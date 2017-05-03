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Фотофакты

На дорогах Тольятти заметили Lada Vesta в самой дорогой комплектации

В Тольятти сфотографировали седан Lada Vesta в самой дорогой комплектации Exclusive, которая только готовится к производству. Фото машины опубликовал паблик «Russian Cars Industry» в соцсети VK.com.

Lada Vesta Exclusive впервые представили в конце лета 2016 года на автосалоне в Москве. Она имеет множество отличий от нынешней самой дорогой комплектации Luxe.

Снаружи Exclusive можно узнать по 17-дюймовым колесам с дисками оригинального дизайна, молдингам по низу дверей, шильдикам «Exclusive» в уголках задних оконных рамок, спойлеру на крышке багажника и хромированным ручкам дверей.

В салоне Vesta Exclusive — комбинированная отделка сидений (кожа+алькантара), кожаная оплетка обода руля, черный глянцевый в оформлении передней панели, металлические накладки на педалях, улучшенная подсветка комбинации приборов.

Ожидается, что Vesta Exclusive будет продаваться только с 1,8-литровым бензиновым мотором в сочетании с МКП или роботизированной коробкой передач.

В продаже новая комплектация появится до конца нынешнего года. Ожидается, что она будет дороже версии Luxe, которая на сегодняшний день оценивается в 735 900 рублей (с АМТ).

http://news.drom.ru/Lada-Vesta-52137.html

Lada Vesta Exclusive
  • Ruslan Ruslan
    03.05.1714:21:12

    Цена немного кусачая. Машина хоть своих денег и стоит, но вряд ли ВАЗ будут брать дороже 600 000 руб.

    #907907
    • igorborisov Борисов igorborisov Борисов
      03.05.1714:24:59

      Насколько я знаю, обычно большая часть продаж приходится на средние комплектации. Для Весты это как раз примерно плюс-минус 600 тысяч.

      Отредактировано: igorborisov Борисов~14:25 03.05.17
      #907908
    • Вадим Варенцов Вадим Варенцов
      03.05.1714:29:10

      уже берут вконтакте есть группа лада веста клуб там полно их в топовой комплектации да и по продажам 55174 за тот год и 3 месяца этого года 15225

      #907909
  • Vadim Makarov
    03.05.1716:44:24

    Не уверен, что есть смысл в ней…топовая Веста содержит все, что нужно, а для всего остального им необходимо вводить машину выше классом.

    #907930
    • Нет аватара abdulas
      03.05.1717:23:19

      согласен, нужна платформа с класса, седан и кроссовер

      #907942
    • Андрей Хворых Андрей Хворых
      03.05.1717:40:18

      Судя по описанию, ни чего такого в ней нет, только накладки да диски. Самое заметное это кожаный салон. Но этого всего маловато для новой модели.

      Вот вывести это в отдельный пакет, доступный хоть для базовой модели, это было бы правильнее.

      Надеюсь все эти улучшения, будут стоить как на юбилейной «Ниве», плюс 35 000 руб, к «верхней планке».

      Кстати, помнится еще в2014 году, читал статью АР, в которой они писали о процессе настройки ходовых качеств Весты, и инженеры жалели, что маркетологи им не разрешают сделать хотя бы маленький спойлер, который улучшил бы поведение машины на высоких скоростях, вот судя по всему, разрешили, на фото сзади виден спойлер.

      #907951
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