Зеленодольский судостроительный завод заложил в 2016 году 2 МРК проекта 22800 «Каракурт»

Как следует из опубликованного Годового отчёта АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» за 2016 год, в минувшем году на судостроительном заводе были заложены 2 малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» с заводскими номерами 801 и 802.

В соответствии с подписанным 5 августа 2016 года контрактом, Зеленодольский ССЗ должен построить 5 МРК этого проекта.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176М

один ЗРАК «Панцирь-МЕ» или две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

Серия:

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

Заводской № 251 — заложен 24.12.2015 — «Ураган»

Заводской № 252 — заложен 24.12.2015 — «Тайфун»

Заводской № 253 — заложен 29.07.2016 — «Шквал»

Заводской № 257 — заложен 24.12.2016 — «Буря»

ФГУП «Судостроительный завод «Море»

Заводской № 254 — заложен 10.05.2016 — «Шторм»

Заводской № 255 — заложен 17.03.2017 — «Охотск»

Заводской № 256 — готовится к закладке

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»

Заводской № 801 — заложен ?. 2016

Заводской № 802 — заложен ?. 2016

Заводской № 803 — в постройке

Заводской № 804 — в постройке

Заводской № 805 — в постройке