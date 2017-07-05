В Волгоградской области восстановлен молочный завод

5 июля после нескольких лет простоя заработал на полную мощность молочный завод Волгоградского мясокомбината на хуторе Красные липки во Фроловском районе Волгоградской области. С его открытием работу получили 70 жителей района.

Молоко, ряженка, кефир, снежок, простокваша и другие кисломолочные изделия — на заводе выпускают широкий ассортимент качественной продукции.

Современное оборудование полностью автоматизировано. Сырое молоко поступает в емкости. Затем по трубам — на необходимую обработку: в зависимости от того, какой продукт должен получиться в конечном итоге. Будь то просто пастеризованное молоко или же кисломолочные изделия.

Специалисты предприятия отмечают, что на качество продукции завода влияет удачное его расположение — чистый воздух, обширные пастбища и луга — все это сказывается на здоровье коров, а, следовательно, на качестве и вкусе молока, которое они дают.

Кроме того, высокое качество более 10 видов молочной и кисломолочной продукции, которое так ценится покупателем торговой марки, достигается за счет строжайшего контроля свежести исходного молока. «Кроме натуральных заквасок и других необходимых ингредиентов мы ничего больше не добавляем, — комментирует главных технолог молочного производства Людмила Абуладзе. — Поэтому вся наша продукция имеет минимальный срок хранения — 5 суток, а после вскрытия упаковки продукт нужно употребить в течение 12 часов. Молочный завод только начал свою работу и помимо той продукции, которая уже сейчас представлена в магазинах города, планируется к запуску новая линейка под названием «Фермерское молоко».

Это молоко, которое будет собираться исключительно от коров свободного выгула. Как утверждают специалисты, буренки, которое щиплют травку, передают всю пользу и энергию в то молоко, которое предприятие будет продавать, они же обещают, что у такого молока и вкус будет совершенно другой, и приобрести его можно будет только в фирменных магазинах.

«Волгоградский мясокомбинат» — местный производитель натуральных продуктов питания. Сегодня в каждом районе города и области в фирменных магазинах предприятия без проблем можно приобрести свежую и качественную продукцию под торговыми марками «Волгоградский мясокомбинат», «Волгоградский кондитер» и «Волгоградский молочник».