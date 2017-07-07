Добавить статью
Видеоблог

Строительство ветропарка в Ульяновске

Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2017 года. Инвестиции — 65 миллионов евро. 14 ветрогенераторов смогут производить 35 МВт энергии.


ветропарк, ульяновск, альтернативная энергетика,
  • Нет аватара termometrix
    07.07.1715:24:44

    + Интересно.

    #930255
  • Нет аватара nav
    07.07.1716:03:03

    «+". Но не плохо было бы описать хотя бы основные параметры ветропарка

    #930269
  • Нет аватара treins
    07.07.1716:08:05
  • Фабрикантъ Фабрикантъ
    07.07.1717:02:18

    Что-то они не крутятся     Мож не там поставили?    

    #930302
  • Игорь Brick
    07.07.1718:13:46

    Мельницы чьих будут? Если импортные, смысл тратиться на заведомо дотируемую отрасль энергетики? Тут или дань моде, или явный распил-отмывание валютных средств

    #930344
    • Vadim Orlov
      07.07.1718:33:01

      Покрутят и спишут.

      #930357
    • Нет аватара treins
      07.07.1718:35:08

      На 70% будут локализованы

      #930358
    • Флай Серфер Флай Серфер
      07.07.1719:11:06

      По закону, чтобы получить разрешение совета рынка об особом тарифе за поддержку чистой энергетики, «мельницы»     должны быть мин. на 65% локализованы в России. Это как правило башни (низкотехнологично), лопасти (среднетехнологично) и генераторы (высокотехнологично). Остаются ещё преобразователи мощности мегаваттного класса и система управления (высокотехнологично).

      Это скорее всего старая турбина Вестас на 2,5 Мегаватта с редуктором и асинхронизированным генератором с двойным питанием. Технология 10 летней давности, но для России пойдёт. Ветроэнергетика это пока исключение, так что сетевые операторы пока не поняли, чего требовать. Главное, чтобы китайские турбины не покупали, которые лет через 5 встанут, а все будут кричать, что ветроэнергетика не работает.

      Но в целом молодцы! Наконец альтернатива нефте-угле-газу.

      #930373
      • Человек Человек
        07.07.1719:55:32

        Это не альтернатива нефте-угле-газу. КПД, география, себестоимость, долговечность — смогут потягаться с нефте-угле-газом?

        #930390
        • Ruslan Koreev Ruslan Koreev
          07.07.1720:50:07

          Разумеется, смогут. Не забывайте, что нефтегаз уже лезет в Арктику и в море на большие глубины, требует кустовых скважин и ювелирного бурения на многие километры по горизонтали. Не от хорошей жизни туда за углеводородами полезли, а ведь полезут и ещё дальше. Это уже не палку воткнуть в аравийской пустыне, и стоимость добычи этих ресурсов будет только расти. Посмотрите сами, в последние годы с ценами на нефть воевали на смерть, но так и не смогли сбить их ниже $40, а ведь ещё не так давно она стоила $10-12 за баррель.

          А стоимость альтернативной энергетики только снижается, и придёт тот день, когда эти кривые пересекутся. И в этот день страны, которые вели развитие этой энергетики, станут собирать плоды. Нам стоит быть среди них.

          #930408
          • Нет аватара Zemos
            07.07.1723:32:33

            Альтернативная энергетика, чем-то похожа экономикой на АЭС, высокие базовые затраты, а затем одни плюсы. И сегодня она развивается уже активно в тех странах где деньги дешёвые или не хватает своих природных ресурсов. Просто перевод на альтернативную энергию занимает время, плюс уже действующие новые тэц никто останавливать не планирует. Основной их минус не стабильность, или если посмотреть с другой стороны — отсутствие мощных аккумуляторов

            #930450
        • Флай Серфер Флай Серфер
          08.07.1700:35:20

          Это не альтернатива нефте-угле-газу. КПД, география, себестоимость, долговечность — смогут потягаться с нефте-угле-газом?

          А что вас мил. человек с КПД такой ветротурбины не устраивает? Может поведаете мне какой у неё КПД? Если бы вы его знали, то этого бы не писали. К вашему сведению он будет выше чем у любой тепловой станции, ну может только у станции комбинированного цикла тепло+электричество может быть выше, но это и то искусственный КПД. Или современной газовой турбины, но посчитайте весь КПД с учётом доставки топлива в место генерации…

          К тому же в ВИЭ не принято использовать понятие КПД, т.к. первичная энергия отбирается из возобновляемого источника, т. е. вам не нужно никакого топлива, т. е. система может не быть сильно эффективной (с высоким КПД). Подумайте об этом.

          Остальные ваши факты тоже не совсем верны, но для этого надо страницу текста писать…кратко, пока отрасль новая, она да дороже. В Европе цены сравнялись. Всё зависит от конкретной площадки ВЭИ и местной стоимости топлива.

          Отредактировано: Флай Серфер~00:49 08.07.17
          #930486
  • Strange Hunter Strange Hunter
    07.07.1720:02:54

    Ветрогенераторы как-то окупаются только на берегу моря или в горах, больше нигде достаточно сильных и стабильных ветров практически не бывает. Расскажите мне об ульяновских горах или ульяновском море, может быть там вообще как в Коктебеле — горы на берегу моря?

    #930392
    • Нет аватара mrm458
      07.07.1721:48:03

      …на берегу моря или в горах…

      Советую вам поинтересоваться сколько ветряков в Германии…

      #930424
    • Комментарий удален
    • Флай Серфер Флай Серфер
      08.07.1700:45:32

      Ветрогенераторы как-то окупаются только на берегу моря или в горах, больше нигде достаточно сильных и стабильных ветров практически не бывает. Расскажите мне об ульяновских горах или ульяновском море, может быть там вообще как в Коктебеле — горы на берегу моря?

      Почему некоторые люди любят что-то утверждать, не разбираясь в теме? Спросите у Яндекса про ветровой атлас России и посмотрите, например, на Кольский полуостров или Поволжье. Я уже не говорю, про такие страны как Германия, Дания или Норвегия. Или для вас это всё берег моря? На берегу, конечно, больше вероятность ветра из-за разности нагрева поверхности, но есть и другие ветра. К тому же на высоте, где работает такой генератор ветра больше. Но здесь уже вопрос стоимости башни.

      Отредактировано: Флай Серфер~00:48 08.07.17
      #930489
  • Нет аватара Above_name
    07.07.1723:47:27

    . 14 ветрогенераторов смогут производить 35 МВт энергии.

    #930457
  • Е.Юрий Е.Юрий
    08.07.1702:44:22

    Шумные они — там где есть ветрогенераторы жить и работать(если только не в наушниках) не возможно. Канадские фермеры и просто жители все сбежали от них, в Германии похожая ситуация. Для нас это больше экзотика. Атом, солнце, гидроэнергетика — лучше.

    #930505
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,