Эксклюзив: Тесты SPEC CPU 2006 всех новых микропроцессоров МЦСТ

Камрад Сантей в теме «Отечественные микропроцессоры» на сайте ixbt.com опубликовал ссылку на презентацию компании МЦСТ, найденную им на просторах интернета. Презентация создана Владимиром Волконским в качестве лекции для слушателей Летней Суперкомпьютерной Академии МГУ. Называется она «Настоящее и будущее микропроцессоров „Эльбрус“ в российских компьютерах».

В презентации представлен график с результатами тестов всех новейших микропроцессоров ЗАО «МЦСТ» (SPARC-совместимого микропроцессора МЦСТ-R1000, микропроцессоров архитектуры «Эльбрус»: Эльбрус-4С, Эльбрус-1С+ и Эльбрус-8С), а так же прогноз результатов 16-ядерного микропроцессора «Эльбрус-16С» с тактовой частотой 2 ГГц.

Так же приведены результаты теста SPEC CPU 2006 микропроцессора «Эльбрус-8С» при использовании системы динамической трансляции кодов x86 в коды Эльбруса.

Так же в статье даны слайды с характеристиками новых микропроцессоров ЗАО «МЦСТ»: Эльбрус-8СВ и Эльбрус-16С.

Так же в презентации приводится информация о характеристиках разрабатываемых ЗАО «МЦСТ» серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С» с воздушным охлаждением и на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-16С» на платформе комппании «РСК-торнадо».