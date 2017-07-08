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Энергетика и ТЭК

ЛАЭС начала производство в промышленных масштабах нового изотопа

Ленинградская атомная станция впервые в истории начала производство в промышленных масштабах нового изотопа йода-131 для радиофармпрепаратов, необходимых для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

10 июля состоится первая отгрузка капсул с йодом-131 заказчику — НИФХИ им. Л.Я. Карпова (г. Обнинск).

Договор с заказчиком предусматривает еженедельную поставку 4-6 блок-контейнеров активностью содержимого 70-80 Кюри, что позволяет еженедельно выполнить 2-3 тысячи процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний.

«Потребность в радиофармпрепаратах в мире постоянно растет, так как все глубже изучаются и внедряются возможности ядерной медицины. Несмотря на конкуренцию с некоторыми другими предприятиями, ЛАЭС обладает тремя преимуществами.

У нас 4 реактора, которые могут гарантированно попеременно облучать материалы, без остановки, и обеспечить стабильные поставки, большая активная зона реактора позволяет одновременно облучать большое количество блок-контейнеров. И третье, у нас низкая себестоимость», — рассказал директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

Производить изотопы различного назначения ЛАЭС позволяет уникальная конструкция реакторов РБМК, в которых установлены облучательные каналы. В случае с изотопом йода-131 в них помещают капсулы со стартовым природным материалом — двуокисью теллура. Две недели в реакторе, и изотоп-йод-131 для производства радиофармпрепарата готов.

Ленинградская АЭС специализируется именно на облучении стартовых материалов, это гораздо более выгодно, так как технология унифицирована и не требует много персонала. Сейчас в мире наблюдается дефицит мощностей, которые могут облучать мишени и получать радиоизотопы.

https://mysbor.ru/news/leningradskaya_aehs_nachala_proizvodstvo_novogo_izotopa_neobhodimogo_dlya_lecheniya_onkologicheskih_zabolevanij/

Энергетика, медицина
  • Нет аватара Maggey
    08.07.1708:30:59

    Ух ты это интересно. По идее Курская и Смоленская АЭС могут производить там тоже РБМК.

    Курская 4, Смоленская 3 реактора. Если все АЭС загрузить то можно и на экспорт.

    Отредактировано: Maggey~08:37 08.07.17
    #930527
    • Нет аватара Сибиряк
      08.07.1710:11:38

      Только сегодня читал по Радиофармпрепаратам: значительная доля продукции производственного объединения «Маяк» уходит на экспорт в 20 стран.

      На СХК дедают 51 изотоп 9 химических элементов.

      ЭХЗ принадлежит 45% мирового рынка стабильных изотопов. Всего тут производится — 105 штук, 20 химических элементов.

      Естественно, это не только для медицины, но и медикам хватает.

      Your text to link here…

      #930545
      • Нет аватара Maggey
        08.07.1710:19:41

        Это я знаю. Если к примеру за границей нужен дополнительно изотоп йод-131, то можно без проблем занять 100% мирового рынка.

        Я бы сменил картинку получше вот эту поставил:

        И изменил название на более конкретное: «ЛАЭС начала производство в промышленных масштабах новый изотоп Йод-131».

        Надеюсь модераторы или автор это сделает.

        Отредактировано: Maggey~10:24 08.07.17
        #930548
        • megajob megajob
          08.07.1716:21:59

          Это лишь копия исходного материала, я лишь урезал то что застряло в проверке на «теги», так что все претензии к оригиналу    

          И немного не по статье, но в тему: вообще то в реактор «пихают» не только топливо и заготовки для изотопов, но «кое что еще» ммм скажем так — высокотехнологичное    . Если будет публичная информация об этом «кое что», то обязательно выложу, а пока     «коммерческая тайна».

          Отредактировано: megajob~16:25 08.07.17
          #930635
    • Нет аватара alex1664
      08.07.1715:16:46

      Такие станции как Ленинградская, Белоярская отличаются от других. Фактически на площадках АЭС находятся научные институты атомной промышленности. Возможностей «поизобретать» у них больше. Не полезут обычные эксплуатационщики с непонятными материалами в каналы реактора. А на площадке ЛАЭС имеется и Научно-исследовательский технологический институт

      им. А. П. Александрова (НИТИ, и Филиал АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения» — «ЦКБМ 2». Да и реакторов там не 4, а раза в два больше   

      #930616
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