки Jet и гидроочищенный тяжелый газойль. Проектная мощность новой установки гидрокрекинга составляет 2,9 млн. тонн в год.

Объем инвестиций в проект создания установки гидрокрекинга оценивается в 40 млрд. рублей. Общий объем инвестиции ОАО «Татнефть» в проект ТАНЕКО на данный момент составляет 250 млрд. рублей.

2. На Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти» запущена вторая очередь крупнейшего в России комплекса по смешению, затариванию и фасовке моторных масел.

Новый комплекс в Омске создавался в два этапа. В мае 2012 года введены в эксплуатацию объекты первой очереди, предназначенные для производства тары и фасовки, склад сырья и готовой продукции, а также резервуарный парк.

В рамках второго этапа построена автоматизированная станция смешения масел. Общие инвестиции в создание комплекса составили порядка 3,4 млрд. рублей. Производство является импортозамещающим.

3. В Татарстане, на ОАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся запуск четвертой линии производства полистиролов.

На четвертой линии производства полистиролов предусмотрен выпуск 13 марок полистиролов, в том числе 7 основных и 6 дополнительных, предназначенных для переработки методами литья, экструзии, изготовления вспененных изделий.

Новая линия позволит предприятию в целом увеличить объем производства и расширить линейку продукции. Запуск новой производственной линии решает проблему импортозамещения.

4. В Башкирии, на ОАО «ПОЛИЭФ» завершен проект расширения производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ).

В рамках расширения производства на «ПОЛИЭФ» была проведена реконструкция действующего производства ПЭТФ и построена новая линия по выпуску этой продукции.

Инвестиции ОАО «СИБУР» составили 1,9 млрд. рублей. Проект направлен на переработку терефталевой кислоты собственного производства в востребованную на рынке полимерную продукцию, а также на замещение импорта в отдельных сегментах российского рынка ПЭТФ.

5. В Уфе, компания «Башнефть» ввела в опытно-промышленную эксплуатацию установку гидроочистки бензина каталитического крекинга филиала «Башнефть-УНПЗ».

Запуск новой установки — очередной этап масштабной программы модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». Инвестиции в проект составили более 5 млрд рублей.

Реализация этого проекта наряду со строительством установки по производству водорода позволит компании досрочно, уже в 2014 году производить 100 процентов бензина и дизельного топлива в соответствии со стандартом Евро-5.

6. На Оренбургском гелиевом заводе состоялся запуск в эксплуатацию установки сжижения гелия.

Единый комплекс по производству и отгрузке жидкого гелия построен в рамках реализации инвестиционного проекта ОАО «Газпром газэнергосеть». Проектная мощность установки ОГ-500— 4,2 млн литров в год.

С запуском установки «Газпром» завершил формирование единой цепочки производства жидкого гелия — от добычи до поставки потребителям. Гелий используется в космической и атомной отраслях, ракетостроении, медицине, электронике, металлургии, рекламной индустрии, транспортном машиностроении.

7. В г. Тобольск Тюменской области состоялась церемония завершения масштабного проекта по расширению транспортной инфраструктуры и газофракционирующих мощностей ОАО «СИБУР».

Общая протяженность продуктопровода Пуровский ЗПК — Южно-Балыкская ГНС — Тобольск по транспортировке легкого углеводородного сырья составляет 1100 км. Для обслуживания и эксплуатации объекта создано около 500 рабочих мест.

Широкая фракция легких углеводородов — основное сырье нефтехимических предприятий для производства целого спектра продуктов: каучука, пластмассы, этанола, растворителей, компонентов высокооктановых бензинов.

Проект реализован в рамках расширения газофракционирующих мощностей ООО «Тобольск-Нефтехим» до 6,6 млн т в год, что позволило предприятию стать крупнейшей в мире площадкой по газофракционированию. Инвестиции составили 14 млрд рублей. Создано более 170 новых рабочих мест.

8. В г. Волгоград открыто предприятия по разработке и производству смазочных материалов — совместный проект ЛУКОЙЛа и РЖД.

Проектная мощность завода ИНТЕСМО, расположенного на территории НПЗ ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка, составляет 30 тыс т/год смазок для разных видов транспорта. Около 30% данного объема будет выкупать РЖД, что обеспечит порядка 80% потребности в железнодорожных смазках.

Производство рассчитано на выпуск 100 наименований смазочных материалов, в том числе, импортозамещающей линейки. Продукция сертифицирована и для поставок на рынки стран Таможенного союза, СНГ и Европы. Инвестиции составили 1,4 млрд рублей. Создано 149 рабочих мест, включая Инженерный центр ИНТЕСМО.

9. В Кстовском районе Нижегородской области состоялся запуск одного из самых крупных в мире производств поливинилхлорида.

ООО «РусВинил» — совместный проект СИБУРа и бельгийской компании SolVin с равными долями. Объем инвестиций составил более 60 млрд рублей.

