ЛАЭС начала производство в промышленных масштабах нового изотопа

Ленинградская атомная станция впервые в истории начала производство в промышленных масштабах нового изотопа йода-131 для радиофармпрепаратов, необходимых для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

10 июля состоится первая отгрузка капсул с йодом-131 заказчику — НИФХИ им. Л.Я. Карпова (г. Обнинск).

Договор с заказчиком предусматривает еженедельную поставку 4-6 блок-контейнеров активностью содержимого 70-80 Кюри, что позволяет еженедельно выполнить 2-3 тысячи процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний.

«Потребность в радиофармпрепаратах в мире постоянно растет, так как все глубже изучаются и внедряются возможности ядерной медицины. Несмотря на конкуренцию с некоторыми другими предприятиями, ЛАЭС обладает тремя преимуществами.

У нас 4 реактора, которые могут гарантированно попеременно облучать материалы, без остановки, и обеспечить стабильные поставки, большая активная зона реактора позволяет одновременно облучать большое количество блок-контейнеров. И третье, у нас низкая себестоимость», — рассказал директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

Производить изотопы различного назначения ЛАЭС позволяет уникальная конструкция реакторов РБМК, в которых установлены облучательные каналы. В случае с изотопом йода-131 в них помещают капсулы со стартовым природным материалом — двуокисью теллура. Две недели в реакторе, и изотоп-йод-131 для производства радиофармпрепарата готов.

Ленинградская АЭС специализируется именно на облучении стартовых материалов, это гораздо более выгодно, так как технология унифицирована и не требует много персонала. Сейчас в мире наблюдается дефицит мощностей, которые могут облучать мишени и получать радиоизотопы.