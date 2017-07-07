Добавить статью
Фотофакты

Как сейчас выглядит новый терминал в Шереметьево

Вот так всё выглядело год назад в августе:

Сегодня на месте снесённого Шереметьево-I уже видны ясные очертания будущего терминала B (Б).Новый терминал станет основным аэровокзалом для пассажиров внутренних линий Шереметьево общей площадью 114 000 м2.

На месте рюмки галерея с каркасами будущих телетрапов.

Была рюмка, стала чаша.

Обещают, что изнутри будут прекрасные виды на перрон.

Из самого первого здания аэровокзала планируют сделать гостиницу.

В прошлом году также начали строить новый грузовой хаб.

На сегодня новый комплекс площадью 40 000 кв. м. готов на 80%.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

http://fotografersha.livejournal.com/910545.html

строительство
  • Нет аватара Ананас
    08.07.1701:02:27

    По-моему аэропорт Шереметьево вообще самый красивый и удобный из всех трех аэропортов Москвы.

    С удивлением для себя узнал, что строит терминал В2 турецкий Renaissance Construction. Как и Лахта-Центр в Питере.

    Если пробежаться по другим стройкам аэропортов, то получается следующее:

    Строительство Домодедово — турецкий генподрядчик ANT YAPI и еще ANT TEQ. Проектирование — британская архитектурная компания Pascall+Watson (в составе ЗАО «СИГНИ ГРУПП»).

    Строительство аэропорта в Саратове — турецкая Esta Construction. Как и строительство многоярусной парковки в том же Домодедово.

    Строительство аэропорта в Ростове-на-Дону — турецкий консорциум Limak- Marashstroy. Проектирование — немецкая «АССМАНН Бератен+Планен», архитектурная концепция от британской «TwelveArchitects».

    Уже на основе этих данных можно сделать два вывода:

    1. Сраться и потом срочно мириться с Турцией было очень недальновидно.

    2. С квалифицированными кадрами в строительной сфере в РФ дела плохи.

    Отредактировано: Ананас~01:03 08.07.17
    #930492
    • Human RS Human RS
      08.07.1701:22:58

      Какой «дальновидный» вывод… Вот только большую часть реальной работы на субподряде делают наши компании.

      И еще одно, гражданин с памятью как у ананаса (сиречь никакой) — не Россия поддерживала и поддерживает выгодные себе террористические группировки в Сирии и других странах, не Россия сбила якобы случайно самолет ВВС Турции.

      #930496
      • Нет аватара stasik
        08.07.1702:04:46

        Как раз таки получается, что это у России память ананаса — вчера «нож в спину» и «турки предатели» и поддерживают террористов, а сегодня они нам лучшие друзья, и Эрдоган жмет руку Путину, а турецкие строительные компании вполне успешно ведут бизнес в РФ.

        #930502
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,