Как сейчас выглядит новый терминал в Шереметьево

Вот так всё выглядело год назад в августе:

Сегодня на месте снесённого Шереметьево-I уже видны ясные очертания будущего терминала B (Б).Новый терминал станет основным аэровокзалом для пассажиров внутренних линий Шереметьево общей площадью 114 000 м2.

На месте рюмки галерея с каркасами будущих телетрапов.

Была рюмка, стала чаша.

Обещают, что изнутри будут прекрасные виды на перрон.

Из самого первого здания аэровокзала планируют сделать гостиницу.

В прошлом году также начали строить новый грузовой хаб.

На сегодня новый комплекс площадью 40 000 кв. м. готов на 80%.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !