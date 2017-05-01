Обзор новых предприятий ТЭК в современной России (часть 2)

Вся информация взята с сайта СУН из ежемесячных обзоров новых крупных производств.

В обзор включены предприятия введенные в эксплуатацию с 2012-го по февраль 2014-го гг.

1. Российский производитель поверхностно-активных веществ (ПАВ) и полиэтиленгликолей «Завод синтанолов» (г. Дзержинск, Нижегородская обл.) запустил новую высокоавтоматизированную инновационную технологическую установку по получению оксиэтилированных продуктов.

Общий объем инвестиций составил 680 млн рублей. Продукция, которая будет выпускаться на новой линии, найдет свое применение в производстве полиуретанов, товаров бытовой химии, керамических изделий, а также в металлообработке и медицине.

2. На Южно-Балыкском газоперерабатывающем комплексе (Ханты-Мансийский АО) запущена установка низкотемпературной конденсации и ректификации (НТКР)

В результате реализации проекта степень извлечения целевых компонентов из попутного нефтяного газа на площадке достигла 98%, что сопоставимо с уровнем лучших мировых аналогов.

Ввод в эксплуатацию новой установки позволит дополнительно производить ежегодно около 120 тыс. тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Дополнительные объемы ШФЛУ будут транспортироваться на предприятия СИБУРа для переработки в сжиженные углеводородные газы и нефтехимическую продукцию. Объем вложений в проект составил 2,4 млрд рублей.

С пуском установки компания завершила очередной этап масштабной программы по доведению глубины переработки попутного нефтяного газа на действующих газоперерабатывающих мощностях до уровня лучших мировых аналогов, увеличивая сырьевую базу для наполнения строящегося продуктопровода «Пуровский ЗПК — Южно-Балыкская ГНС — «Тобольск-Нефтехим».

3. Единственное в России производство полиарилатов запущено на ФКП «Завод имени Свердлова» в г. Дзержинске (Нижегородская обл.)

Объём бюджетных инвестиций составил 177 млн. рублей. Производство открыто в рамках выполнения оборонного заказа.

Создание производства полиариата годовой мощностью 30 тонн полностью обеспечит потребности российского рынка в термостойких термопластах для ведущих поясков патронов и снарядов. Применение полимерных материалов взамен металлических позволяет не только повысить ресурсные характеристики стволов малокалиберного оружия, но также снять ограничения по их режимам работы.

Областями применения полиарилатов также являются электроника и электротехника, машино — и приборостроение.

4. ОАО «Нижнекамскнефтехим» запущено производство АБС-пластиков нового поколения.

Производительность новой установки составляет 60 тыс. тонн.

Продукция успешно прошла тестовые испытания на российских предприятиях-переработчиках. Новое нижнекамское производство предназначено для выпуска экструзионных и литьевых марок пластика, которые в настоящее время применяются в различных областях: производство холодильной и бытовой техники и электроники, электротехники, сантехники, игрушек, автомобилестроение, упаковочная и мебельная промышленность и т. д.

5. В Омске состоялось открытие завода по производству полипропилена группы компаний «Титан»

Завод «Полиом» — единственное российское предприятие, способное выпускать около 100 марок полимерной продукции.

Мощностью завода — 180 тысяч тонн продукции в год. Объем инвестиций — более 11 млрд. рублей. Создано 400 новых рабочих мест. Производство является импортозамещающим.

6. На ОАО «Воронежсинтезкаучук» (входит в холдинг СИБУР) введена в строй линия по производству современных полимерных материалов — бутадиен-стирольных термоэластопластов (ТЭП).

ТЭП используются, в том числе, в строительстве дорог и способствуют значительному увеличению срока службы дорожного полотна.

Реализация проекта по строительство нового производства термоэластопластов на воронежской площадке началась в июле 2011 года. Инвестиции в проект составили около 4,5 млрд. рублей. После запуска нового производства общая мощность предприятия по выпуску термоэластопластов составит 85 тыс. тонн. Из этого объема можно произвести более 2 млн. тонн полимерно-битумного вяжущего.

7. Компания «Башнефть» ввела в промышленную эксплуатацию комплекс установок сернокислотного алкилирования и регенерации отработанной серной кислоты (СКА-РОСК) филиала «Башнефть-Новойл».

Инвестиции в проект превысили 8 млрд. рублей. Продукция установки сернокислотного алкилирования — алкилбензин (алкилат) — компонент для производства высокооктановых бензинов стандарта Евро-5.

8. Биохимический холдинг «ОРГХИМ» (г. Урень, Нижегородская обл.) запустил новую установку «Норман-4» по нормализации нефтяных экстрактов для шинной и каучуковой промышленности.

Завод «Оргхим» стал единственным в России и вторым в мире производителем нефтехимических масел-наполнителей для каучуков и резиновых смесей. Проектная мощность установки — 50 000 тонн готового продукта в год. Объем инвестиций — 672 млн. рублей. Создано 48 новых рабочих мест.

9. В Казани состоялся запуск нового производства эластичного пенополиуретана (поролона) группы компаний «Эгида»

Инвестиции составили 1,15 млрд. рублей. Основные потребители продукции — мебельные, матрасные и автомобильные производители, а также производители бытовых товаров.

Новое производство пенополиуретана является крупнейшим в России. Его мощность составляет 16 тыс. т. продукции в год, предусмотрена возможность увеличения этого показателя.

10. Немецкий химический концерн Lanxess открыл завод на территории ОЭЗ «Липецк»

Объем инвестиций составил 218 млн. рублей. Новое предприятие стало десятым заводом, открытым в ОЭЗ «Липецк».

