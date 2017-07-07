Как сейчас выглядит новый терминал в Шереметьево
Вот так всё выглядело год назад в августе:
Сегодня на месте снесённого Шереметьево-I уже видны ясные очертания будущего терминала B (Б).Новый терминал станет основным аэровокзалом для пассажиров внутренних линий Шереметьево общей площадью 114 000 м2.
На месте рюмки галерея с каркасами будущих телетрапов.
Была рюмка, стала чаша.
Обещают, что изнутри будут прекрасные виды на перрон.
Из самого первого здания аэровокзала планируют сделать гостиницу.
В прошлом году также начали строить новый грузовой хаб.
На сегодня новый комплекс площадью 40 000 кв. м. готов на 80%.
Пост был сделан с содействием блогера Human RS !
- termometrix
- 07.07.201723:54
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