Добавить статью
Электроника и электротехника

Эксклюзив: Тесты SPEC CPU 2006 всех новых микропроцессоров МЦСТ

Камрад Сантей в теме «Отечественные микропроцессоры» на сайте ixbt.com опубликовал ссылку на презентацию компании МЦСТ, найденную им на просторах интернета. Презентация создана Владимиром Волконским в качестве лекции для слушателей Летней Суперкомпьютерной Академии МГУ. Называется она «Настоящее и будущее микропроцессоров „Эльбрус“ в российских компьютерах».

В презентации представлен график с результатами тестов всех новейших микропроцессоров ЗАО «МЦСТ» (SPARC-совместимого микропроцессора МЦСТ-R1000, микропроцессоров архитектуры «Эльбрус»: Эльбрус-4С, Эльбрус-1С+ и Эльбрус-8С), а так же прогноз результатов 16-ядерного микропроцессора «Эльбрус-16С» с тактовой частотой 2 ГГц.

Так же приведены результаты теста SPEC CPU 2006 микропроцессора «Эльбрус-8С» при использовании системы динамической трансляции кодов x86 в коды Эльбруса.

Так же в статье даны слайды с характеристиками новых микропроцессоров ЗАО «МЦСТ»: Эльбрус-8СВ и Эльбрус-16С.

Так же в презентации приводится информация о характеристиках разрабатываемых ЗАО «МЦСТ» серверов на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С» с воздушным охлаждением и на базе микропроцессоров «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-16С» на платформе комппании «РСК-торнадо».

http://academy.hpc-russia.ru/files/nastoyashchee_i_budushchee_mp_elbrus_v.ppt

МЦСТ, SPEC CPU 2006, Эльбрус-4С, Эльбрус-1С+, Эльбрус-8С, Эльбрус-8СВ, Эльбрус-16С, МЦСТ-R1000
  • asskassk100 . asskassk100 .
    07.07.1709:34:10

    для несведущих о чём эти цифры? можно в сравнении с другими процами? и как МП Эльбрус-8СВ может разместится на техже модулях что и Эльбрус-8С если они вроде как несъемные типа впаянные? сори если чёти чё написал.

    Отредактировано: asskassk100 .~09:38 07.07.17
    #930094
    • Нет аватара kerosene
      07.07.1710:01:44

      Прогноз для Эльбрус-16С по целочисленной производительности одного ядра на частоте 2 ГГц — 26 попугаев SPEC INT 2006. Для сравнния, некоторые МП Интел имеют показатель 71,3 попугаев — Core i7-6700K.

      Xeon E5-2403 v2, 1.80 GHz — 27,3

      Xeon E5-2420 — 32,8

      Core i7-965 Extreme Edition — 35,2

      Core i7-2600 — 44,6

      Core i7-920 — 27,5

      AMD Phenom II X6 1100T — 25

      Core i7-3770K — 50

      Core 2 Quad Q9550 — 20,6

      Core 2 Quad Q9650 — 25,6

      Core i7-920 — 25,7

      Xeon X5550, 2.66 GHz — 29,7

      Core i3-540 — 25,2

      Core i5-650 — 27,7

      Core i3-2100T — 29,2

      Видимо Эльбрус-8СВ по выводам совместим с Эльбрус-8С.

      #930106
      • asskassk100 . asskassk100 .
        07.07.1710:42:45

        Видимо Эльбрус-8СВ по выводам совместим с Эльбрус-8С.

        может и совместим, только как один снять, а другой вставить если там всё намертво спаяно?

        #930118
        • Нет аватара kerosene
          07.07.1710:47:17

          Никто ничего выпаивать не будет. Имеется в виду, что одна и та же материнская плата может быть использована для напаивания как 8С так и 8СВ при производстве.

          #930123
          • asskassk100 . asskassk100 .
            07.07.1710:50:34

            какое лёгкое изящное решение, хош заменить проц меняй всю плату!!!

            #930124
            • Антон Смоленский Антон Смоленский
              07.07.1714:40:53

              Процессора уже давно никто не заменяет в основном. Так что сокет это скорее удобство отладки и сборки, нежели реальная польза в штатном применении.

              Тем более в не-домашних системах.

