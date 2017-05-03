На дорогах Тольятти заметили Lada Vesta в самой дорогой комплектации
В Тольятти сфотографировали седан Lada Vesta в самой дорогой комплектации Exclusive, которая только готовится к производству. Фото машины опубликовал паблик «Russian Cars Industry» в соцсети VK.com.
Lada Vesta Exclusive впервые представили в конце лета 2016 года на автосалоне в Москве. Она имеет множество отличий от нынешней самой дорогой комплектации Luxe.
Снаружи Exclusive можно узнать по 17-дюймовым колесам с дисками оригинального дизайна, молдингам по низу дверей, шильдикам «Exclusive» в уголках задних оконных рамок, спойлеру на крышке багажника и хромированным ручкам дверей.
В салоне Vesta Exclusive — комбинированная отделка сидений (кожа+алькантара), кожаная оплетка обода руля, черный глянцевый в оформлении передней панели, металлические накладки на педалях, улучшенная подсветка комбинации приборов.
Ожидается, что Vesta Exclusive будет продаваться только с 1,8-литровым бензиновым мотором в сочетании с МКП или роботизированной коробкой передач.
В продаже новая комплектация появится до конца нынешнего года. Ожидается, что она будет дороже версии Luxe, которая на сегодняшний день оценивается в 735 900 рублей (с АМТ).
- Вадим Варенцов
- 03.05.201714:19
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