Завод будет выпускать 330 тыс тонн высококачественного поливинилхлорида и 225 тысяч тонн каустической соды, что обеспечит 30 процентов потребности российского рынка. Создано 475 рабочих мест, еще около 1000 рабочих мест появится на смежных и сервисных предприятиях.

10. В г. Москва на заводе ОАО «Газпромнефть — Московский НПЗ» запущена новая установка по производству полимерно-модифицированных битумов и битумных эмульсий нового поколения.

Производство осуществляет компания «Газпромнефть-Тоталь ПМБ» по уникальной запатентованной технологии Styrelf. Мощность установки — 60 тыс тонн полимерно-модифицированных битумов и 7 тыс тонн битумных эмульсий в год. Их применение позволит значительно продлить сроки эксплуатации дорожных покрытий.

Сырье будет поступать с реконструированной большой битумной установки Московского НПЗ. До 2025 года ОАО «Газпром нефть» инвестирует в модернизацию Московского НПЗ свыше 180 млрд рублей, из них в настоящее время вложено 50 млрд рублей.

11. В г. Уфа Башкирии нефтяная компания «Башнефть» ввела в промышленную эксплуатацию крупнейшую в России установку производства водорода.

Вложения в проект превысили 12 млрд рублей. Производительность новой установки — 420 тонн в сутки, что увеличит мощность производства водорода на НПЗ «Башнефть-Новойл» почти втрое.

Водород используется в процессах гидроочистки и освобождает топливо от ненужных примесей. Запуск новой установки позволит компании производить 100 процентов бензина и дизельного топлива в соответствии с экологическим стандартом «Евро-5».

12. В Татарстане, на ОАО «Нижнекамскнефтехим» введена в эксплуатацию первая технологическая линия по производству носителя для микросферического катализатора.

Ежегодно здесь будет производиться 2,4 тысячи тонн катализатора КДИ-М для процесса дегидрирования изобутана в изобутилен. Этот катализатор является одним из важнейших вспомогательных материалов, используемых в производстве изопренового каучука.

Объем инвестиций в первую очередь нового производства составил 500 млн рублей. Проект реализуется совместно с учеными Казанского федерального университета в рамках программы импортозамещения.

13. В г. Нижнекамск Татарстана, на ОАО «ТАНЕКО» состоялся запуск комбинированной установки гидрокрекинга, в состав которой входит установка по производству базовых масел.

В год на новой установки будет осуществляться переработка 2,9 млн тонн вакуумного газойля и производиться 1,16 млн тонн дизельного топлива класса «Евро 5», 500 тыс тонн топлива для реактивных двигателей марок РТ, ТС-1, Джет А-1, более 600 тыс тонн прямогонного бензина и гидроочищенного газойля, часть которого будет направлена на производство 190 тыс тонн базовых масел. Данные масла станут основой для последующего выпуска высокоиндексных моторных и трансмиссионных масел.

Остаток нефтепереработки — кокс будет использован в качестве топлива для Нижнекамской ТЭЦ. Общий объем инвестиций в проект создания установки гидрокрекинга оценивается в 40 млрд рублей. На данный момент на предприятии «Танеко» работает 2500 человек.

14. В Пермском крае запущен в эксплуатацию первый в России завод по производству сжиженного природного газа.

Комплекс, включающий в себя завод и станции приема хранения и регазификации, построен в рамках проекта «Газпрома» по строительству комплекса СПГ в рамках программы газификации. Инвестиции составили более 1 млрд рублей.

Газификация сжиженным природным газом — инновационная криогенная технология снабжения топливом жилых и промышленных объектов, расположенных на значительном расстоянии от магистральных газопроводов.

15. В Самарской области, на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе запущены комплекс каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора и комплекс низкотемпературной изомеризации.

Это два ключевых объекта масштабной инвестиционной программы ОАО «НК «Роснефть», в состав котрой входит завод. Пуск комплексов позволит обеспечить полный переход Новокуйбышевского НПЗ на выпуск высокооктановых бензинов высшего экологического класса.

Все этапы обновления завода завершатся в 2019 году. В итоге предприятие выйдет на глубину переработки нефти в 95%, увеличит объем перерабатываемой нефти до 8,2 млн т/год.

16. В г. Волгоград, на предприятии «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» введена в эксплуатацию новая установка первичной переработки нефти.

ЭЛОУ-АВТ-1 предназначена для первичной переработки нефти с целью получения бензиновой, керосиновой, дизельной фракций, вакуумного газойля, а также углеводородного газа. Установка позволяет сразу получить компоненты сжиженных газов и высокооктанового бензина.

Мощность установки — 6 млн т/год. В строительство вложено около 17 млрд рублей. Всего в реализацию инвестпроектов на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе компания ЛУКОЙЛ вложит 86,7 млрд рублей.

Часть 1: sdelanounas.ru/blogs/93056/

Часть 2: sdelanounas.ru/blogs/93061/