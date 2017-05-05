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Модернизация

В ПАО ААК «Прогресс» завершена реконструкция цеха окончательной сборки

В Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершена реконструкция цеха окончательной сборки, производственная мощность которого после проведенных работ увеличилась в два раза. Реализация этого проекта велась в рамках масштабной модернизации производства, которая активно проводится на предприятии.

В 2016 году модернизация производства «Прогресса», проводимая в рамках общей стратегии холдинга «Вертолеты России», получила новый виток развития в связи с началом работы компании на экспорт. Реконструкция цеха окончательной сборки, реализованная в рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «Прогресс», стала одним из самых масштабных проектов по модернизации производства завода.

«В 2016 году мы провели все необходимые организационно-технологические мероприятия по расширению производства в связи с предстоящим значительным увеличением его объемов, в частности, начали реконструкцию цеха окончательной сборки. В результате проведенных работ производственная мощность увеличилась в два раза, что позволит организовать два потока сборки — работу в рамках выполнения государственного оборонного заказа и работу над экспортными вариантами вертолета Ка-52», — рассказал управляющий директор авиационной авиакомпании «Прогресс» Юрий Денисенко.

Кроме того, на базе цеха окончательной сборки был реализован Lean-проект «Создание эффективной системы управления в цехе окончательной сборки». В ходе его реализации специалистами предприятия была спроектирована новая организационная оснастка, проведён анализ системы управления цехом, выстроена эффективная модель для автоматизации процесса календарного планирования и построена трехмерная цифровая модель производства в программе «Tecnomatix Plant Simulation». Аналогичные проекты сегодня также реализуются в механическом цехе программной обработки деталей и в заготовительно-штамповочном цехе.

В рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «Прогресс» на предприятии также ведется модернизация центра подготовки производства, реконструкция композитного производства, испытательного и сборочного цехов, компрессорной станции, модернизация термического производства, а также завершается строительство гальванического корпуса и участка анодирования, что в совокупности позволит вывести работу предприятия на качественно новый уровень. Работы на данных объектах планируется завершить в 2018 году.

ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ПАО ААК «ПРОГРЕСС») — одно из предприятий холдинга «Вертолеты России». Выпускает ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году выручка «Вертолетов России» по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 — в гражданских отраслях промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.

http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/rekonstruktsia_tsekha_okonchatelnoy_sborki/

Ростех, Вертолеты России, ААК «Прогресс»
  • SergeySeverny SergeySeverny
    05.05.1712:31:52

    очень и очень не слабые вливания! большой завод, очень большой!

    #908642
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