Завод будет выпускать полимерсвязанные добавки, используемые для производства шин и других изделий из каучука. Мощность предприятия — 1500 тонн добавок в год. В 2016 году планируется добавить линию по выпуску диафрагм для шин мощностью до 80 тыс. единиц в год.

11. Московский НПЗ (входит в состав «Газпром нефти») ввел в эксплуатацию установку гидроочистки бензинов каталитического крекинга и установку изомеризации легкой нафты

Это позволило заводу полностью перейти на выпуск бензинов стандарта «Евро-5».

Объем инвестиций в строительство установки гидроочистки бензина каталитического крекинга мощностью 1,2 млн. тонн в год — 5,7 млрд. рублей. Инвестиции в строительство установки изомеризации легкой нафты мощностью 650 тыс. тонн в год — 10,9 млрд. рублей.

12. Саратовский НПЗ, входящий в состав НК «Роснефть», ввел в эксплуатацию комплекс изомеризации пентан-гексановой фракции мощностью 300 тыс. тонн в год

Работу на нем получили 43 человека. Общий объём вложенных средств составил порядка 6 млрд. рублей.

Запуск новой установки позволит заводу выпускать топливо экологического класса «Евро-5» без вовлечения в этот процесс привозных компонентов.

13. В Мантуровском районе Курской области открыт комплекс по производству и расфасовке растворителей ООО «Союзнефтегаз».

Завод будет заниматься переработкой нефти и газового конденсата и производить 75 тыс. т. нефтяных растворителей в год. Побочными продуктами станут печное бытовое топливо и мазуты.

Стоимость завода — 900 млн. рублей. На заводе создано 150 рабочих мест. С вводом в эксплуатацию цеха расфасовки растворителей и расширением производства количество работников возрастет до 200.

14. В Ярославской области введана в эксплуатацию новая установка гидроочистки дизельного топлива ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Новая установка гидроочистки позволит увеличить выпуск дизельного топлива класса Евро-5, а в перспективе — производство зимних видов топлива. Стоимость проекта — 6,3 млрд. рублей. Всего с 2013 по 2015 год на дальнейшее перевооружение завода будет направлено 37,1 миллиарда.

15. На Туапсинском нефтеперерабатывающем (Краснодарский край) состоялся запуск крупнейшей в России установка первичной переработки нефти.

Модернизация предприятия осуществляется компанией «Роснефть» в три этапа. Установка — главный объект первого пускового комплекса нового НПЗ. Помимо новой установки построены парки сырой нефти и товарных нефтепродуктов, центральная лаборатория, пожарное депо, насосная светлых нефтепродуктов. Создано около 400 новых рабочих мест. Всего планируется создать 700 рабочих мест.

После завершения модернизации объем переработки увеличится с 4,5 до 12 млн. тонн в год, глубина переработки — до 98,5%. Инвестиции в модернизацию Туапсинского НПЗ уже составили 208 млрд. рублей. Общий объем инвестиций составит 301,32 млрд. рублей.

16. В Тюменской области состоялось открытие комплекса по производству полипропилена «Тобольск-Полимер».

Инвестиции ОАО «Сибур-Холдинг» в создание комплекса составили около 60 млрд. рублей. Непосредственно на производстве создано около 500 рабочих мест.

Завод будет выпускать до 60 различных марок пропилена. Производство является импортозамещающим.

Предприятие расположено по близости от другого производства СИБУРа — «Тобольск-Нефтехим», с которого будет поступать сырье — более 600 тыс. тонн пропана в год.

Запуск завода — составная часть государственной программы по утилизации попутного нефтяного газа.

17. ОАО «Сургутнефтегаз» ввело в промышленную эксплуатацию крупнейший в Европе комплекс глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумных газойлей.

Комплекс, построенный на базе Киришского НПЗ в Ленинградской области, состоит из 86 производственных объектов. Объем инвестиций составил порядка 88,5 млрд. рублей. Созданы дополнительные рабочие места для 1 400 высококвалифицированных работников.

Проектная мощность комплекса — 4,9 млн. тонн мазута с получением дизельного топлива и авиационного керосина. Весь объем производимого дизельного топлива будет соответствовать классу 5 по техническому регламенту. Следующий этап проекта — создание комплекса по производству бензина планируется завершить к 2016 году.

18. В г. Тюмень открыт первый пусковой комплекс третьей очереди Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

В результате запуска третьей установки по переработке нефти, предприятие выйдет на проектную мощность более 7,5 млн. тонн в год.

Антипинский НПЗ — единственный промышленный НПЗ в тюменском регионе и Уральском федеральном округе. Его строительство началось в 2006 году. На заводе трудятся около 1000 человек. Завершение строительства завода планируется в 2016 году. Качество нефтепродуктов будет соответствовать стандарту Евро-5, а глубина переработки увеличится до 94%.

19. Первая промышленная мембранная установка по выделению гелия из природного газа производства НПК «Грасис» прошла приемку и испытания в Иркутской области.

Установка построена на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Это совместный проект ОАО «Газпром» и НПК «Грасис» в области извлечения гелия.

Полученные в ходе испытаний данные будут использоваться при проектировании промышленных мембранных установок на объектах ОАО «Газпром». Для российского газового рынка этот проект имеет важнейшее стратегическое значение, так как выход на промышленную добычу в Восточной Сибири приведет к лидерству в области производства гелия в мире.

Часть 1: sdelanounas.ru/blogs/93056/

Часть 3: sdelanounas.ru/blogs/93062/