Зеленодольский судостроительный завод заложил в 2016 году 2 МРК проекта 22800 «Каракурт»
Как следует из опубликованного Годового отчёта АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» за 2016 год, в минувшем году на судостроительном заводе были заложены 2 малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» с заводскими номерами 801 и 802.
В соответствии с подписанным 5 августа 2016 года контрактом, Зеленодольский ССЗ должен построить 5 МРК этого проекта.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 800 т.
Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.
Максимальная скорость хода: около 30 узлов
Дальность плавания: 2500 миль
Автономность: 15 суток
Вооружение:
одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»
одна 76-мм артустановка АК-176М
один ЗРАК «Панцирь-МЕ» или две 30-мм артустановки АК-630М
две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ
Серия:
ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
Заводской № 251 — заложен
Заводской № 252 — заложен
Заводской № 253 — заложен
Заводской № 257 — заложен
ФГУП «Судостроительный завод «Море»
Заводской № 254 — заложен
Заводской № 255 — заложен
Заводской № 256 — готовится к закладке
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»
Заводской № 801 — заложен ?. 2016
Заводской № 802 — заложен ?. 2016
Заводской № 803 — в постройке
Заводской № 804 — в постройке
Заводской № 805 — в постройке
08.07.1721:21:17
08.07.1722:40:23
08.07.1722:55:16
08.07.1723:16:16
09.07.1700:40:21 Нет.
08.07.1722:55:50
08.07.1723:14:21 Добавил раздел «Серия».
08.07.1723:21:52
08.07.1723:25:05 В Санкт-Петербурге нет строящихся МРК.
08.07.1723:00:49
08.07.1723:38:00 Где заложены не знаю, но где строятся догадываюсь.
09.07.1700:56:00
09.07.1701:03:14 Что «И ГДЕ»?
09.07.1701:07:16
09.07.1701:25:26