              Отредактировано: Антон Смоленский~14:55 07.07.17
              #930225
            • krotozer krotozer
              08.07.1700:09:36

              А ничего, что больше половины современных ноутов продаются со впаянными процессорами?) К кому претензии-то? МЦСТ продаёт платы в сборе как законченное решение, где МП и проц взаимнозаточены. При чём тут какое-то «изящество"? Никто не обещал Вам возможность замены процессора! В общем-то, Вам лично, как и мне, эти процессоры вообще покупать не предполагается. Целевая аудитория — военные и НИИ. И, разве что, юрлица из гражданских.

              Отредактировано: krotozer~00:10 08.07.17
              #930471
      • Денис Демидович Денис Демидович
        07.07.1711:39:06

        Если они смогут по производительности на ядро догнать AMD Phenom II X6 это будет реально очень хорошим результатом. То что АМДшный был по 45 нм сшит, а 16с бдует по 16 нм это говорит не в пользу оптимальности архитектуры Эльбруса.

        #930154
        • Нет аватара vlTepes
          07.07.1714:13:49

          То что АМДшный был по 45 нм сшит, а 16с бдует по 16 нм это говорит не в пользу оптимальности архитектуры Эльбруса.

          Чтобы сравнить именно архитектуру нужно смотреть производительность на одной тактовой частоте. Разгоните Эльбрус до 4GHz и тогда сравнивайте хоть с i7-6700K.

          А то, что он работает на низкой частоте может иметь две причины:

          1. повышенные требования по надежности от военных (тогда и сравнивать нужно с аналогами, а не с геймерскими экстремальными)

          2. неоптимальность технологии производства

          Отредактировано: vlTepes~14:14 07.07.17
          #930214
          • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
            07.07.1715:51:02

            Низкая частота связана с параллельностью вычислений. Непросто совладать с синхронизацией с параллельно вычисляемыми блоками из-за задержек. А в Эльбрусе количество параллельных команд в составе широкого командного слова (VLIW) может достигать до 23/25. В видеокартах графические процессоры работают на более низкой частоте по этой же причине.

            #930266
            • Антон Смоленский Антон Смоленский
              07.07.1717:14:32

              Да просто энергопотребление снижают.

              Intel когда в AVX2 уходит — делает то же самое.

              В железе все времянки жесткие — там не надо опускать частоту чтобы с чем-то совладать кроме температуры.

              Отредактировано: Антон Смоленский~17:24 07.07.17
              #930310
      • Сергей Галин Сергей Галин
        07.07.1721:23:33

        Xeon E7 ~ 500 попугаев на 10 ядер, т. е. 50 на одно ядро.

        Но так-то уровень i5/ранних i7 это очень неплохо.

        #930416
      • Сергей Барановский
        07.07.1723:48:02

        Так я не понял результаты и там и там на ядро или как? Получается на ядро даже условный E8400 еще не догнали? Правда тут многое зависит от компилятора еще, интересная какая версия использовалась — там разница в разы может быть. Вроде для 8с не допилили еще самую последнюю версию компилятора.

        #930459
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    07.07.1710:17:28

    Я конечно не крутой специалист в этой области. Но скажу вот что.

    Сейчас сравнивать микропроцессоры семейства «Эльбрус» с процессорами Интел, особенно с их высокопроизводительными последними версиями не совсем корректно.

    И даже не правильно. Мы только в начале пути. «Эльбрусу» только несколько лет 5, может 7 максимум. Интелу уже почти 50 лет, они образовались в 60-х годах.

    Вот когда у нас будут не экспериментальные наработки, а твердые, со 100% уверенностью в технологии, в архитектуре, в кодах и во всем остальном.

    Тогда можно соревноваться с высокопроизводительными системами.

    Мы пока еще на середине пути и стадии освоения и отладки этой архитектуры и системы в целом.

    #930111
    • Нет аватара Maggey
      07.07.1710:45:46

      Солидарен.

      #930121
    • Виктор Гюго Виктор Гюго
      07.07.1716:44:13

      Вы правы. Но только рынок скидок не делает — вот в таких агрессивных условиях приходится стартовать. А рынок нужен мировой, хоть 2% но нужен, без него серийность не поднять, себестоимость не опустить.

      #930291
    • Человек Человек
      07.07.1720:04:03

      Плюс к сказанному, у этих процессоров назначение другое и там подо что они «заточены» они очень даже конкурентные.

