Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по объектам террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщило Минобороны.

Были уничтожены три крупных склада террористов, а также командный пункт в районе города Акербат. Самолеты нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 с расстояния около тысячи километров. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

Отмечается, что самолеты взлетели с аэродрома Энгельс и совершили перелет с дозаправкой в воздухе.

Прикрытие ракетоносцев вели истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4,5 тысячи километров.

В ходе операции в Сирии ракеты Х-101 впервые применили в ноябре 2015 года. Ту-95МС способен нести восемь таких ракет.