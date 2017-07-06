Дальневосточное отделение РАН запустило компьютер мощностью 55 трлн операций в секунду

В Вычислительном центре ДВО РАН (г. Хабаровск) в Центре коллективного пользования «Центр данных ДВО РАН» (ЦКП) при поддержке Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) введен в эксплуатацию новый суперкомпьютер — вычислительный кластер, созданный на базе новейшей гибридной архитектуры с пиковой производительностью 55 триллионов операций в секунду (Тфлопс).

Это первая специализированная вычислительная система такого уровня в секторе науки и образования России, ориентированная на решение задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

В основе кластера используются аппаратные решения производства российской компании Ситоника, реализованные на открытых технологиях и стандартах участников международного консорциума OpenPOWER. Их особенностью является применение передовой гибридной архитектуры вычислителей, где основная производительность обеспечивается графическими ускорителями NVIDIA Tesla P100 на архитектуре Pascal, а обмен данными между центральным процессором POWER8 и графическим процессором осуществляется через высокоскоростной интерфейс NVLink с пропускной способностью до 80 Гбайт в секунду.

Партнерами по реализации проекта выступают мировые технологические лидеры, активные участники и основоположники альянса OpenPOWER — корпорация IBM и компания NVIDIA.

С целью апробирования и внедрения новейших технологий высокопроизводительных вычислений в научных исследованиях, совместными усилиями сторон, на базе ВЦ ДВО РАН создается соответствующий центр компетенций. Институту предоставлено новейшее программное обеспечение для разработки и отладки параллельных программ, сформированы совместные группы поддержки пользователей, начаты учебные мероприятия для ученых с целью знакомства с новыми инструментами обработки данных.

В марте 2017 г. компания NVIDIA провела в г. Хабаровске семинар по глубокому обучению и нейронным сетям, а также школу по работе с программно-аппаратной архитектурой параллельных вычислений CUDA, в которой приняли участие более 80 исследователей из различных городов Дальнего Востока. В сентябре 2017 г. работа в этом направлении будет продолжена совместно с корпорацией IBM в рамках IV Всероссийской научно-практической конференции «Информационные технологии и высокопроизводительные вычисления».

Ресурсы новой вычислительной системы будут нацелены на исследования и разработку алгоритмов компьютерного зрения и обработки изображений, а также на выполнение численных расчетов пользователей ЦКП с применением авторских алгоритмов и существующих пакетов прикладных программ, которые уже адаптированы под новую архитектуру.

Возросшая производительность вычислительных систем ЦКП в разы сократит время ожидания необходимых ресурсов и ускорит проведение численных расчетов. Это позволит повысить эффективность научных исследований и приведет к росту числа публикаций, как по информационно-вычислительным технологиям, так и по другим тематическим направлениям исследований учреждений ФАНО России. Кроме этого, в процессе эксплуатации оборудования будет накоплен ценный опыт практического применения подобных вычислительных систем, что позволит выработать рекомендации по его использованию в других суперкомпьютерных центрах России.

Интеграция нового кластера с системами хранения данных и поддержки информационных сервисов, также входящих в состав ЦКП, даст мультипликативный эффект, возникающий за счет предоставления необходимых вычислительных ресурсов для нужд научных информационных систем и проектов ученых, ранее уже получивших поддержку ФАНО России. Новая система уже интегрирована в информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, объединяющую крупнейшие национальные образовательные и научно-исследовательские центры страны. Это дает возможность работать с её ресурсами не только учёным Дальнего Востока, но и специалистам из других регионов России.

География первых заявок на получение доступа к ресурсам кластера подтверждает этот факт. Среди них ученые из Московского физико-технического института (г. Москва), Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (г. Южно-Сахалинск), Института водных проблем РАН (г. Москва), Института материаловедения ХНЦ ДВО РАН (г. Хабаровск).