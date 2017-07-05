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Армия и Флот

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар по объектам террористов «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщило Минобороны.

Были уничтожены три крупных склада террористов, а также командный пункт в районе города Акербат. Самолеты нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 с расстояния около тысячи километров. Данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

Отмечается, что самолеты взлетели с аэродрома Энгельс и совершили перелет с дозаправкой в воздухе.

Прикрытие ракетоносцев вели истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим. После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4,5 тысячи километров.

В ходе операции в Сирии ракеты Х-101 впервые применили в ноябре 2015 года. Ту-95МС способен нести восемь таких ракет.

https://ria.ru/syria/20170705/1497893975.html

Министерство обороны, ВКС, ВВС, ДА, Ту-95МС, Х-101 , Сирия
  • Нет аватара zspe
    05.07.1718:01:27

    Логично, но я думал, что завтра что-нибудь покажут. Решили сегодня.

    Стороны меряются и повышают ставки перед переговорами. Чтобы послезавтра было чем торговаться    

    Отредактировано: zspe~18:02 05.07.17
    #929326
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Великоросс Великоросс
      05.07.1718:24:42

      Каким нафиг камнем?

      Снижается до определенной высоты параллельно Ту-95. Крылья ракеты видны четко и ясно.

      На кадрах запечатлен не только полет группы бомбардировщиков, но и показан пуск крылатых высокоточных ракет Х-101. Вначале от самолетов одна за другой отделяются несколько ракет, которые на первом этапе летят со скоростью ракетоносца, головки наведения сканируют местность. Затем ракеты снижаются и летят уже по сложной траектории.

       https://rg.ru/2017/07/05/...-terroristov-v-sirii.html 

      Отредактировано: Великоросс~18:24 05.07.17
      #929334
    • exhausted1987 exhausted1987
      05.07.1718:26:40

      У всех отчетливо видно разложенные крылья, просто разные профили полета к разным целям. Та что пониже ушла, ей явно ближе лететь.

      #929335
    • Гвардеец Гвардеец
      05.07.1718:36:38

      Протрите мониторы, предварительно дыхнув, и ваши спиртовые пары отлично очистят экран, и пересмотрите ролик, только количеством ракет не обсчитайтесь    

      #929342
    • A_SEVER A_SEVER
      05.07.1719:28:56

      одна ракета камнем вниз ушла
      Значит это была бомба!    

      #929359
      • Нет аватара Veteran
        05.07.1723:35:24

        A_SEVER Вторая ракета после сброса не стабилизировалась по тангажу 0:18 сек (такого рысканья быть не должно они вниз должны уходить с плавным снижением это видно по трем остальным ракетам ), а потом еще перевернулась на 0:26 сек не зря ее так долго сопровождал оператор, а после переворота сопровождение прекратил! Скорее всего ракета столкнулась с землей на которой мы видим черный дымовой столб, на котором оператор концентрирует внимание ! Ведь три пораженные цели находились на удалении 1000км и оператор с кабины не мог видеть взрывы поражаемых целей !Так ,что скорее всего это так!   

        #929443
        • Нет аватара Eldarado
          06.07.1706:55:37

          Причина сильного кабрирования неясна. Может это сбой СУ, а может просто словила турбулентность (воздушная яма) и пытается стабилизироваться.

          Оператор не прекратил сопровождение, просто видео обрезали. И она не перевернулась, просто сделала крен и вираж. С 0:26 её ведут дальше.

          #929526
          • Нет аватара Veteran
            06.07.1711:15:41

            Скорее всего сбой СУ ,турбулентностью тут не пахнет в небе ни облачка и высота нормальная ( а ракету слишком долго колбасит учитывая ,что 3 другие ушли стабильно) !Оператор с СУ-30см ясно дело не прекратил сопровождение, но видео для чего-то обрезали на так и не стабилизированном полете (может ракета сорвалась в пике если двигатель встал) и начал снимать пуск второй пары ракет со второго Ту95мс !А потом оператор обратил внимание на взрыв на земле — значит что-то пошло не так! Да и взрыв на земле только ,что произошел (видно по поднимающему столбу дыма и пыли)!   

