В ПАО ААК «Прогресс» завершена реконструкция цеха окончательной сборки

В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершена реконструкция цеха окончательной сборки, производственная мощность которого после проведенных работ увеличилась в два раза. Реализация этого проекта велась в рамках масштабной модернизации производства, которая активно проводится на предприятии.

В 2016 году модернизация производства «Прогресса», проводимая в рамках общей стратегии холдинга «Вертолеты России», получила новый виток развития в связи с началом работы компании на экспорт. Реконструкция цеха окончательной сборки, реализованная в рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «Прогресс», стала одним из самых масштабных проектов по модернизации производства завода.

«В 2016 году мы провели все необходимые организационно-технологические мероприятия по расширению производства в связи с предстоящим значительным увеличением его объемов, в частности, начали реконструкцию цеха окончательной сборки. В результате проведенных работ производственная мощность увеличилась в два раза, что позволит организовать два потока сборки — работу в рамках выполнения государственного оборонного заказа и работу над экспортными вариантами вертолета Ка-52», — рассказал управляющий директор авиационной авиакомпании «Прогресс» Юрий Денисенко.

Кроме того, на базе цеха окончательной сборки был реализован Lean-проект «Создание эффективной системы управления в цехе окончательной сборки». В ходе его реализации специалистами предприятия была спроектирована новая организационная оснастка, проведён анализ системы управления цехом, выстроена эффективная модель для автоматизации процесса календарного планирования и построена трехмерная цифровая модель производства в программе «Tecnomatix Plant Simulation». Аналогичные проекты сегодня также реализуются в механическом цехе программной обработки деталей и в заготовительно-штамповочном цехе.

В рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «Прогресс» на предприятии также ведется модернизация центра подготовки производства, реконструкция композитного производства, испытательного и сборочного цехов, компрессорной станции, модернизация термического производства, а также завершается строительство гальванического корпуса и участка анодирования, что в совокупности позволит вывести работу предприятия на качественно новый уровень. Работы на данных объектах планируется завершить в 2018 году.

ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС») — одно из предприятий холдинга «Вертолеты России». Выпускает ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году выручка «Вертолетов России» по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.