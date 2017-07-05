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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Волгоградской области восстановлен молочный завод

5 июля после нескольких лет простоя заработал на полную мощность молочный завод Волгоградского мясокомбината на хуторе Красные липки во Фроловском районе Волгоградской области. С его открытием работу получили 70 жителей района.

Молоко, ряженка, кефир, снежок, простокваша и другие кисломолочные изделия — на заводе выпускают широкий ассортимент качественной продукции.

Современное оборудование полностью автоматизировано. Сырое молоко поступает в емкости. Затем по трубам — на необходимую обработку: в зависимости от того, какой продукт должен получиться в конечном итоге. Будь то просто пастеризованное молоко или же кисломолочные изделия.

Специалисты предприятия отмечают, что на качество продукции завода влияет удачное его расположение — чистый воздух, обширные пастбища и луга — все это сказывается на здоровье коров, а, следовательно, на качестве и вкусе молока, которое они дают.

Кроме того, высокое качество более 10 видов молочной и кисломолочной продукции, которое так ценится покупателем торговой марки, достигается за счет строжайшего контроля свежести исходного молока. «Кроме натуральных заквасок и других необходимых ингредиентов мы ничего больше не добавляем, — комментирует главных технолог молочного производства Людмила Абуладзе. — Поэтому вся наша продукция имеет минимальный срок хранения — 5 суток, а после вскрытия упаковки продукт нужно употребить в течение 12 часов. Молочный завод только начал свою работу и помимо той продукции, которая уже сейчас представлена в магазинах города, планируется к запуску новая линейка под названием «Фермерское молоко».

Это молоко, которое будет собираться исключительно от коров свободного выгула. Как утверждают специалисты, буренки, которое щиплют травку, передают всю пользу и энергию в то молоко, которое предприятие будет продавать, они же обещают, что у такого молока и вкус будет совершенно другой, и приобрести его можно будет только в фирменных магазинах.

«Волгоградский мясокомбинат» — местный производитель натуральных продуктов питания. Сегодня в каждом районе города и области в фирменных магазинах предприятия без проблем можно приобрести свежую и качественную продукцию под торговыми марками «Волгоградский мясокомбинат», «Волгоградский кондитер» и «Волгоградский молочник».

http://piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=57929

переработка молока , Волгоградская область
  • Иван Смирнов Иван Смирнов
    06.07.1701:10:44

    v102.ru/print/65773.html

    "Кроме натуральных заквасок и других необходимых ингредиентов мы ничего больше не добавляем, — комментирует главных технолог молочного производства Людмила Абуладзе. — Поэтому вся наша продукция имеет минимальный срок хранения — 5 суток, а после вскрытия упаковки продукт нужно употребить в течение 12 часов. Давайте попробуем провести эксперимент — возьмем наше молоко и аналогичное любой другой фирмы, откроем обе упаковки и оставим на 12 часов, а после посмотрим, что станет с так называемыми образцами. Наше — скисло, а у молока другой компании к этому времени чуть-чуть только изменится запах или вовсе ничего не изменится. Натуральность — это принцип организации всей нашей работы".

    Главный технолог молочного производства Людмила Абуладзе и журналист не знают об ультрапастеризации? Или это намеренный маркетинговый ход, чтобы ввести в заблуждение своих потенциальных покупателей?

    Но по ссылке источника статьи СУНа piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=57929 всего этого нет:

    Людмила Абуладзе, директор молочного завода: «Кроме заквасок и необходимых ингредиентов мы ничего не добавляем — продукция вся натуральная, живой продукт».

    Отредактировано: Иван Смирнов~01:12 06.07.17
    #929477
    • goryachee_leto goryachee_leto
      06.07.1701:44:48

      Главный технолог молочного производства Людмила Абуладзе и журналист не знают об ультрапастеризации?

      Они не используют ультрапастеризацию — я так понял.

      #929484
      • Нет аватара Yarhann
        06.07.1709:23:45

        а как вы себе представляете молоко без пастеризации. скорее всего таже пастеризация и используется при меньших температурах и времени. ведь смысл всех пастеризаций это свести до минимума количество зловредных микроорганизмов в молоке — а срок хранения говорит о том что после этого срока организмы размножатся до недопустимого количества. ТО есть то молоко что 12ть суток срок годности — так же пастеризованно только немного дольше — больше пастеризуем при больших температурах — убиваем больше бацил в итоге молоко может хранится бесконечно долго — если там некому будет и неизчего размножатся — но в итоге мы получим чисто смесь белка жира и воды, а не молоко.

        #929558
        • goryachee_leto goryachee_leto
          06.07.1713:49:28

          Пастеризация и ультрапастеризация — это немного разные вещи.

          #929681
          • Нет аватара Yarhann
            06.07.1720:23:15

            как пастеризацию не назови основная задача уничтожить болезнетворную микрофлору - так что хоть нано хоть ультра хоть микро хоть гига — все одно — все пастеризация — ну или если не вдаваться в терминологию то банальное обеззараживание продукта или стерилизация.

            #929844
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      06.07.1720:31:21

      Но по ссылке источника статьи СУНа piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=57929 всего этого нет:

      При публикации данной статьи (как и других статей) использовались несколько источников информации. Ссылка дана на 1 источник.

      Упомянутая вами информация присутствует например в

       http://volgograd.bezforma...i-vnov-zapushen/58811223/ 

      #929850
      • Иван Смирнов Иван Смирнов
        07.07.1702:18:41

        Мой комментарий относился к:

        Поэтому вся наша продукция имеет минимальный срок хранения — 5 суток, а после вскрытия упаковки продукт нужно употребить в течение 12 часов.

        Это дезинформация. Молоко может хранится до полугода, зависит от способа обработки и хранения. По ссылке на источник как раз таки расположена более корректная версия новости.

        #930000
  • Нет аватара Dizel34rus
    07.07.1701:45:37

    Либо я чего-то не понял, либо новость не корректная. Подана так, будто они только сейчас начали выпускать молочную продукцию. Скорее всего просто мощности увеличили за счёт этого завода, потому что молочку они делали всегда.

    #929994
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