            Отредактировано: Veteran~11:31 06.07.17
            #929636
        • A_SEVER A_SEVER
          06.07.1711:22:52

          ракета после сброса не стабилизировалась
          Думаю Вы правы — на 4 пуска 3 попадания.

          #929637
          • Гвардеец Гвардеец
            06.07.1717:21:07

            И ты туда же    , да было рысканье, но это ни чего не значит, считаю нормально, нам неизвестно в данном эшелоне какие ветры имели место быть, и нам навряд ли бы показали хлопок   , то бишь прокол   , я тя не узнаю    тя что хакнули   , что подпеваешь неадекватным елементам   

            #929768
            • A_SEVER A_SEVER
              06.07.1717:58:21

              нам навряд ли бы показали хлопок, то бишь прокол
              Да ладно!    

              Когда на учениях «Восток-2010» выпущенная БПК «Адмирал Виноградов» зенитная ракета ЗРК «Кинжал» описала круг и упала в воду между БПК и идущим следом «Петром Великим» (на котором в этот момент был Медведев) это прекрасно показали, сопроводив комментариями «А сейчас наши корабли атакуют подводную лодку противника»!    

              Отредактировано: A_SEVER~18:04 06.07.17
              #929793
              • Юрген Юрген
                06.07.1718:01:43

                Это чтож, получается вчера чела ни за что заминусовали и обозвали троллем и алкашом?

                #929794
                • A_SEVER A_SEVER
                  06.07.1718:20:35

                  чела ни за что заминусовали
                  Какого чела?

                  #929798
                  • Юрген Юрген
                    06.07.1718:22:22

                    Да вон выше комментарий, который скрыт по причине низкого рейтинга:

                    «посмотрел видео… а одна ракета камнем вниз ушла ((( видать крылья не вышли»

                    #929801
                    • A_SEVER A_SEVER
                      06.07.1718:27:19

                      Заминусовали правильно — он говорил про пуск первой ракеты, а с ней как раз всё прошло штатно.

                      #929802
                      • Юрген Юрген
                        06.07.1718:33:50

                        Ну вот эта ракета, которая на 40-й секунде — разве не про нее речь?

                        #929803
                        • A_SEVER A_SEVER
                          06.07.1718:50:04

                          которая на 40-й секунде — разве не про нее речь?

                          Я думаю он про ракету на 0.10 (хотя пуски 1-й и 3-й ракеты сняты похоже). В любом случае с ними всё хорошо — разложенные крылья видно, просто истребитель подошёл слишком близко к бомбардировщику и ракеты выходят из кадра.

                          #929814
                        • Юрген Юрген
                          06.07.1718:53:38

                          Едрид-мадрид.

                          А какая разбилась тогда?

                          #929815
                          • A_SEVER A_SEVER
                            06.07.1718:57:30

                            А какая разбилась тогда?
                            2-я, которую долго ведут.

                            #929817
              • Гвардеец Гвардеец
                06.07.1721:07:56

                Ну ты не равняй гайку со станком    , даже по цене о какая     вилка, это всеравно что птурс «Малютка» по совдеповским временам, с фугасом для БМП сравнивать, как нам ротный мозги вправлял — фугас выстрелил яловые сапоги улетели, ПТУРС запустил «Запорожец» улетел, а тут ты сам раскинь мозгами, где ракета ЗРК    , а где высокоточное оружие для стратегов, с перспективой пристыкови БЧ ЯО, сейчас наши заклятые «друзи» на весь мир трубили бы мол Кремль Бац-Бац и мимо   , Ау, что-то не слышу радостных воплей, ну ты Север и пургу замутил    

                Отредактировано: Гвардеец~21:30 06.07.17
                #929866
  • exhausted1987 exhausted1987
    05.07.1718:29:24

    В конце видео Су-35С и Ту-95МС на фоне долины Евфрата позируют, красиво.

    #929338
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара Maggey
      05.07.1719:34:31

      ЛОЛ это маневрирование для того чтобы лечь на боевой курс, а не неустойчивость. Ведь у ракет разные цели и летят по разным курсам.

      Отредактировано: Maggey~19:35 05.07.17
      #929360
      • Нет аватара Veteran
        05.07.1723:52:32

        Глупости не говорите ! Самолет выводит ракету в зону пуска и курс полета должен быть близким к предполагаемому курсу ракеты ,не требуя от нее энергичных маневров !После сброса и раскрытия оперения, ракета снижается на высоту маловысотного полета плавно, не выходя за ограничения по скорости ,(иначе помпаж двигателя и останов) и далее следует к цели на малой высоте !   

        Отредактировано: Veteran~23:53 05.07.17
        #929450
      • АНС АНС АНС АНС
        06.07.1710:05:46

            Maggey, посмотрите видео внимательно с 18 по 40 сек и сравните «маневрирование» этой ракеты и красивый и ровный сход и дальнейший полет остальных ракет. Явно полёт неустойчивый. И скорее всего эта ракета не достигла цели см. видео с 1:06 по 1:14 сек.

        Почитайте комментарии Veteran - у него поподробнее.

        Отредактировано: АНС АНС~10:07 06.07.17
        #929586
        • Гвардеец Гвардеец
          06.07.1717:25:35

          А теперь, пардон, вопрос на засыпку — вы что всех за ИДИОТОВ считаете в МИНОБОРОНЫ    ? ни какой кретин не смог бы додуматься показать прокольное видео на радость супостату

          #929769
          • shigorin shigorin
            06.07.1722:39:39

            Возможно, это как раз не кретин.

            #929925
            • Гвардеец Гвардеец
              07.07.1702:01:24

              НЕ ЗНАЮ ЧТО ТАМ ПОД ЛУПОЙ УЗРЕЛИ КРИТИКАНЫ Я ВИЖУ ТЕМЫ НАВОДИТЬ ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ, КТО ЧТО ХОЧЕТ УВИДЕТЬ ТО И ВИДИТ, КАК ТАМ В АНЕКДОТЕ ПРО СУСЛИКА —

              -

              СУСЛИКА ВИДИШЬ ?

              НЕТ

              А ОН ТАМ ЕСТЬ

              #929997
  • Нет аватара Maggey
    05.07.1719:25:45

    Видно как ракеты спускаются до определенной высоты и маневрируя ложатся на боевой курс.

    Отредактировано: Maggey~19:33 05.07.17
    #929356
  • Human RS Human RS
    05.07.1720:14:41

    Результаты:

    Отредактировано: Human RS~20:15 05.07.17
    #929368
  • Denis Grabov
    05.07.1721:47:42

    Что может «Калибр «, чего не может Х 101?

    #929407
    • exhausted1987 exhausted1987
      05.07.1722:18:17

      Запускаться с кораблей и ПЛ.

      #929421
      • Нет аватара Veteran
        05.07.1723:42:02

        Если с Калибра убрать стартовую ступень то он может и с СУ-30 и МИГ-29 в виде Брамоса стартонуть! А если к Х-101 добавить стартовый ускоритель то она и с Искандера «смогет» ну и с корабля какая проблема !Наглядный пример предшественница от этого же разработчика Х-55 могла и с земли 3К12 Рельеф и с подлодки 3К10 Гранат и c самолета на видео!    

        Отредактировано: Veteran~00:47 06.07.17
        #929446
        • Strange Hunter Strange Hunter
          06.07.1703:20:24

          «БраМос» это «индийская локализация» ПКР «Оникс», к «Калибру» имеет только то отношение, что может запускаться из тех же универсальных вертикальных пусковых установок 3С14. Ну, а «Калибр» вообще не ракета, это комплекс включающий семейство ракет(крылатая, противокорабельная, противолодочная) и оборудования для их запуска, название «Калибр» произошло от того, что все ракеты имеют габариты совместимые с торпедными аппаратами калибра 533мм потому могут запускаться с торпедных подводных лодок.

          #929496
          • Нет аватара Veteran
            06.07.1710:58:33

            Strange Hunter Я знаю ,что Калибр — семейство ракет ! Тогда давайте уточним ,разговор идет о модификациях ракеты 3М14 используемой для пуска как с вертикальных установок кораблей так и торпедных аппаратах подводных лодок. Для авиации на этой ракете просто отсутствует стартовый ускоритель ,так как скорость уже есть за счет полета носителя, в результате ракета короче и легче!

            Брамос же я упомянул показав случай когда одна крылатая ракета «Оникс» того же семейства, что и Калибр используется для пуска с земли ,корабля и самолета !

            Отредактировано: Veteran~10:59 06.07.17
            #929627
            • Strange Hunter Strange Hunter
              06.07.1711:27:25

              «Оникс» никаким боком не «того же семейства», общего с «Калибрами» только возможность запуска из универсальных пусковых установок 3С14.

              #929638
              • Нет аватара Veteran
                06.07.1712:09:50

                Strange Hunter Ну и к каким «Оникс» и «Калибр» разным семействам вы отнесете?

                Класс и конструкция разве это не крылатые ракеты ?

                По назначению разве они отличаются ?- противокорабельные, противолодочные, модификации по наземным целям !

                По виду старта с корабля ,земли ,самолета !

                В конструкции оба имеют в своем составе крылатые ракеты со складывающим оперением !

                Полет совершают на заданной высоте над подстилающей поверхностью !

                Отличия в весовых и габаритных характеристиках и системах наведения и двигателях !   

                Отредактировано: Veteran~12:12 06.07.17
                #929655
                • Нет аватара vlTepes
                  06.07.1713:33:07

                  Оникс — сверхзвуковая ПКР, а Калибр — семейство дозвуковых ракет.

                  К тому же разработанные разными КБ.

                  #929671
                  • Нет аватара Veteran
                    06.07.1716:33:29

                    Однако и Оникс и Калибр это крылатые ракеты и в арсенале Калибра ракета 3М54 имеет сверхзвуковую скорость    

                    #929748
                    • Нет аватара vlTepes
                      06.07.1716:44:04

                      Однако и Оникс и Калибр это крылатые ракеты и в арсенале Калибра ракета 3М54 имеет сверхзвуковую скорость

                      3М55 не входит в «арсенал Калибра». Оникс разработан НПО Машиностроение.

                      В арсенал Калибра входят различные ракеты разработки ОКБ «Новатор».

                      Тот факт, что из УКСК 3С14 можно (в ряде случаев) запускать еще и Оникс не делает Оникс и Калибр одним семейством.

                      Вы же не будете утверждать, что торпеды входят в «арсенал Калибра», а ведь из торпедных аппаратов подводных лодок ряда проектов можно запускать Калибр-ПЛ.

                      У Оникса и Калибра даже системы управления разные. Отдельные.

                      В частности, по этому не все носители УКСК могут запускать Ониксы.

                      Отредактировано: vlTepes~17:21 06.07.17
                      #929753
                      • Нет аватара Veteran
                        06.07.1717:14:15

                        3М54 не входит в «арсенал Калибра».

                        Хорошо!Тогда ответьте на вопрос!Что входит в арсенал Калибра и

                        какими тогда противокорабельными ракетами комплекса Калибр вооружены фрегаты проекта 11356 и МРК проекта 21631 и Варшавянки 636.3. И с какого комплекса применяются 3М54 ?

                        Your text to link here…

                        Отредактировано: Veteran~17:23 06.07.17
                        #929762
                        • Нет аватара vlTepes
                          06.07.1717:20:30

                          Какими тогда противокорабельными ракетами комплекса Калибр вооружены фрегаты проекта 11356 и МРК проекта 21631 и Варшавянки 636.3. И с какого комплекса применяются 3М54?

                          Спасибо. Поправлюсь. 3М55 (Оникс) не входит. 3М54, 3М14 — входят.

                          3М54 — дозвуковой. Есть вариант 3М54 со сверхзвуковой второй ступенью. Но летит к цели он на дозвуке.

                          #929767
                          • Нет аватара Veteran
                            06.07.1717:27:40

                            Да, но за 40 км до цели она переходит на сверхзвук ?

                            Будем продолжать спорить является ли она сверхзвуковой?    

                            #929773
        • Denis Grabov
          07.07.1710:36:45

          спасибо.

          #930115
    • Нет аватара Yarhann
      05.07.1723:06:41

      Х 101 это стратегическая КР то есть возможный носитель ОМП больше дальность и носители только стратегическая авиация. Калибр это тактическая Кр меньше дальность более дешовая .

