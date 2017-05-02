В Курганской области открыт завод по производству органических удобрений

Уникальное для Курганской области предприятие открылось в Каргапольском районе накануне майских праздников. Специализация завода — производство гуминовых удобрений. Исходное сырье — торф, добываемый на территории региона, конечный продукт — жидкие и сухие смеси. Уже сейчас, на первоначальном этапе предприятие производит 1500 литров гумата калия (жидкая фракция) и 500 кг сухого удобрения.

В том, что продукция предприятия будет востребована, сомневаться не приходится. Опыт применения гуминовых удобрений в течение последних 15 лет показал устойчивый прирост урожайности на 17-55% (в зависимости от вида культур). Кроме того, использование удобрений на основе гуминовых соединений для обработки семян и растений повышает устойчивость растений к засухе, заморозкам, болезням и вредителям.

Уже сейчас продукцией завода заинтересовались представители агробизнеса из ближнего и дальнего зарубежья — подписан меморандум о поставках в Саудовскую Аравию.

ООО «Гуматы» — совместное детище московского и зауральского инвесторов. Объем вложенных инвестиций составляет 5 млн. рублей, планируемые капиталовложения до конца текущего года втрое больше. Пока на заводе трудится пять человек, в будущем, с расширением производства, число рабочих мест увеличится.