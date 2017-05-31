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Судостроение и судоходство

Зеленодольский судостроительный завод заложил в 2016 году 2 МРК проекта 22800 «Каракурт»

Как следует из опубликованного Годового отчёта АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» за 2016 год, в минувшем году на судостроительном заводе были заложены 2 малых ракетных корабля проекта 22800 «Каракурт» с заводскими номерами 801 и 802.

В соответствии с подписанным 5 августа 2016 года контрактом, Зеленодольский ССЗ должен построить 5 МРК этого проекта.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 800 т.

Главные размерения: длина — 60 м, ширина — 9 м, осадка — 4 м.

Максимальная скорость хода: около 30 узлов

Дальность плавания: 2500 миль

Автономность: 15 суток

Вооружение:

одна ПУ УКСК (универсальный корабельный стрельбовый комплекс) 3С14 РК «Калибр»

одна 76-мм артустановка АК-176М

один ЗРАК «Панцирь-МЕ» или две 30-мм артустановки АК-630М

две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ

Серия:

ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»

Заводской № 251 — заложен 24.12.2015 — «Ураган»

Заводской № 252 — заложен 24.12.2015 — «Тайфун»

Заводской № 253 — заложен 29.07.2016 — «Шквал»

Заводской № 257 — заложен 24.12.2016 — «Буря»

ФГУП «Судостроительный завод «Море»

Заводской № 254 — заложен 10.05.2016 — «Шторм»

Заводской № 255 — заложен 17.03.2017 — «Охотск»

Заводской № 256 — готовится к закладке

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» / ООО «Судостроительный завод «Залив»

Заводской № 801 — заложен ?. 2016

Заводской № 802 — заложен ?. 2016

Заводской № 803 — в постройке

Заводской № 804 — в постройке

Заводской № 805 — в постройке

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14422&type=2

Зеленодольский судостроительный завод, МРК, 22800
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    08.07.1721:21:17

    Экипаж какой?

    #930714
  • Human RS Human RS
    08.07.1722:40:23

    А тем временем, тихой сапой, подлодка Дмитров вышла на ЗХИ (а может и уже передана флоту после ремонта).

    Фото от 03.06.2017. Идет в Питер.

    Источник: www.photosight.ru/photos/6544956/?from=users/382505/?pager=3

    Это предположительно тоже она на размагничивании у причальной стенки СРЗ.

    Фото от 31.05.2017.

    Источник: www.photosight.ru/photos/6543089/?from=users/382505/?pager=3

    Отредактировано: Human RS~22:41 08.07.17
    #930736
    • Katamaran Katamaran
      08.07.1722:55:16

      все же официальной информации нет еще. может, переход?

      #930745
      • Human RS Human RS
        08.07.1723:16:16

        Шут его знает, может, как ты верно сегодня сказал, подгадывают передачу ко дню ВМФ. В любом случае раз она идет своим ходом, значит на испытаниях, что тоже хорошо.

        Отредактировано: Human RS~23:16 08.07.17
        #930752
    • Комментарий удален
      • A_SEVER A_SEVER
        09.07.1700:40:21

        Интересно, «калибрами» теперь может пулять?
        Нет.

        #930773
  • Katamaran Katamaran
    08.07.1722:55:50

    А сколько всего теперь пауков строят 5+5?

    #930746
    • A_SEVER A_SEVER
      08.07.1723:14:21

      А сколько всего теперь пауков строят 5+5?
      Добавил раздел «Серия».    

      #930751
    • Нет аватара angel
      08.07.1723:21:52

      все планы были на 18 штук (он же дешевый относительно, а 8 ракет могут жизнь испортить многим), все в Питере насколько я слышал, но после Крыма часть отдадут «Феодосии». У них уже 2 заложили и еще как минимум один хотят.

      Отредактировано: angel~23:23 08.07.17
      #930753
      • A_SEVER A_SEVER
        08.07.1723:25:05

        все в Питере насколько я слышал
        В Санкт-Петербурге нет строящихся МРК.    

        #930757
  • Нет аватара malikszh
    08.07.1723:00:49

    Может эти МРК заложенные в крыму.заводе заливе? Завод кажется под контролем Зеленодолцев.

    #930747
    • A_SEVER A_SEVER
      08.07.1723:38:00

      Может эти МРК заложенные в крыму.заводе заливе?
      Где заложены не знаю, но где строятся догадываюсь.    

      #930759
  • Нет аватара 080809orlov
    09.07.1700:56:00

    И ГДЕ???

    #930777
    • A_SEVER A_SEVER
      09.07.1701:03:14

      И ГДЕ?
      Что «И ГДЕ»?

      #930779
    • Нет аватара 080809orlov
      09.07.1701:07:16

      — по контракту от 05.08.2016 г. велось строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 зав. №№ 801,802,803,804,805. В настоящее время:

      — корабль зав. № 801 ведется заключение и авансирование договоров на поставку основного оборудования, сборка блоков корпуса.

      — корабль зав. № 802 ведется заключение и авансирование договоров на поставку основного оборудования, сборка секций корпуса.

      — корабль зав. № 803 ведется заключение и авансирование договоров на поставку основного оборудования, сборка секций корпуса.

      —  корабльзав. №№ 804, 805 ведется заключение и авансирование договоров на поставку основного оборудования

      ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ ДВА, А АЖ ТРИ (801, 802, 803)

      #930782
  • Сергей Плахов
    09.07.1701:25:26

    А чем Каракурт лучше «Буян-М»?

    Сколько можно плодить зоопарк?

    #930786
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