      Скорее всего разница в начинке в стратегичяеской стоят пассивные средства наблюдения за радиоизлучением для облета районов работы РЛС. НУ и материалы корпуса — если калибр скорее всего обычная дюралька то х101 скорее всего композиты или другие радиопоглощающие материалы

      #929436
  • sergeyy1972 sergeyy1972
    06.07.1700:46:28

    Как бы то ни было это одни из первых испытаний боевой ракеты по реальной цели, испытание не по мишени, а с пользой практической двойное благо.А полупьяные эксперты вроде, переживающие за пенсионеров и ясли, а не за обороноспособность Родины либо идиоты, либо засланы.

    #929470
  • Нет аватара allivator
    06.07.1712:14:43

    Это серьёзное оружие и самый настоящий боевой полигон для обкатки военных новинок. Бармалеи должны ценить это, а не просить, чтобы их американцы бомбили вместо русских.

    #929657
  • prot prot
    06.07.1713:35:41

    Смешно читать про про демонстрацию сбоев рекламируемой техники в рекламном же ролике (литующий от МО смеется лежа на полу) В глаза бросается вот что:

    1. демонстрация новых движков кр — во всех предыдущих видео инверсися наблюдалась явно. Здесь нет напрочь.

    2. Кабрирование 2й кр — явно управляемое (стопы тангажа, нет уходов в бочку, расширенные углы атаки) демонстрация дистанционного управления кр или картографирования или хз какой вкусняшки…

    В любом случае ролик не есть послание форумным пылающим пуканам. А спецам из-за синей лужицы.

    #929673
    • Нет аватара Veteran
      06.07.1716:38:00

      2. Кабрирование 2й кр — явно управляемое (стопы тангажа, нет уходов в бочку, расширенные углы атаки) демонстрация дистанционного управления кр или картографирования или хз какой вкусняшк

      Более вероятен сбой в работе СУ !На данном этапе скорость еще достаточна, для поддержания ракеты в воздухе ,за счет скорости носителя и САУ ракеты ,за счет нырков по тангажу вниз, разгоняет ракету за счет угла пикирования — но потом тормозит ,увеличивая тангаж ,чтобы не выйти за ограничение по скорости!

      И как результат из четырех видео пуска на видео один костер на земле и три попадания!

      Но если вам так спокойнее то пусть будет так ! Я б тоже этого хотел, но факты!   

      Отредактировано: Veteran~16:46 06.07.17
      #929750
  • Александр Гордеев
    06.07.1723:16:15

    Вот вы, господа, спорите полетела али нет… А меня занимает другой вопрос: куда эта ракета грохнулась??? Ведь если на населённую территорию, то могут возникнуть серьёзные политические осложнения. До закрытия воздушного пространства для наших ВКС. Сама по себе авария нашей КР не страшна. Из стольких успешных пусков один фэйл — это незначительная аварийность. Но КУДА?

    #929953
    • Нет аватара Veteran
      07.07.1710:04:26

      Не переживай !Упала в пустыне где много песка и очень мало жителей пустыни типа тебя !Верблюд туда может дойти если только двухгорбый, с одним горбом не тянет!    

      #930107
  • Нет аватара ardenoux
    07.07.1723:13:32

    Два дня мирные гражданские комментаторы здесь подтягивали на себе экспертные трусики в потугах побывать знатоками в игре «Где четвертая ракета?»     А выяснилось, что сколько в инете в эксперта не кривляйся, а эта «четвертая ракета» попала туда, куда и следовало (rusvesna.su/news/1499451696).

    #930444
    • Нет аватара Veteran
      07.07.1723:30:10

      Фейк! Очки оденьте и монитор протрите от пыли!     Найдите ракету на этом видео поражающую эту цель !       

      По трем другим поражаемым целям ,ракеты просматривается !

      https://youtu.be/WkG9hcpcLPM

      Отредактировано: Veteran~00:46 08.07.17
      #930448
      • Нет аватара ardenoux
        07.07.1723:45:27

        Что, про экспертные трусики зацепило?     Бывает     Эк, на восклицательные значки пробило, «по целям ракеты прсматриваЕтся»… Мешать инет-видео-аналитеггу не стану, ляпите восклицательную экспертизу дальше.

        #930456
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