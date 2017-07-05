Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по объектам террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщило Минобороны.
Были уничтожены три крупных склада террористов, а также командный пункт в районе города Акербат. Самолеты нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 с расстояния около тысячи километров. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.
Отмечается, что самолеты взлетели с аэродрома Энгельс и совершили перелет с дозаправкой в воздухе.
Прикрытие ракетоносцев вели истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4,5 тысячи километров.
В ходе операции в Сирии ракеты Х-101 впервые применили в ноябре 2015 года. Ту-95МС способен нести восемь таких ракет.
- Великоросс
- 05.07.201717:18
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05.07.1719:28:56 Значит это была бомба!
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06.07.1717:15:37
06.07.1711:22:52 Думаю Вы правы — на 4 пуска 3 попадания.
06.07.1717:21:07
06.07.1717:58:21 Да ладно!
06.07.1718:01:43
06.07.1718:20:35 Какого чела?
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06.07.1718:57:30 2-я, которую долго ведут.
06.07.1719:07:54
06.07.1719:09:08 Да.
06.07.1721:07:56
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