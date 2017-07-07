— Видеоблог Строительство ветропарка в Ульяновске Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2017 года. Инвестиции — 65 миллионов евро. 14 ветрогенераторов смогут производить 35 МВт энергии. treins 07.07.201715:01 17 ветропарк, ульяновск, альтернативная энергетика,
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