      #930393
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    07.07.1711:42:02

    И еще одну вещь скажу. Может не совсем по этой теме.

    Отсутствие современного литографического оборудования по современным на данный момент топологическим нормам, скажем 22-45нм будут отрицательно сказываться на развитии и скорости развития российской микроэлектроники. Не только микропроцессоров.

    Конечно можно использовать контрактного тайваньского производителя TSMC.

    В принципе так и делается. Но это не всегда хорошо, диверсификация и различные возможности должны быть в этой области. Нельзя зависеть на 100% от TSMC. Развитие литографии будет прямым образом сказываться, как быстро будет развиваться и прогрессировать архитектура «Эльбрусов». Как быстро будут находиться какие-то перспективные решения для увеличения производительности микропроцессоров в будущем (о чем вы сейчас написали)

    Своя литография по таким топонормам — это очень важно, Это и есть тот уровень, на который нужно выйти, а без своего литографического оборудования это затруднительно.

    #930156
    • Антон Смоленский Антон Смоленский
      07.07.1715:02:14

      Нельзя зависеть на 100% от TSMC

      В мире есть и другие фабрики. Не только TSMC.

      А касательно зависимости — физдизайн уже намертво прибивает проект к конкретному фабу. Это не печатная плата которую можно таскать с фаба и на фаб (и часто кстати даже печатные платы приходится модифицировать при переносе).

      А чип делается прям в библиотеках фабрики.

      Иными словами — те чипы которые сейчас производятся на TSMC — никогда не будут производиться где-то в другом месте.

      Отредактировано: Антон Смоленский~15:03 07.07.17
      #930241
      • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
        07.07.1715:36:05

        Возможно вы и правы. И думаю, что так и есть на самом деле.

        Но согласитесь, достаточно острую проблему это объяснение не снимает.

        А то что вы написали (и это так и есть) наоборот увеличивает зависимость от внешних факторов, которыми мы не всегда можем управлять.

        А значит не можем быть в полной мере самостоятельными.

        Про Интел, с которым тут идет сравнение. Они не только проектируют и создают микропроцессоры и прочую микроэлектронику. (research & design) Но у них есть собственные фабы (production). С литографическим оборудованием. И насколько извеcтно, последние Каби-Лейк выполнены по 14нм. А это процессоры широкого назначения, отнюдь не специального применения где-то в космосе или системах управления баллист.ракетами.

        Не поймите меня неправильно. Я не критикую в плохом смысле этого слова.

        Я хочу сказать, что у нас ОЧЕНЬ МНОГО работы в этой области, гораздо больше чем у Интела. Это мы их догоняем, а не наоборот. Успехи есть конечно, но они не такого глобального масштаба, чтобы мы ставили себя на сильно высокий уровень.

        Работы очень много впереди в этой теме…

        #930260
        • Виктор Гюго Виктор Гюго
          07.07.1716:46:44

          Желательно чтобы пока идёт работа у разработчиков у простых интересующихся граждан была возможность поиграться с промежуточными результатами, занести денежку за особо успешные варианты, так сказать.

          #930294
  • VV Axntv VV Axntv
    07.07.1717:25:36

    У 8С к 4С роста на мегагерц нет. Выросшие мегагерцы техпроцесс обеспечил.

    #930316
    • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
      07.07.1723:17:58

      Так и должно быть, само ядро то же самое. У интеловских процов внутри семейства та же картина, это тест строго ядра, а не интерфейсов, шин, кэша и прочего всего, чем отличаются процы внутри линейки.

      #930445
  • Дмитрий Тёмный Дмитрий Тёмный
    07.07.1719:51:28

    Подскажите кто в теме: я правильно помню что specint/specfp — это десктопная (читай -одно и малопоточная). А многопоточная — это specrate всякие ?

    Если так то тут мы полной картины на 8c совсем не видим?

    #930388
    • Нет аватара kerosene
      08.07.1705:23:14

      Да, все правильно.

      Плюс к однопоточным тестам Интел нужно относится осторожно. Нужно смотреть, указывался ли для компилятора Интел ключ -parallels. В этом случае компилятор выискивает параллелизм в однопоточной задаче и раскидывает ее выполнение сразу на несколько ядер. Отсюда и такие безумные числа типа 73 для последнего i7.

      Отредактировано: kerosene~05:23 08.07.17
      #930514
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,